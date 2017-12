Det amerikanske hatet

Mannen tilhører Southern Virginia Antifa, en gruppe med 15-20 antifascister, som kjemper mot Amerikas ytterste høyre.

Redcorn føler at han representerer det gode i kampen mot det onde, men under Unite the Right-demonstrasjonen i Charlottesville i august snek han seg innpå to nazister bakfra og slo dem alt han kunne med et balltre mot ryggen og hodet, så de knakk sammen. Som tørre kvister.

Han påstår at minst én av dem ble sendt til sykehus.

– Vi viste naziene og Ku Klux Klan at vi ikke tillater dem å eksisterte. Vi banket livskiten ut av dem, oppsummerer Redcorn.

– Forsvarer du bruk av vold?

– Å, ja. Jeg vil bare ha dem drept, for å være ærlig.