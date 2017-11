Dubai, mai 2016: Advokat John Christian Elden er kommet for å besøke sin etterlyste klient.

Før han setter seg på flyet tilbake til Norge, legger han ut en Facebook-status som oppsummerer mye av den historien du nå skal lese.

Blant stikkordene fra stjerneadvokatens dag er: «Presidenten av Ghana», «Interpol», «Milliardavtale», «Sheikh», «Finansakrobat» – og «norsk politibløff».

Hvorfor skrev han dette?

Eldens klient er Oslo-mannen Umar Farooq Zahoor (42). Han er internasjonalt etterlyst for et av tidenes største bankbedragerier i Norge, Nordea-svindelen.

Flere ganger har norsk-pakistaneren vist frem luksusbiler og skrytt av sin rikdom i media, med norsk politi på trygg avstand.

For to år siden kunne VG avsløre at Zahoor og en sjeik fra Dubai hadde signert en energiavtale med Ghanas regjering, verdt 4,4 milliarder kroner. Avtalen stemples nå som svindel.

VG kan i dag avsløre at sjeiken i Dubai har inngått et nytt, oppsiktsvekkende samarbeid med den øverste ansvarlige for skandalen i Ghana:

Den avgåtte presidenten.

Med ekspresidentens nettverk forsøker sjeikens menn å selge inn energiavtaler til nok et afrikansk land – Namibia.

Zahoor er fortsatt en av sjeikens mest betrodde.

Norsk politi kommer ingen vei i jakten på Oslo-mannen.

20. februar i år fikk politiet melding fra Interpol om at den styrtrike 42-åringen var pågrepet i Dubai. Zahoor ble straks begjært utlevert til Norge.

Men han kom seg unna, som så mange ganger før.

EKS-PRESIDENTEN

MED OBAMA: John Dramani Mahama styrte landet da Ghana inngikk den omstridte energiavtalen med Ameri Group. Her er han og kona på besøk i Det hvite hus under hans tid som president. Foto: US State Department

Han ble mottatt som en statsmann. John Dramani Mahama (58) besøkte dronning Elizabeth i England – og fikk audiens hos paven i Vatikanet.

I Det hvite hus sto han skulder ved skulder med president Barack Obama.

I fjor satt han ved siden av statsminister Erna Solberg under et toppmøte om korrupsjon i London.

Etter at han i fjor mistet regjeringsmakten, farter ekspresidenten nå rundt i verden som «en mann for fred», som han selv kaller det.

I sitt fattige hjemland er han blitt anklaget for å leve «et filmstjerneliv».

I juli i år reiser Mahama til Namibia. Under det tre dager lange oppholdet har han et møte med presidenten i landet.

Fakta om Namibia Republikk i det sørvestlige Afrika med 2,4 millioner innbyggere. En stor del av Namibia er ugjestmild ørken, og landet har den nest laveste befolkningstettheten i verden. I 1990 ble Namibia selvstendig, etter hundre år under tysk og sørafrikansk administrasjon. Kilde: SNL Les mer

Målet med reisen er å presentere namibiske myndigheter for mulige energiavtaler med selskaper fra Emiratene. Det blir ikke opplyst hvilke selskaper Mahama representerer.

Med seg i delegasjonen har han to menn. Den ene av dem legger igjen et visittkort som viser at han jobber for en sjeik i Dubai.

Det kortet ikke viser, er at begge mennene har en tett forbindelse til en bedrageri-siktet norsk-pakistaner som er etterlyst over hele verden:

Umar Farooq Zahoor.

Milliardavtalen

John Dramani Mahama og Umar Farooq Zahoor. Begge spilte hovedroller i gigantskandalen i ekspresidentens hjemland.

I 2015 fant VG den etterlyste Oslo-mannens signatur på energiavtalen med Ghanas regjering, som var verdt 4,4 milliarder kroner.

Senere samme år kunne VG avsløre at Ghana gjennom avtalen betalte en overpris på 1,2 milliarder kroner til Ameri Group, selskapet Zahoor og sjeiken fra Dubai den gang representerte.

Saken utløste politisk storm i Ghana.

Året etter tapte president Mahama valget.

Den nye regjeringen satte i gang en omfattende granskning av milliardavtalen. I april i år kom sluttrapporten, som bekreftet VGs avsløring:

Hvis ikke Ameri Group kommer tilbake til forhandlingsbordet, eller tilbakebetaler 1,2 milliarder kroner, må avtalen forkastes som svindel av myndighetene i Ghana, konkluderte granskerne overfor den nye energiministeren.

– Svindelen er utført av Ameri. Dette er et firma som ikke har noen kunnskap, ingen ekspertise og ingen historie i energiprosjekter, skal granskningsleder Philip Addison senere uttale på ghanesisk tv.

Slik er avtalen 1 I februar 2015 inngår regjeringen i Ghana en avtale med Dubai-selskapet Ameri Group om anskaffelse av ti gassturbiner for 510 millioner dollar. 2 I september 2015 trer det greske industrikonsernet METKA inn i avtalen. De skal levere turbinene på vegne av Ameri Group, og oppgir en pris på 360 millioner dollar. 3 Den amerikanske industrigiganten General Electric har produsert gassturbinene. METKA oppgir at de har hatt en aktiv rolle i prosjektet. Les mer

I høst raser diskusjonen i Ghana: Skal landet si opp avtalen med Ameri Group – eller fortsette å betale rundt 80 millioner kroner til sjeikens selskap, hver eneste måned?

I en høring i parlamentet 20. oktober innrømmet landets tidligere energiminister at han aldri gjorde noen bakgrunnssjekk av Ameri Group før avtalen ble inngått.

Han er en av flere politikere som har fått både telefon, laptop og minnepinner beslaglagt i razzia mot sitt eget hjem.

Hva med John Dramani Mahama?

Ghanesisk politi opplyser til VG at de ikke vil utelukke at ekspresidenten kan bli etterforsket.

Og hva med Umar Farooq Zahoor?

Han sa opp sin stilling i Ameri Group i 2015, hevdet han selv til VG i fjor.

Hvorfor reiser han fremdeles rundt med en mystisk sjeik fra Dubai?

VGTV: Dette er saken

Sjeiken

SJEIKENS KONTOR: Sheikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum er en forretningsmann fra Dubai. Foto: Ameri Group.

Sheikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum skal være en av Emiren av Dubais mange svigersønner. Han er businessmann, og skal være gift med sin kusine.

Etter at VG hadde avslørt Ameri Groups overpris i Ghana, forsvant selskapet fra offentligheten. Hjemmesidene gikk i svart.

To måneder senere, 26. februar 2016, ble et nytt selskap opprettet: The private office of Sheikh Ahmed Bin Dalmook Al Maktoum. Sjeiken har 100 prosent av aksjene.

Sjeikens private kontor eier i dag en rekke selskaper, deriblant Ameri Group.

– Ja, Umar jobber der, sier Ahmed Al Belushi.

Mannen som svarer telefonen fra VG, er PR-rådgiver for sjeiken, selv om han akkurat nå er på ferie.

– Så du kan bekrefte at Umar Farooq Zahoor jobber ved sjeikens kontor?

– Yes, yes, yes.

VG har stilt en rekke spørsmål til Umar Farooq Zahoor via advokat John Christian Elden. Zahoor vil ikke svare på hvilket arbeidsforhold han har hverken til sjeiken eller Ameri Group.

– Han ser ingen grunn til å kommentere sine arbeidsforhold eller oppdrag overfor en norsk avis, og det ligger utenfor mitt oppdrag som norsk forsvarer å ha noen oppfatning av dette, skriver Elden i e-post til VG, på vegne av Zahoor.

Oslo-mannen vil heller ikke kommentere granskernes konklusjon om at Ghana-avtalen må avskrives som svindel, dersom de ikke betaler tilbake inntil 1,2 milliarder kroner.

– Han bemerker likevel at han ikke er kjent med at noen myndighet i Ghana har hevet noen avtale med Ameri per dags dato, skriver Elden.

Granskerne fra Ghana hadde et sterkt behov for å møte de som signerte den omstridte milliardavtalen, deriblant Umar Farooq Zahoor.

Mennene ble invitert både til Ghana og til London av granskerne. Men det skulle vise seg å være vanskelig å få dem til å reise utenlands.

Løsningen ble at tre av granskningskomitéens medlemmer vinteren 2017 møtte de ansvarlige i Ameri Group på hjemmebane i Dubai.

Fra det luksuriøse H Hotel i Dubai hadde ghaneserne bare en kort rusletur til kontorene til Ameri Group. VG har i flere måneder hatt kontakt med lederen av granskingen, advokat Philip Addison. Han sier han er rettslig avskåret fra å kommentere saken.

Men fra en sentralt plassert kilde får VG opplyst at Oslo-politiets hodepine, Umar Farooq Zahoor, var blant mennene granskerne møtte på sjeikens kontor.

Til stede var også to andre menn som jobbet i selskapet da avtalen med Ghana ble inngått.

Mennene skulle fem måneder senere dukke opp i Namibia sammen med en gammel kjenning fra Ghana:

Ekspresident John Mahama.

Alliansen

Windhoek, Namibia, juli i år. Tilbudet John Mahama har med seg til den namibiske hovedstaden, er fristende:

Ved å la energiselskaper fra Emiratene etablere seg i landet, kan Namibia styrke sin økonomi.

Det kan avverge en energikrise lik den hans eget hjemland opplevde. Namibia har uante muligheter, det har energiselskaper i Emiratene fått øynene opp for, hevder ekspresidenten.

Mahama oppgir at han kommer til landet som goodwill-ambassadør for Den afrikanske utviklingsbanken, ifølge namibiske myndigheter. Hvilke selskap han faktisk representerer i møtet med Namibias president, opplyses ikke.

De to mennene Mahama har med seg på den høytidelige pressekonferansen rett etterpå, er ikke ukjente med energiavtaler på det afrikanske kontinentet.

Den ene er Maher Al Alili, administrerende direktør både i Ameri Group og ved sjeikens kontor.

Den andre er Mustafa Ahmed, som også representerer sjeikens kontor. Det viser visittkortet han la igjen før han forlot Namibia.

Video: Namibian broadcast corp

Hvorfor var ekspresident Mahama i Namibia sammen med representanter for selskapet som en regjeringsoppnevnt granskningskomité mener har svindlet hjemlandet hans for 1,2 milliarder kroner?

I et intervju med VG i slutten av oktober kommer talsperson for presidenten i Namibia, Albertous Aocham, med nye og oppsiktsvekkende opplysninger:

Det var Mahama selv som satte opp møtet i Namibia. Og det var han som tok initiativ til at sjeikens menn skulle være med ham.

– Mahama sendte et brev til myndighetene, der han ba om audiens hos presidenten. Brevet ble sendt fra Mahamas private kontor til The Namibian Ministry of International Relations, sier Aocham til VG.

Først da Mahamas delegasjon ankom Namibia, ble det mystiske reisefølget hans presentert:

– De to mennene han hadde med seg, ble introdusert for regjeringen av Mahama som Mr. Mustafa Ahmed og Mr. Maher Al Alili, begge ansatte ved The Private Office of Sheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum. Dette var første gang namibiske myndigheter fikk vite hvem de var, dette var ikke nevnt i brevet fra Mahama, sier Aocham.

– Mahama informerte president Geingob om at han hadde tatt med seg representanter fra Emiratene til Namibia – etter at de hadde identifisert landet som en av de mest attraktive destinasjonene for elektrisitets- og infrastruktur-investeringer.

Siden juli skal det ikke ha vært ytterligere kontakt mellom partene.

Den ene av mennene fra Emiratene, Mustafa Ahmed, benekter at han hadde en rolle under besøket i Namibia.

– Jeg jobber ikke for sjeiken, sier han til VG.

– Så hva skjedde i Namibia?

– Jeg er rådgiver for mange forskjellige. Det skjedde ingenting i Namibia. Hvis dere vil lage en stor sak ut av det, så er det opp til dere.

– Men du la igjen visittkortet ditt, med logoen til sjeikens kontor, i Namibia. Hvordan forklarer du dette?

Foto: The Namibian

– Jeg skjønner ikke hva du snakker om. Jeg har ingenting å skjule. Jeg kjenner ham (sjeiken, red.anm.). Jeg er en rådgiver for ham, men jeg har ingen offisiell rolle for ham, hevder Ahmed.

Noen dager senere tar selskapets administrerende direktør, Maher Al Alili, kontakt med VG og truer med søksmål.

Det er ikke første gang. Også etter avsløringen av gigantskandalen i 2015 truet selskapet med å saksøke VG, for 150 millioner dollar.

– Hvem har gitt dere rett til å skrive om Umar? spør Al Alili på telefon fra Dubai.

– Hvis noe blir feil i denne saken, har vi mulighet til å saksøke dere. Selskapet ønsker ikke å være åpne med informasjon og stille til intervjuer i mediene, fortsetter han.

Al Alili bekrefter likevel at han var i Namibia på jobb for sjeikens kontor.

Mahamas binding til Dubai-selskapet vil han ikke snakke om.

– Det får dere spørre Mahama om, sier Al Alili.

VG har i syv uker forsøkt å komme i direktekontakt med Ghanas ekspresident.

Hans spesialrådgiver, advokat Joyce Bawah-Motare, bekrefter at Mahama selv har mottatt VGs forespørsel.

– Selvfølgelig. Mr. Mahama ser enhver forespørsel som kommer. Jeg sier til deg at han ikke er tilgjengelig, og at jeg vil komme tilbake til deg hvis han blir tilgjengelig, uttalte spesialrådgiveren til VG i midten av oktober.

VGs mange henvendelser er ikke blitt godt mottatt av ekspresidentens nærmeste.

– Han har ingen plikt til å gi deg et intervju. Du kan ikke tvinge Mr. Mahama til å snakke med deg. Kan du tvinge Kongen av Norge til å gi deg et intervju?

Den etterlyste

DYRE BILER: Umar Farooq Zahoor sendte selv dette bildet til VG i fjor. Foto: PRIVAT

Umar Farooq Zahoor er av mange blitt oppfattet som en spradebass.

På et bilde som han selv har sendt VG, står han mellom to luksusbiler i millionklassen. Den ene er en Rolls-Royce Ghost, med en pris på over fire millioner kroner i Norge. Den andre en Bentley Continental til godt over to millioner.

Han har selv hevdet overfor VG at han betalte 1,5 millioner kroner for nummerskiltet på bilen: «I 73».

Det lå ikke i kortene at Zahoor skulle bli en mann som menget seg med statsoverhoder og sjeiker. Han vokste opp på Grønland i Oslo, som et av 15 søsken i en innvandrerfamilie fra Pakistan.

I 2003 ble Zahoor dømt til ett års fengsel for å ha underslått flybilletter fra sitt eget reisebyrå. Men noen soning ble det aldri snakk om. Zahoor stakk av før den tid.

TOMMEL OPP: Umar Farooq Zahoor (t.h) på fest i Dubai sammen med narkotika-dømte Manzar Arfat Afzal, en av Zahoors brødre og en av Norges mest kjente kriminelle, Imran Saber.

I Sveits skal han sammen med en mann fra New Zealand ha lurt til seg mer enn 20 millioner dollar. Svindelen var like enkel som den var frekk: De to kjøpte et skilt der det sto BANK og hang det opp på en adresse i det mest fornemme strøket av Zürich.

Partneren ble dømt for bedrageriet, men heller ikke sveitsisk politi fikk kloa i Zahoor. Via Pakistan kom han seg til Dubai – hvor han siden har levd et liv i luksus.

Selv om han i teorien ikke kunne fly til Norge uten å bli pågrepet, skal Zahoor fortsatt ha vært aktiv på hjemmebane.

I løpet av 13 dager i 2010 klarte en gruppe svindlere å tømme Nordea-kontoen til en styrtrik enke for 89,2 millioner kroner. Umar Farooq Zahoors lillebror, Usman Zahoor, ble dømt – mens storebror senere ble internasjonalt etterlyst av Interpol.

Ifølge dommen fra Oslo tingrett er det all grunn til å tro at det er Umar Farooq Zahoor som forvalter pengene fra Nordea-svindelen i Dubai. Selv benekter han dette.

Men at han har penger, legger han ikke skjul på.

«Du kan notere deg at jeg har en klokkesamling som er verdt rundt 30 millioner kroner og kunst for 32 millioner kroner» Zahoor i en epost til VG i fjor høst.

Betyr dette at han betaler advokatutgiftene sine selv?

Advokaten

HUSADVOKAT: John Christian Elden har vært forsvarer for flere i Zahoor-familien. Foto: TORE KRISTIANSEN

Advokatkjendis John Christian Elden har i en årrekke vært Zahoor-brødrenes «husadvokat» – og hatt nok å gjøre. Flere av Zahoor-barna ble tungt kriminelle.

18. september 2015 gir Oslo tingrett politiet lov til å etterlyse Umar Farooq Zahoor over hele verden for Nordea-bedrageriet. Politiet hadde siktet Zahoor for grovt bedrageri.

Advokat Elden blir i Oslo tingrett raskt oppnevnt som offentlig betalt forsvarer for Zahoor. Overfor retten argumenterte Elden blant annet med at det skulle gjennomføres et avhør av Zahoor i Dubai, der advokat skal være til stede.

Men å få avhørt Zahoor i Dubai skulle vise seg vanskelig. Norsk politi ønsket derfor å få Zahoor utlevert, slik at de kunne avhøre ham i Norge.

Tilbakemeldingen Elden ga politiet, utelukket dette: Umar Farooq Zahoor hverken kunne eller ønsket å reise til Norge.

Et halvt år etter han får oppdraget, fredag 20. mai i fjor, setter advokat John Christian Elden seg på flyet til Dubai sammen med kona Sol Elden.

Det er Oslo tingrett som betaler flybilletten til Emiratene. Fra oppnevningen i 2015 og frem til i dag har stjerneadvokaten fakturert Oslo tingrett 149.000 kroner for å bistå Umar Farooq Zahoor.

Turen til Dubai dokumenteres flittig på stjerneadvokatens Facebook-side.

Ekteparet sikrer seg blant annet en selfie utenfor Burj Khalifa – verdens høyeste skyskraper.

Søndag kveld publiserer John Christian Elden nok et bilde på Facebook, denne gang fra restauranten Bagatelle. Restauranten reklamerer med å være en «lekeplass for eliten» i Dubai.

Smilende bak en gigantisk dessert skriver Zahoors advokat følgende tekst til bildet han legger ut på sin Facebook-profil:

Møtte Elden ekspresidenten av Ghana i Dubai?

– Nei, skriver Elden i en epost til VG.

Zahoors advokat har ikke ønsket å møte VG til intervju.

– Hva var bakgrunnen for at du omtalte presidenten på Facebook?

– Han inngikk i mine personlige inntrykk av dagen på min personlige Facebook-side. Grunnen var å spille et pek til VG, som i 2015 hadde vært så opptatt av denne presidenten rundt min klient, og min antakelse av at VG snikkikket på Facebook-siden.

–Hva har ekspresidenten i Ghana og sjeiken med Nordea-svindelen å gjøre?

– Jeg kan ikke tenke meg at de har noe med Nordea-saken å gjøre.

– Du er oppnevnt som offentlig betalt forsvarer for Zahoor, men utfra det du selv delte på Facebook, handlet ikke møtet om Nordea-svindelen, men om Ghana-saken?

– Er det virkelig slik VG leser det?

– Synes du det er riktig at det offentlige betaler forsvareren for en etterlyst person som ikke vil komme til Norge?

– Definitivt. Det følger av loven, og gjelder i de fleste straffesaker der Norge har tatt ut en siktelse og fremmet en etterlysning. Begrensningen ligger i at det kun er «rimelig og nødvendig bistand» som dekkes.

I Eldens Facebook-status om hans personlige inntrykk fra arbeidsdagen i Dubai, skriver han også: «norsk politibløff».

– Hva sikter du til her?

– Avklaringen fra mine kilder i Dubai om at de ikke hadde innvendinger mot at Zahoor kunne avhøres i Dubai dersom han ønsket det selv, slik situasjonen alltid har vært der nede i andre saker, skriver Elden.

Jakten

Umar Farooq Zahoor har en egen evne til å slippe unna. I to år har Oslo-politiet forsøkt å få utlevert ham til Norge. Det har vært forgjeves, selv om han minst to ganger er stoppet av myndighetene i Dubai.

19. oktober 2015 ble Zahoor stanset på flyplassen i Dubai. Han fikk beskjed om at han var internasjonalt etterlyst gjennom Interpol, og at det var en såkalt «red notice» på navnet hans.

Vanlig prosedyre ville være å pågripe ham, og starte prosessen med en utlevering.

Slik gikk det ikke.

Zahoor forlot flyplassen i Dubai som en fri mann – og sendte samme dag en opprørt epost til Oslo-politiet: «Ulempene jeg i dag opplevde på flyplassen, kan resultere i store økonomiske tap for meg».

FESTLIGHETER: Umar Farooq Zahoor (t.h) på et arrangement i Dubai med Mustafa Ahmed (t.v) – mannen med visittkortet. Til stede er også Iram Ahmed (tidligere Khan), som er direktør i den internasjonale storbanken HSBC i Dubai, og Fatima Ahmed. Foto: ITP Images

I vinter ble han igjen pågrepet i Dubai, ifølge norske myndigheter. Zahoor og advokat Elden nekter imidlertid for at det var snakk om en pågripelse.

De hevder at Zahoor ble bedt om å møte hos politiet i Dubai for å forklare seg om saken, og at norske myndigheter har oversatt dokumentene feil.

– Er det slik at du har så gode kontakter i familien al Maktoum at de beskytter deg mot en utlevering til Norge?

– Det er domstolene og påtalemyndigheten som har behandlet saken. Ikke Kongefamilien, svarer Zahoor via sin advokat.

I 2013 uttalte daværende visepolitimester i Oslo, Gro Smogeli, til VG at politiet anså Zahoor for å være en aktør i flere straffesaker – i tillegg til Nordea-bedrageriet.

– Dette krever tyngre etterforskning som Oslo politidistrikt ikke har hatt kapasitet til å foreta i 2013, sa visepolitimesteren.

VG har i to måneder forsøkt å få et intervju med ledelsen i Oslo politidistrikt, for å få klarhet i hva som har skjedd med etterforskningen rundt den etterlyste mannen siden den gang.

Men Oslo-politiet vil hverken stille til intervju eller svare på VGs spørsmål skriftlig.

I stedet viser Grete Lien Metlid, leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, til statsadvokaten:

– Vi har fått svar fra De forente arabiske emirater om at de ikke tar vår begjæring om å utlevere Umar Farooq Zahoor til følge, sier statsadvokat Carl Graff Hartmann i Oslo til VG.

Kongedømmets begrunnelse for avslaget: Zahoor er etterlyst for en foreldet sak.

Zahoor er selv svært kritisk til politiets etterlysning av ham.

– Han synes det er meningsløst at norsk politi nekter å ta imot hans forklaring, selv om han gjentatte ganger har bedt om å bli avhørt, slik at denne etterlysningen som selvsagt er ubehagelig for ham, formelt kan avlyses. Det skaper problemer hver gang han passerer en grense at han må forklare og dokumentere hvorfor etterlysningen er uriktig og avvist av domstolen i hans hjemland (Dubai, red. anm) , skriver Elden til VG på vegne av sin klient.

– Hvis dette er så vanskelig for ham, hvorfor kommer han ikke til Norge for å renvaske seg?

– Han har ikke vært i Norge etter 2005, og har ikke visum til Schengen, men kan heller ikke se noe behov for å sitte i et norsk fengsel mens en sak etterforskes, skriver Elden.

Pakistan

GENERALENES BORD: Internasjonalt etterlyste Umar Farooq Zahoor (t.v.) reiste i september til Pakistan sammen med sjeiken. Innerst til høyre sitter toppsjefen i forsvarsselskapet, generalløytnant Mohammad Afzal. Foto: FWO

Pakistan, september i år: Rundt et bord hos Pakistans største militære infrastruktur-selskap sitter fire menn. Sjeiken fra Dubai, to av Pakistans mektigste generaler – og en internasjonalt etterlyst Oslo-mann: Umar Farooq Zahoor.

Også Maher Al Alili er med på turen. Han er administrerende direktør i flere av sjeikens selskaper, og fikk reise til Namibia sammen med Ghanas eks-president. Men i Pakistan får han ikke plass rundt bordet.

Når en ny avtale skal inngås, er det Umar Farooq Zahoor som sitter ved sjeikens side.

Det er ikke hver dag det pakistanske selskapet får besøk av en sjeik. Flere bilder fra møtet legges ut i sosiale medier og på selskapets hjemmesider.

– FWO og sjeikens private kontor har inngått en intensjonsavtale om å utforske, utvikle, etablere og gjennomføre prosjekter sammen – til begges vinning, heter det i en pressemelding.

VG har stilt en rekke spørsmål til det militære selskapet. I en epost til VG presiserer FWO at de sammen med Ameri Group planlegger å sette i gang arbeid som vil gjøre levestandarden bedre for innbyggerne i Pakistan.

– Intensjonsavtalen er gjort med Ameri Group under sjeikens ledelse, ikke med Umar Farooq Zahoor eller noen andre ansatte i selskapet, skriver de til VG.

Sjeiken har nemlig kommet med en sterk og klar uttalelse, der han avviser alle anklager mot mannen som er på rømmen fra norske myndigheter.

Så det er ingen grunn til bekymring, fastslår pakistanerne.

For internasjonalt etterlyste Zahoor var det ikke noe problem å forlate Dubai uten å bli pågrepet.

Han kom seg inn i Pakistan, med sitt pakistanske pass.

Hjem kom han seg også.

Til trygge, rike Dubai.

Journalist Ndapewoshali Shapwanale i avisen The Namibian har bidratt med research i Namibia