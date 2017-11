Milliardetterslep

– At en bro skal erstattes av en ny, betyr at vi hele tiden må se til at den er trygg, og det gjør vi, sier direktør Jane Bordal, som leder vei- og trafikkavdelingen i Vegdirektoratet.

Vegdirektoratet forteller at vedlikeholdsetterslepet på landets broer er 15 milliarder kroner. Regionene får et budsjett på mellom 300 og 400 millioner årlig for å vedlikeholde broene på riksveier. Budsjettene til broer på fylkesvei avgjøres i hver fylkeskommune.

– Har Vegvesenet penger til å følge opp og gjøre de nødvendige tiltakene på alle kritisk skadde broer?

– Innenfor de budsjettrammene som regionene får tildelt, gjør de prioriteringer. Så er det selvsagt en jobb å gjøre for å få pengene til å strekke lengst mulig, for at vi får gjort de tiltakene vi mener er nødvendige for å holde broene våre trygge, sier Bordal.