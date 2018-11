Fotballfestens bakside

På sosiale medier dyrker fotballsupportere verden over dribleseriene, langskuddene i krysset, brassesparkene, redningene.

Dette er en fest som tilsynelatende aldri tar slutt, men den har også en annen side.

Football Leaks ble startet som en nettside i 2015. Der begynte personene bak å avsløre fotballens innerste hemmeligheter, for eksempel innholdet i store overganger, de uvirkelige summene som var involvert, kontraktsdetaljene, de skjulte klausulene.

Etter hvert begynte personene som sto bak avsløringene å samarbeide med det tyske magasinet Der Spiegel, som senere valgte å inkludere en rekke europeiske aviser, kalt European Investigative Collaborations (EIC), som VG nå er blitt en del av.

Football Leaks førte blant annet til at spanske myndigheter har lykkes med å straffeforfølge flere toppspillere og -trenere for omfattende skatteunndragelser, og tidligere i høst ble det kjent at FIFA prøver å endre overgangssystemet, for å begrense både summene spillerne selges for og prosentene agenter sikrer seg.

Historiens største datalekkasje, bestående av over 70 millioner dokumenter fra internasjonal toppfotball.

Dokumentene er overgitt Der Spiegel. Den tyske avisen har delt dem videre med partnerne i nettverket European Investigative Collaboration (EIC), herunder VG.

Lekkasjen startet med overlevering av mer enn 18 millioner dokumenter i 2016. Det førte blant annet til at Cristiano Ronaldo ble idømt bot og betinget fengselsstraff for skattejuks.

I de kommende ukene vil VG publisere en rekke artikler basert på den helt nye dokumentlekkasjen.

Kilden bak lekkasjen nekter for hacking, men sier han får informasjonen sin fra et nettverk av kilder rundt om i verden.

«Jo tydeligere det blir hvor råttent systemet i internasjonal fotball er, hvor grotesk overbetalte spillerne og agentene er, hvor korrupt klubbledere opptrer og hvor langt det er fra drømmenes teater til supporternes hverdag, desto større er risikoen for at disse supporterne vil vende ryggen til sporten», er en av de drepende konklusjonene i boken «Football Leaks», gitt ut i april i år, skrevet av Der Spiegel-journalistene Rafael Buschmann og Michael Wulzinger.

Fotballindustrien omtales som en av de mest lukrative businessene i underholdningsverden, et slags parallelt univers, med sine egne ideer om hva som er rett og galt.

På Coach and Horses har 205 mennesker betalt åtte pund for å følge ligacupmøtet mellom Sheffield FC og «Steels». Begge lagene hører hjemme i Northern Premier League, Division One, East. Det smeller i taklingene. «Fuck off, ref!» Ved pause står det 1-1, men utover i 2. omgang er det hjemmelaget som tar tak. 24 år gamle Johnny Pugh er tilbake fra et skoleopphold i USA, og styrer mye med et følsomt venstrebein og nummer 10 på ryggen, i sin debut.

«Se meg i øynene», sier Cristiano Ronaldo.

Klokken 10.58 31. juli 2017 ruller en svart «saloon» med sotede ruter inn i parkeringskjelleren i rettslokalet i Pozuelo de Alarcón, en forstad nordvest for Madrid, der mange av hovedstadens store fotballstjerner bor, særlig i luksuriøse og vaktselskap-lukkede La Finca, blant kunstige innsjøer, parker og svømmebasseng.

Over 200 journalister må raskt innse at de ikke kommer til å få et glimt av Cristiano Ronaldo. Dét gjør derimot Monica Gómez Ferrer.

Endelig. Hun er dommeren, og hun har lenge prøvd å få ham i retten, men Cristiano Ronaldo har vært bortreist hele sommeren.

Les alle sakene her: Football Leaks

Han er tiltalt for fire tilfeller av skatteunndragelse, for å ha skjult inntekter gjennom mange år ved å bygge en firmastruktur som kamuflerte lønn som «image rights», det spillerne tjener på navn, ansikt, stemme, skrift. Slik inntekt blir skattet annerledes enn vanlig lønn, skattemyndighetene mister fort tråden.

Utspørringen varer i halvannen time, og det var der inne Ronaldo ba dommer Ferrer om å se ham i øynene, om å tro ham på at han aldri hadde hatt noen intensjon om å lure unna penger.

Hun konfronterte ham blant annet med Football Leaks-avsløringer om at penger er flyttet fra skatteparadis til skatteparadis.

Et snaut år senere vred Cristiano Ronaldo ballen over muren, to minutter før slutt og scoret sitt og Portugals tredje mål i møtet med naboen Spania, to dager inn i Russland-VM.