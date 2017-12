Kort tid etter ulykken på Ask startet Siris far Tormod Tobiassen og Hennings far Erik Liuhagen Siri og Hennings minnefond – som de siste tolv årene har drevet forebyggende trafikksikkerhetsarbeid.

– For mannen min var det viktig å finne en mening i det meningsløse. Å snakke med ungdomsmiljøet her, slik at vi i hvert fall gjør det vi kan for at dette ikke skal skje igjen.

– Dersom vi kan bidra til at én eneste familie slipper den samme sorgen, så er det verdt å jobbe for resten av livet, sier Toril.

– Langt mer enn tall for oss

Trafikksikkerhetsdirektør Guro Ranes sier at hun har stor respekt og forståelse for det familien til Siri har opplevd og den sorgen det medfører.

– Alle disse dødsulykkene som skjer, er noe langt mer enn tall for oss. Det er det viktig for meg å få sagt. Hver eneste ulykke er én vi ønsker å unngå.

– I ulykkesrapporten konkluderes det med at hele veinettet bør gjennomgås og rekkverk utbedres. Moren spør hvilken verdi den anbefalingen har dersom det ikke skjer noe?

– Det kan kanskje være vanskelig for familien eller pårørende til én enkelt ulykke å se hvordan det som har vært analysert gjennom den ene ulykken, har bidratt til å bedre trafikksikkerheten, og det kan jeg godt skjønne. Men vi som jobber med trafikksikkerhet, vet at det som har kommet ut av hver enkelt analyse, og ikke minst summen av det, gjør at vi i dag er langt bedre rustet til å foreslå gode tiltak og peke på hvor vi fortsatt har utfordringer, sier Ranes.

– Jeg skjønner godt at det ikke er noe trøst for denne familien, men antall drepte er halvert siden 2005, og det har ikke kommet av seg selv.

– Moren sier det er vanskelig å forstå at dette ikke er utbedret ennå, og at Vegvesenet må skaffe seg oversikt og sørge for at politikerne forstår at dette må prioriteres. Har dere denne oversikten, og har dere vært flinke nok til å sørge for at dette prioriteres?

– Jeg tror vi har rimelig god oversikt over dette og mange andre utfordringer innen trafikksikkerhetsområdet. Men det er alltid krevende å forklare hvor stor utfordringen er eller hvor viktig dette er. Det er mange utfordringer på veinettet og mange til dels konkurrerende mål, sier Ranes.

Vegvesenet: Har endret mange rekkverk

Det er ingen automatikk i at anbefalinger fra ulykkesrapportene følges opp med midler. I dag anbefaler ikke rapportene konkrete tiltak slik de gjorde i 2005, men påpeker sikkerhetsproblemer og forslag som vurderes av veiansvarlige.

Ranes understreker at det å gjøre en bro eller et rekkverk mer trafikksikkert, kommer i mange prisklasser:

– Det er veldig store variasjoner fra relativt enkle reparasjoner eller bytte av rekkverksender, til å bygge ny bro eller ny vei. Den kartleggingen som startet tidlig på 2000-tallet, hvor de begynte å melde avvik fra dagens normalkrav, har gjort at man over tid har fått byttet ut og utbedret relativt mye rekkverk på og ved bro, sier hun.

NB! En fullstendig utbedring av rekkverk og sideterreng – også på bro – er vedtatt for riksveinettet i Nasjonal transportplan. Det er anslått at arbeidet vil koste 2,5 milliarder, og målet er at det er klart i 2024.