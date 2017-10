Massedrapene i Las Vegas

Stephen Paddock (64) identifisert som mistenkt bak Las Vegas-skytingen

Terrorgruppen IS hevder at Stephen Paddock, som er mistenkt for å ha drept minst 50 mennesker i Las Vegas, var en av deres «soldater» og at han konverterte til islam for flere måneder siden, ifølge den amerikanske overvåkingsorganisasjonen SITE Intel Group.