De forsømte broene

Truende for bæreevnen

Truende for trafikksikkerheten

Om kartet

I dette kartet har vi plottet inn alle broene på Norges riks- og fylkesveier.

Informasjonen er fra mars i år. Kildene er Vegvesenets interne database Brutus og den åpne kartløsningen Vegkart. Noen broer som er nyåpnet eller har endret bronummer nylig, mangler i kartet.

Kartvisninger

Du kan velge mellom tre forskjellige kartvisninger:

Alvorlig skade

Her har vi merket av skader som Vegvesenet selv eller deres broinspektører har merket av som «store» eller «kritiske» for bæreevnen eller trafikksikkerheten.

Informasjonen i dette kartet er hentet fra Brutus i september 2017.

Ikke utført tiltak

For hver bro i Brutus kan Vegvesenet registrere tiltak som bør gjøres på broen. Når tiltaket er utført, endrer det status fra «planlagt» til «utført». Her har vi merket av broer med tiltak som fremdeles har status «planlagt» selv om den foreslåtte datoen var i 2016 eller tidligere.

Informasjonen i dette kartet er hentet fra Brutus i mars 2017, og skal være ajour for 2016. Tiltak kan være utført i år uten at det er kommet med her.

Manglende inspeksjon

De fleste broer skal ha en grundig hovedinspeksjon hvert femte år, og en enklere inspeksjon hvert år. Her har vi merket broer som mangler inspeksjoner som skulle være utført 2016 eller tidligere.

Informasjonen i dette kartet er hentet fra Brutus i mars 2017, og skal være ajour for 2016. Broen kan være inspisert i år uten at det er kommet med her.

