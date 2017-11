De søvnløse

Kapittel 1 Den avhengige «Jeg ble helt avhengig.» Fritz Deila-Osan (28) måtte trappe opp dosen sovepiller kort tid etter han fikk sin første resept. Les mer

Klokken er 03.00. Den kjølige luften i leiligheten på Grünerløkka lukter vanilje. Lyden av dempede bølgeskvulp og triangler siver ut av en liten høyttaler. Et gjøkur tikker forsiktig på veggen. Alt er nøye tilrettelagt – perfeksjonert for at søvnen skal komme. I sengen i hjørnet ligger Fritz Deila-Osan (28) og vrir seg. «Jeg skal klare det,» tenker han. «Ikke flere piller nå.» Fritz trasker inn i boden og kommer ut med en pose full av piller han viser til VG Helg. – Imovane, Stilnoct, Circadin, Haldol, Sobril, Apodorm … alle sovemedisiner. Seroquel, hmm her har vi Melatonin, og dette er Atarax, - en allergimedisin som også kan fungerer for søvn. Og dette er Vival. DEN UMULIGE NATTEN: Å ligge våken og telle ned timer har preget store deler av 20-årene til Fritz Deila-Osan (28) Det lille skatollet fylles opp av blå og hvite tabletter. Alt for å få lukket øynene - på ordentlig. Det finnes ingenting Fritz ikke har prøvd. – Jeg har forsøkt kognitiv terapi, beroligende musikk, utallige søvn-apper, tusenvis av piller. Jeg blir desperat etter søvn. Å ligge å vri meg hele natten og tenke hvordan jeg skal klare å komme meg på jobb dagen etter, det er forferdelig. Fritz har diagnosen insomni, den vanligste søvnsykdommen i Norge. Søvnløsheten startet i tenårene og toppet seg i begynnelsen av 20-årene. – Jeg har stresset og stresser mye, jeg er jo en del av den generasjonen. Stress gjør at jeg ikke får sove, og søvnløsheten gjør meg stressa. Det blir en ond sirkel. Også bruker jeg mobilen før jeg legger meg, jeg må innrømme det altså. PRØVD ALT: Musikk, lukt, terapi, piller. Fritz har prøvd det meste for å få lukket øynene på ordentlig. Han var 21 år og vasket opp i kollektivet han bodde i, da alt plutselig raknet. Jeg begynte å gråte helt ut av det blå mens jeg stod med tallerkenene. Jeg skjønte ikke hva det var, jeg grein og grein. Jeg hadde sovet veldig dårlig før det. Jeg fikk time hos fastlegen dagen etterpå. Hos fastlegen fikk han raskt medisiner. Masse medisiner. – Jeg ble helt avhengig. Innsovningstabletter, sovetabletter, antiepileptikum, - alle avhengighetsskapende. Jeg måtte trappe opp dosen for å få samme effekt bare én måned etter jeg begynte. En natt gikk det skikkelig galt, forteller Fritz til VG Helg. Den beste medisinen viste seg å være små doser antidepressiva, da sovner han. Men det er bivirkninger. Fritz viser frem små arr etter en nylig fedmeoperasjon. – På fem år har jeg gått opp 35 kg, fått søvnapné, høyt kolesterol og høyt blodtrykk. Det er kjipt å være 28 år og skulle holde på med dette, kunne ikke dette ventet til jeg var 80? IKKE ALENE: Rundt en halv million nordmenn får piller for å sove om natten. Fritz ble raskt avhengig og måtte trappe opp dosen for å få samme effekt bare noen måneder etter han startet. En natt fant naboen Fritz vandrende forvirret rundt i fellesgarasjen. «Hvis ikke du får sove, tar du en til, og en til og en til.» Hjernen til Fritz hadde slått seg på autopilot. – Jeg husker nesten ingen ting, bare små glimt, resten er gjenfortalt av andre. Med tusenvis av piller tilgjengelig og flere søvnløse netter på rad, ble Fritz til slutt helt desperat. – Jeg husket at legen hadde sagt at jeg kunne ta én pille til dersom ikke jeg sovnet innen en time. Jeg hadde tydeligvis fortsatt å ta. Da jeg våknet på ettermiddagen hadde jeg i løpet av natten og morgenen tatt nærmere 20 sovetabletter – en sterk overdose. Han blir kjørt til legevakten, som sender han videre til akutt-psykiatrisk. Der må han overbevise legene om at han ikke er suicidal, «bare» søvnløs. – Å bli innlagt på et psykiatrisk rom uten gardiner, sengetrekk og overvåkning 24 timer i døgnet var helt forferdelig. Jeg ville bare sove. Hjemme på Grunerløkka lå det piller og spy overalt. «Legene har jo gjort alt de kan, det er jeg som har tatt pillene. Men de har gjort meg en bjørnetjeneste ved å skrive ut så mye medisin.» Fritz Deila-Osan (28) Nå har jeg min egen rutine på å trappe ned. Det er et helvete. Jeg kan ikke huske sist jeg var uthvilt, forteller Fritz. Legemiddelverket følger nøye med på det de beskriver som en stor økning av sovemedisiner blant yngre mennesker. – Det er dessverre noen leger som ikke greier å holde styr på vanedannende sovemidler. Vårt råd er at fastleger som skriver ut vanedannende legemidler bør spørre pasienten om lov til å sjekke kjernejournalen først, for å ha kontroll over pillebruken, sier Steinar Madsen, Fagdirektør i Legemiddelverket. Blant de vanedannende sovemedisinene er det Sobril, Stilnoct og Zolidem som har økt mest de siste ti årene. Fastlegene opplever mange pasienter som sliter med søvnproblemer, bekrefter lederen i Norsk forening for allmennmedisin, Petter Brelin. – Det er en utfordring, men de aller fleste håndterer dette på en grei måte. Vi får lite støtte fra spesialhelsetjenesten og mange fastleger føler nok at de står veldig alene. I det siste har vi hatt flere kurs om søvn, det er noe vi har fokus på, forteller Brelin til VG Helg.

Kapittel 2 Prestasjons­søvnen «Jeg stresser mye. Presset forandrer seg og tar nye former hele tiden.» Caroline Yin (18) føler det alltid er noe nytt hun skal prestere på. Les mer

Lyden av stressede skritt på vei til jobb overdøves av dundrende tog. Klokken er 07.58 og Caroline Yin (18) stiger søvnig av toget på Nationaltheatret i Oslo. Hun skal på skolen. – Jeg har bare sovet fire timer i natt eller noe. Jeg kommer til å sovne i første time, sier hun. Det er mørkt og bråkete under bakken. Caroline går langs perrongen og beskriver natten slik hun kjenner den best. – Jeg la meg 23.00, men lå våken lenge. Det føles helt jævlig, jo lenger jeg ikke får sove, jo mer stresset blir jeg. Når jeg ser på klokka som bare går og går – og plutselig er den 03.00, forteller Caroline. PRESTASJONSPRESS: Caroline Yin (18) merket at søvnmangelen gikk utover både skolen og det sosiale. Foto: Annemor Larsen Hun føler ikke folk bryr seg nok om søvn. Lærerne tar ikke søvnen til elevene på alvor, forteller hun VG Helg. Caroline tror hun vet hvorfor hun blir liggende våken. – Jeg stresser mye på grunn av skole. Presset forandrer seg og tar nye former hele tiden, det er alltid noe nytt jeg skal prestere på, forteller 18-åringen. Hun tror det er vanskelig for foreldrene å skjønne at det går utover søvnen. De opplevde ikke press på samme måte, føler Caroline. – Foreldrene våre hadde press fra tre kanter da de var unge; familie, venner og skole. Vi har fra mange flere. Sosiale medier er i konstant forandring, og vi skal prestere i teknologien. Men jeg blir mest stressa for skole, sier hun. Ifølge Folkehelseinstituttet har mellom 10 og 15 prosent av Norges befolkning det som kalles kronisk søvnløshet. De siste årene har søvnløshet gått fra hovedsakelig å ramme eldre, til å bli omtalt som et av Norges største folkehelseproblemer. Søvnproblemer er vanlig i alle aldersgrupper, men spesielt økende i én. – Medisinbruken er særlig sterk hos yngre og gjenspeiler en faktisk økning av insomnia. Det er både urovekkende og overraskende, sier Børge Sivertsen, seniorforsker og søvnekspert ved Folkehelseinstituttet. Fra 2006 til 2016 har bruken av sovemedisin blant unge under 19 år, økt med 183 prosent. – Det er alvorlig at vi får en generasjon unge mennesker med masse sovemedisiner sirkulerende i kroppen. Sovemedisin er ikke noe godt alternativ, unger må skape gode søvnrutiner til senere i livet, ikke medisinere bort dårlige rutiner. Det er en «quick fix». Medisiner skaper avhengighet, toleranseutvikling og har bivirkninger, sier Sivertsen. Årsakene er komplekse og sammensatte forteller søvnforskere VG Helg har snakket med. Det finnes ingen enkel forklaring på hvorfor vi sover dårligere. – Ofte tenker man at søvnvansker og psykisk helse henger sammen, men vi ser ingen tilsvarende økning i psykiske lidelser blant unge. Så hva er årsaken? Etter å ha forsket på søvnløse ungdom i mange år, ser Sivertsen noen klare tendenser. «Vi har en stressa generasjon. Det er press på gode karakterer, utseende. De skal få med seg alt. De trener for sent på kveldene, er for mye på skjerm i løpet av dagen og sover dårlig om natta.» Børge Sivertsen, Søvnekspert På ett område er forskningen helt tydelig: Skjermen. Elektronikken med det falske lyset vekker oss. – Skjermlyset undertrykker kroppens egenproduksjon av hormonet melatonin, som skal gjøre deg trøtt. Det handler ikke bare om å sitte på mobilen rett før du sovner, men den totale mengden du er foran skjerm i løpet av en dag, forteller søvnforskeren. HØRER OM DET OVERALT: Sunniva og Viktor føler “alle unge sliter” med å sove. Det er ikke et alternativ å ikke være pålogget hele døgnet, forteller de. Generasjon sovepille Det er ikke langt mellom søvnmangel, søvnløshet og søvnsykdommer blant Norges videregående skole elever. – Vi hører om det overalt i gangene på skolen, sier Sunniva Trømborg (18) fra Oslo By Steinerskole. Sammen med to venner ligger hun og slumrer utenfor skolen. – Det er fordi vi alltid må være tilgjengelig og logget på, skyter kompisen Viktor Da Silva (17) inn. De kaller seg selv «generasjon prestasjon» og vet litt for godt at de bør lykkes i alt, forteller de. Også i søvnen. – Jeg merker at jeg stresser over at jeg ikke får nok søvn, sier Viktor. «Jeg har lest meg opp på hvor mye jeg burde sove, og jeg sover jo ikke nok. Jeg sovner ikke før i ett-tiden. Jeg skal liksom prestere på søvn også» Viktor Da Silva (17) – Hvorfor sover dere dårlig, tror dere? – Vi er sosiale helt til sengekanten, hjernen fortsetter å spinne, selv om kroppen er trøtt. Å være utilgjengelig er ikke noe alternativ, mener Sunniva. – Jeg vet om mange som tar sovemedisin, sier Viktor. For to år siden skjønte Caroline Yin at mangelen på søvn tok for stor plass i livet hennes. Hun klarte ikke å følge med på skolen eller i det sosiale. – Jeg var helt borte når folk sa noe til meg, og jeg droppet å være med på ting etter skolen fordi jeg ville hjem å sove. Caroline dro til fastlegen og fortalte om de søvnløse nettene. Legen ga henne den reseptbelagte innsovningsmedisinen melatonin. EN NATT: På Lovisenberg Diakonale sykehus utredes søvnsykdommer hver natt. Et menneskets søvn er som en 270 episoder lang serie å analysere. Foto: Annemor Larsen Den usikre pillen En liten, hvit pille. Et hormon kroppen til vanlig produserer selv. Når solen går ned og det er på tide å bli trøtt, setter hormonsenteret i hjernen i gang produksjonen av døgnrytmehormonet melatonin. Av alle sovemidler på det norske markedet, er det hormonpillen som har økt mest – med 565 prosent på ti år. 82 696 nordmenn har resept på melatonin. Legemiddelet er ikke godkjent til bruk hos barn, likevel får 13 770 barn under 19 år søvnhormonet. Det er omdiskutert. – Det er ikke bra. Vi vet altfor lite om mulige uønskede bivirkninger. Hjernen blir lurt dersom den inntar melatonin gjennom medikamenter, og kan etter hvert produsere mindre selv. Forsøk på dyr tyder på at melatonin kan påvirke fertiliteten til kvinner på sikt. Leger bør være restriktive, forteller Sivertsen. Det er ikke lederen for det nasjonale kompetansesenteret for søvn i Bergen enig i. «Jeg mener økningen av sovemedisin blant unge kan være et resultat av noe positivt. Tallene kan tyde på at flere får riktig behandling enn før» Bjørn Bjorvatn, leder, nasjonalt kompetansesenteret for søvn Han understreker at det er viktig at alle får riktig diagnostisering før de blir satt på medisiner, ettersom det er ulik behandling av insomni og døgnrytmeforstyrrelser. – Mange er skeptiske til bruken av melatonin blant barn, men det er ingen forskning som viser at det er farlig, og det er veldig få bivirkninger vi vet om. Jeg sier ikke at leger skal dele det ut som sukkertøy, men er du plaget med døgnrytmeforstyrrelser, og hvis melatonin gjør at flere unge kommer seg opp om morgenen og fullfører skolegang, er jo det en samfunnsgevinst, sier Bjorvatn. «Søvnlabratorium». Små, svarte blokkbokstaver på et sjeldent skilt. Det finnes ikke mange av dem i Norge. Opp en trapp og inn en lang korridor, ligger en liten avdeling. Til tross for å være Norges store folkesykdom er det få stedet som utreder og behandler søvnløshet. Hver natt kommer pasienter fra hele landet hit til Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo – for å sove. MER DISIPLIN: Søvnlege Søren Berg tror det blant annet er mangel på disiplin rundt søvnen og bortprioritering som fører til at flere unge stadig sover dårligere. Foto: Annemor Larsen På et lite kontor ser søvnlege Søren Berg ned på PC-skjermene foran seg. Han studerer fargesprakende linjer som flyter opp og ned som en hjerterytme, i kontrast til det ellers sterile rommet. – Dette er en pasients søvn i natt, forteller han. Berg er overlege ved Lovisenbergs søvnmedisinske klinikk to dager i uken, ellers jobber han med søvnløse i hele Skandinavia. Han har det travelt. – Det er få steder som diagnostiserer søvnproblemer, og det er mange som ikke får sove. Søvn er komplekst, en åtte timers natt er som en 270 episoders lang serie å analysere. I de hvite sovesalene blir søvnløse pasienter plassert i sykehussenger med overvåkningskameraer, elektroder plasseres på hodene og kroppene. Søvnintervallene måles og hver minste bevegelse analyseres. Sengene fylles stadig av yngre mennesker. – Jeg tror flere barn og unge sliter med å sove fordi de mangler disiplin rundt søvnen. Foreldre er ikke like strenge på leggetid som tidligere. Samtidig har de TV, mobil og PC på rommet. Stresset rundt barn øker, sier Berg. Søvnlegen forteller at mennesker i gjennomsnitt sover én og en halv time mindre hver natt enn for 120 år siden. – Hvorfor det? – Vet ikke. Ingenting tyder på at vi trenger mindre søvn. Selv om vi har bedre helse i dag, er vi kanskje ikke like til stede når vi er våkne, sier Berg. Etter å ha jobbet bredt med søvn i hele Skandinavia, er det særlig én tendens som bekymrer ham: Barn som får melatonin. – Ingen vet hva slags effekt melatonin egentlig har, det er ikke undersøkt. Det er en døgnrytmeregulator, men hormonet regulerer ikke bare søvnen, det regulerer menstruasjonssyklusen, leverens arbeidskapasitet, hjerterytmen. Alle mulige rytmer. – Når en jente på 7-8 år står på høye doser melatonin, tenker jeg: Hva slags leger skriver ut disse pillene? Hvilket ansvar tar de? I vår var han på en forskningskonferanse i Nederland der søvnhormonet var et hett tema. – Noen forskerkretser omtalte melatonin som «A rape against children». Det er mildt sagt dårlig forskning på langtidseffektene og viktig å ikke bagatellisere, sier Berg.

Kapittel 3 Pillesøvnen «Med sovetablettene sover jeg godt og tungt, det er en stor lettelse.» Anders Torp (28) føler han får struktur på hverdagen ved å ta sovepiller. Les mer

Et vindu lyser i mørket. På innsiden viser røde, digitale tall: 00:23. Anders Torp (28) ligger i sengen under et stjernemønstret dynetrekk og glipper med øynene. – Det er deilig, bremsa i hodet, tenker veldig lite og kjenner ... trøtt … alt stopper litt opp, mumler han. To timer tidligere svelget han en sovetablett. En liten dose antipsykotika som får hjernen til å skru seg av og slutte å spinne. STRUKTUR: Det er snart to timer siden Anders Torp (28) svelget en sovepille for å sove. Pillene gir han struktur og forutsigbarhet i hverdagen, føler han. – Jeg vet ikke når jeg våkner i morgen tidlig. Noen ganger er jeg lys våken klokken 07.00, andre ganger går det treigere. Lyden av intenst fuglekvitter fra en svarttrost blander seg inn i suset fra Ring 3 på Bryn i Oslo. En svak lysstripe trenger inn forbi rullgardinen og treffer hodeputen der øyelokkene til Anders kjemper imot søvnen. En episode "Mad Men" går i bakgrunnen. – Jeg har sett den før. Jeg satt den på som bakgrunnsstøy for å høre på noe rolig fremfor å tenke. ANNONSE Etter å ha sovet dårlig i syv år har han lært seg teknikkene, - men til slutt måtte han søke profesjonell hjelp. Han husker godt det kontante svaret han fikk første gang han snakket med en lege om søvnproblemene: «Søvn er det lite vi kan gjøre med». Siden den første, pessimistiske beskjeden i 2010 har han vært innom flere leger. Leger som ga medisiner. Anders klarer ikke lenger å kjempe mot effekten av sovepillene. Øyene glir igjen. Morgenen etter møter VG Helg en uthvilt Anders Torp etter åtte timer sammenhengende pillesøvn. – Jeg har prøvd imovane, antihistaminer og melatonin, men ingenting fungerte – antihistaminene gjorde meg «hang over» dagen etter. Nå bruker jeg små doser antipsykotika for å sove, det funker veldig bra. Pillene slår meg av. Før han begynte på sovepillene surret hjernen i uendelige tankerekker, den ville ikke skru seg av. Anspentheten slapp ikke taket. – Jeg prøvde ofte å tenke på ting som ikke stimulerer som for eksempel at jeg surfet, men det fungerte ikke på sikt. Anders retter seg opp i stolen. Stemmen er tydelig, ordene er veloverveide. Han nektet å la søvnløsheten gå utover jobben, forteller han. Av og til dro han det for langt, som da han besvimte på jobb etter seks netter på rad uten søvn. – Jeg fikk en kraftig hjernerystelse og endte på Ullevål sykehus. I stressende perioder sover jeg dårlig. AMBISIØS I SØVNEN: Anders har brukt mye tid på å finne ut av hvorfor han sover dårlig og hva han kan gjøre. Han er fortsatt på jakt etter et svar. Han har brukt mye tid på å finne ut av hvorfor. Etter å ha vært soldat i Afghanistan i 2010 har følelsen av å alltid måtte være på vakt, bitt seg fast. Men Anders tror likevel ikke det er hele årsaken. – Jeg var nok anspent før det også. Det er fortsatt usikkert hva problemene skyldes, men jeg jobber med å finne ut av det. Han er ambisiøs også i søvnen – har googlet REM-søvn og søvnsykluser, lest seg opp på når det er ideelt for kroppen å legge seg, og når han bør stå opp. Til nå har svaret blitt små, rosa, piller. «Med sovetablettene sover jeg godt og tungt, det er en stor lettelse» Anders Torp (28)

Kapittel 4 Nattdyret «Jeg har gått fra å være en veldig aktiv person til å måtte virkelig prioritere alt jeg gjør.» Elin Sundmoen Bakås (39) er våken både dag og natt. Les mer

– Jeg har tatt en pille med amfetamin 15 minutter før dere kom for å holde meg våken. – Bare så dere vet det, legger Elin Sundmoen Bakås (39) til i det hun åpner ytterdøren inn til leiligheten på Oppsal i Oslo. VÅKEN HELE DØGNET: For Elin Sundmoen Bakås (39) har søvnigheten og mangelen på søvn preget store deler av livet og livsstilen hennes. Foto: Annemor Larsen I natt har vært en god natt, forteller hun. Fire timer søvn. – Men jeg har ikke sovet sammenhengende altså. Det er liksom naturlig for meg å ha dårlig søvn og mye mareritt. Elin har ikke sovet uten medisiner siden tenårene. Trøtt på dagen, våken om natten. – Jeg tror jeg alltid har visst at jeg ikke sover like bra som alle andre. Jeg husker spesielt godt en iskald, mørk, vinterdag da jeg og en venninne var på vei hjem fra studier. Jeg var i begynnelsen av 20-årene og trøtt og sliten av mørket, - jeg sov nesten ikke i det hele tatt. Vi begynte å le, og plutselig sviktet knærne under meg. I senere tid har jeg skjønt at det var mitt første katalepsianfall, forteller hun. Det er fem år siden Elin fikk narkolepsi-diagnosen. Etter en influensa i 2011 ble hun ordentlig dårlig. – Det tok ett år fra jeg gikk til fastlegen til jeg fikk diagnose og medisiner. Jeg var sykmeldt hele perioden, tenk så mye det kostet samfunnet, sier Elin. Narkolepsi er en kronisk nevrologisk forstyrrelse av søvnreguleringen som gjør deg konstant søvnig og fører til en uimotståelig trang til å sove på dagtid. Ingen vet hvor mange som har sykdommen i Norge, men forskning viser at det er mellom 1000 og 3000 personer. – Hele kroppen blir sigen som om du har døgnet mange dager på rad, hjernen slutter å fungere. Når den følelsen kommer er det om å gjøre å sove litt, forteller Elin. Hun vet hvor alle offentlige toaletter er. Når søvnigheten blir for intens har hun ofte tatt en blund på toalettene til Oslo S. Låst seg inn og kollapset på et dolokk. Hun har lært seg å telle trappetrinn for å aktivere hjernen. Åtte trappetrinn i oppgangen hjemme, 38 ned til Nationaltheatret stasjon. Når hun teller unngår hun å sovne, hun tvinger hjernen til å forbli våken på vei opp og ned. «Jeg har sovet mye på parkeringsplasser, stoppet der på vei til og fra jobb når jeg føler meg for sliten til å kjøre bil.» Elin Sundmoen Bakås (39) Omgitt av chili- og tomatplanter snakker Elin sprudlende og intenst om den umulige sykdommen. Men når hun forteller om hvordan søvnen har forandret livet hennes blir stemmen lavere, ordene saktere. – Jeg har gått fra å være en veldig aktiv person til å måtte virkelig prioritere alt jeg gjør. Det synes jeg er veldig, veldig kjipt. Jeg har gått fra å dra på sykkelferier i Frankrike, til å aldri kunne legge planer. Fra å være godt trent, til å ha en kropp som ikke fungerer. Det er ganske tungt, – bokstavelig talt. Når man blir syk begynner man å avlyse alt som er sosialt. Sammen med narkolepsien kom kataleptiske anfall, plutselig tap av muskelkraft. – Jeg mister ting, kan ramle på gata som et korthus, få hakeslepp. Slike anfall kan vare i alt fra to sekunder til 10 sekunder. Det er ingenting jeg kan gjøre med det. Hun viser frem noen hvite piller som skal vekke henne. Amfetaminene skyver søvnigheten bort, både dag - og natt. – Det har vært tøft, særlig for samboeren min, når jeg spretter opp og ned og er urolig. Jeg tror ikke jeg alltid er så enkel å være sammen med. Vi har valgt å ikke få barn, jeg vil ikke være en trøtt mor. Hvis jeg ikke hadde tatt medisiner ville det vært som om jeg hadde døgnet i 72 timer. Det er tortur, sier Elin

Kapittel 5 Behand­lingen Ca 30 prosent av pasientene som oppsøker fastlegen har et søvnproblem. – Men søvn kan ikke diagnostiseres på ti minutter, sier søvnlege Søren Berg. Les mer