Jeg ser på meg selv som en leder. Det kan skje nå, eller det kan ta tid, sier Kessler.

Vi møter ham på en kafé utenfor Charlottesville i Virginia. Vanligvis går han med pistol, for så mye har skjedd. Både han og familien har blitt drapstruet.

Under en pressekonferanse ble han fysisk angrepet av en rasende folkemengde. Etterpå flyttet han på hemmelig adresse. «Jeg har gått under jorden», sa han til TV-kanalen Fox News.

Da han skrev på Twitter at kvinnen som ble påkjørt og drept av en bil under demonstrasjonen, var en «feit, ekkel kommunist», oppsto et 72 timer langt skrik av hat på sosiale medier.

JAGET: Jason Kessler, som arrangerte demonstrasjonen i byen, ble slått og jaget da han holdt pressekonferanse utenfor City Hall i Charlottesville 13. august.

Til og med det ytterste høyre tok avstand fra ham.

– Det kom en rekke målrettede angrep på min karakter fra alle hold, sier Kessler.

Før marsjen oppfordret han folk til å marsjere mot byens svarte nabolag på Facebook. «Niggertown», kalte han det.

I dag må han ta sovemedisin om kvelden, for «det spinner så kraftig rundt i hodet».