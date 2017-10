Enkelte kaller det den verste sultkrisen i landet på 40 år. FN har gått enda lengre:

Allerede i november i fjor ble det slått alarm om situasjonen i fire afrikanske land; Somalia, Jemen, Sør-Sudan og det nordlige Nigeria.

Utpå senvinteren slo FNs visegeneralsekretær for humanitære saker, Stephen O'Brien, fast at verden står overfor den største humanitære krisen siden opprettelsen av De forente nasjoner, FN, i 1945. Hans påstand er brutal:

«Mer enn 20 millioner mennesker i fire afrikanske land står ovenfor en sult- og hungersnødskatastrofe» Stephen O'Brien, FN-topp

– Det er ikke lenger 20 millioner som blir rammet av hungersnød, slik det ble spådd i vinter, fordi det internasjonale samfunnet har mobilisert. Men til tross for dette blir situasjonen verre enn den er i dag, sier generalsekretær Jan Egeland i Flyktninghjelpen til VG.

– For millioner av mennesker vil behovet for øyeblikkelig nødhjelp og beskyttelse være til stede i lang, lang tid fremover. Det er riktig som FN rapporterer; at det i enkelte områder i Jemen, Sør-Sudan og Somalia er hungersnød, sier Jan Egeland til VG på telefon fra Maiduguri, nordøst i Nigeria.

Generalsekretæren i FN, Antonio Guterrez, har beskrevet situasjonen slik: «FNs sultvarsel har holdt krisen i sjakk, men (..) akkurat nå dør det mennesker i de områdene som er verst rammet. Faren for hungersnød er fortsatt stor.»

Flyktningleirene VG besøker på en kort uke, ligger i ørkenområdet i Puntland, en delvis selvstyrt provins i Somalia. Sult og nød har drevet hundretusener av mennesker hjemmefra, på flukt i eget land.

Tre år uten nedbør har fått jorden til å tørke ut og sprekke opp. Det finnes ikke et gresstrå eller en busk som dyrene kan spise. Alle vi snakker med opplever det som nå skjer som verre enn noen tidligere tørkeperioder.

Livsviktige forsyninger

MATKØ: Kvinnene i leiren sørger for at familien får sin tilmålte del av matrasjonene.

Etter en fem timer lang kjøretur gjennom et endeløst og goldt landskap der veiene blir til der bilen kjører, når vi fram til flyktningleiren utenfor landsbyen Usgure, 250 kilometer fra provinshovedstaden Garowe.

To hvite mennesker ville vanligvis ha vakt stor oppsikt, stigende ut av en firehjulsdrevet Mitsubishi SUV, i et område hvor kameler og «apostlenes hester» er de vanligste fremkomstmidlene. Men den oppløftede stemningen skyldes noe helt annet.

Fra planet på store lastebiler løftes sekker av livsnødvendige matvarer. Den månedlige matutdelingen er i full gang. Sekker med mel, sukker, ris og kanner med matolje deles ut til hver familie.

En hovedforsørger fra hver familie, for det meste kvinner, ropes opp. Så kvitterer de ut matvarene ved hjelp av en stempelpute og en signatur med høyre tommel. Det er ikke mulig, eller vilje til, å jukse. Organisering er streng og god.

– Det gjør godt å se at disse hardt prøvede menneskene opplever noen øyeblikk av håp. Det gjør de hver gang det er matutdeling. Det fortvilte er at i slutten av oktober er det siste gang vi har en slik matutdeling her i Usgure. Vi har ikke penger nok til å fortsette, sier programkoordinator i Kirkens Nødhjelp, Yusuf Hersi.

Har sluttet å spise

SVAK: Beina svikter under Fadumo (6). - Hun sluttet å spise for tre uker siden, sier moren.

Ennå vet ikke familiene i leiren at det snart kan være slutt på matforsyningene. En ny tragedie kan avløse en annen. De dro fra hjemmene sine fordi tørken ødela avlingene.

Det ble vanskeligere å holde liv i familien. Så dro mannen i huset fra dem, enten i håp om å finne arbeide et annet sted, eller så orket han ikke å leve med at han ikke klarte å brødfø familien.

Kona satt igjen med en stor ungeflokk. Så døde dyrene. Geiter, sauer og kameler. Familien dro på vandring. I dagevis trasket de mot flyktningleirene de hadde hørt kunne gi dem mat og husly. Her har de følt seg trygge. Nå kappes kanskje den siste livlinen.

For de aller yngste ser det allerede ut som om det kan være for sent. Snart ett år uten melk og næringsrik mat fører til underernæring og en langsom reise mot døden. En av dem som er ille ute er seks år gamle Fadumo Mohammed.

«Se på henne. Min datter er bare skinn og bein. Hun klarer ikke å ta til seg maten jeg gir henne. Vi har vært her i tre måneder, de siste par ukene har hun helt sluttet å spise. Hjemme var hun avhengig å drikke geitemelk. Da geitene sultet i hjel, hadde hun ingenting å drikke. Og hun spiste mindre og mindre.» Marian Ahmed Mohamud (35), Fadumos mor.

Datteren prøver å ta noen skritt, men faller sammen.

– Kan dere hjelpe oss?

Moren bønnfaller oss. Det gjør et dypt inntrykk å ta seg rundt i denne leiren av interne flyktninger. Drevet inn i sult, lidelse og håpløshet av en regntid som aldri kom, tørke som ødela avlingene og husdyr som bukket under.

Gutten i båndet

MENTALT SKADD: Seks år gamle Jamal forsvant fra familien underveis til flyktningleiren. I tre dager var han borte. Sterkt underernært og ute av stand til å kommunisere er gutten i dag alvorlig mentalt forstyrret. – Vi må holde ham fastbundet. Ellers rømmer han, sier moren, Halima Ahmed.

En familie som er påført ekstra store belastninger er Halima Ahmed (45) og hennes åtte barn. Familien var blant de rikeste i landsbyen de måtte forlate for et snaut år siden.

Før tørken satte inn, hadde de 500 geiter og sauer. Til slutt hadde de ingen dyr igjen. Og ingenting å leve av.

– Mannen min ble igjen. I dag vet jeg ikke hvordan det har gått med ham eller hvor han er, sier Halima. Hun lar oss titte inn i familiens hjem: Fire-fem kvadratmeter med en teltduk over, holdt oppe av noen trestokker.

Den seks år gamle sønnen, Jamal Ismael, ligger utenfor teltåpningen. Det ene benet hans er bundet med et kraftig bånd til en av trestokkene. Fråden står ut av munnen på gutten, øynene ruller og hverken søsteren Hawo (10), som har ansvaret for broren, eller noen andre klarer å få kontakt med ham.

TRAGISK: Jamal (6) lever i sin egen verden. Sterkt fysisk svekket og mentalt ute av stand til å kommunisere. Han må hele tiden passes på.

Han lager lyder, uler og gråter. Det er ikke vanskelig å oppfatte at gutten er mentalt forstyrret. Trolig påført av underernæring og sult.

– På reisen hjemmefra og hit til leiren forsvant han for oss. I tre dager var han borte før vi fant ham igjen. Da var han slik. Før vi dro var han helt normal. Det gjør fryktelig vondt å oppleve ham slik. Han må være bundet, ellers forsvinner han for oss igjen, sier Halima.

Mens åttebarnsmoren forteller, sitter hun med febersyke Maryan (1) på fanget. Fukter pannen hennes med en våt klut.

«Vi har ikke krefter til å sørge, vi må bare prøve å holde oss i live. Fremdeles lever alle mine barn. Kanskje kommer regnet tilbake og vi kan få gjenoppta et normalt liv igjen. Hvis Gud vil, Inshallah.» Halima Ahmed (45)

SLITEN: Maryan (1) forstår lite av det som foregår rundt henne. I sitt første leveår er mangel på mat den lilles virkelighet. – Jeg bærer henne med meg overalt hvor jeg går. Hun er apatisk og har klare tegn på å være underernært, sier moren.

Når kamelene dør

BEINRESTER: Når sauer, geiter og kameler ikke finner beite og vann er det illevarslende. Store områder av Somalia har ikke hatt regntid på tre år. Da ser det slik ut.

I hver eneste leir vi besøker er historiene de samme. Regnet som ikke kom, tørken som tok knekken på avlingene, dyrene som kreperte. Og nå: barna som er så underernærte at de dør av sult.

På den daglige ferden gjennom ørkenlandskapet i Puntland, et av de hardest rammede sultområdene i Somalia, er det ikke vanskelig å forstå alvoret i situasjonen. Det ligger strødd med beinrester og kadavre av sauer, geiter og kameler.

Kamelene er kjent for å være de mest hardføre dyrene i ørkenen, de som tåler langvarig tørke best. Selv for dem er anstrengelsene, mangelen på beite og vann, blitt for mye.

Fra bilvinduene kan vi følge en kamelflokks siste reise. Bilen må stoppe opp mens dyrene sjangler sakte over veien. Solen steiker på den porøse jorden. Her vokser det ingenting. Slik har det vært i tre år.

VGs reportasjeteam besøkte flere flyktningleirer i Somalia. Nøden er stor og barna er hardest rammet.