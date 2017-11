Han forteller at medlemmene deres gjennomgående svarer at vedlikehold av eksisterende veier, broer og tuneller er viktigere enn at det bygges nytt.

– Når dere viser at kontrollen er enda dårligere på de mest trafikkerte broene, tyder det på feil prioritering. Broer der det går mye trafikk, eller der trafikken har økt betraktelig siden broen ble bygget, må prioriteres, sier Sødal.

Beklagelig

Vegdirektoratet bekrefter at de har et vedlikeholdsetterslep på 15 milliarder på norske broer, og at det forklarer hvordan registeret kan vise over tusen alvorlige skader.

– Samtidig tar vi hensyn til tilstanden og jobber med sikkerheten så det ikke skal være truet bæreevne. Vi kjenner ikke til broer som står under trafikk som er farlige med tanke på bæreevnen, sier seksjonssjef Morten Wright Hansen.

Direktør Jane Bordal sier at inspeksjoner skal planlegges slik at de har best mulig kontroll – og legger til at mange av de mest trafikkerte broene er nye. Hun mener de fem regionene bør ha anledning til å prioritere inspeksjonene innenfor de midlene de får tildelt.

Bordal opplyser at Statens vegvesen har nå satt i gang en nasjonal gjennomgang av broforvaltningen.

– Vi har satt ned et forbedringsprosjekt for å gå gjennom hele broforvaltningen og organiseringen av den, slik at vi skal bli mer i samsvar med det vi sier i regelverket vårt. Så vi anerkjenner at den praksisen som ligger det ute i dag, ikke er i henhold til de føringene som ligger der, sier Bordal, som er direktør for veg- og transportavdelingen.