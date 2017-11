Megan Holcombe år, amerikansk

Megan var ën av de fem barna til Crystal Holcombe, som ble drept i massakren. Dagen før Megan, søsknene og moren ble skutt, skrev Crystal et innlegg på Facebook om hvor stolt hun var av de to døtrene, som hadde kommet på første og tredjeplass i et matshow. Ifølge Buzzfeed deltok søsknene for en måned siden også i en innsamlingsaksjon for ofrene for orkan Harvey, der de solgte bakevarer som de hadde laget selv.

Det var faren til Crystals svigerforeldre, Joe Holcombe, bekreftet overfor The Washington Post at tre av Crystals barn omkom: Megan, Emily og Greg Holcombe. De to siste av de fem søsknene skal være kritisk skadet.