NYNAZIST: Lorri Cottrill (45) i sitt hjem i Charleston, med jernkorset tatovert på armen. Hun leder den nynazistiske organisasjonen National Socialist Movement i Vest Virginia.

Ut av en pickup, ved en veikro, 30 minutters kjøring fra Charlottesville, går Jason Kessler (34), iført skjorte, caps og Ray Ban-solbriller. En seksskudds pistol ligger i hanskerommet.

Etter at han i august arrangerte ytre høyre-marsjen i Charlottesville, har han bodd på hemmelig adresse, merket av dødstrusler og ensomhet.

STORMØNSTRING: I august i år arrangerte Jason Kessler den største høyreekstreme demonstrasjonen på mange tiår i USA, i Charlottesville, Virginia.

Det ble bare verre etter at han en sen kveld blandet en cocktail av den angstdempende medisinen Xanax, med sovemedisin og rødvin og satte seg foran tastaturet for å skrive noe medfølende etter bildrapet på Heather Heyer.

Dette skrev han på Twitter:

«Heather Heyer was a fat, disgusting Communist».

Som barn drømte Kessler om å bli arkeolog og grave etter dinosaurer. I ungdommen lekte han med tanken på å bli en suksessfull filmskaper i Hollywood.

Utskjelte

Kessler

vil lede

ytre høyre LES MER

Vi kjører ut av den fallerte småbyen Charleston i Vest-Virginia, ut på den amerikanske landsbygda, forbi fraflyttede husvogner og eneboliger, så falleferdige at det ser ut som de er kastet mot bakken og gjenoppstått som plankehauger.

Over et mørkt, glanende vindu har noen skrevet med blodfarget maling: «Help».

Vi er i hjertet av Trumpland.

Veien Coal River Road leder forbi et skytefelt og i bunnen av en dal: «The Jesuschurch». Foran inngangen har noen hamret en plakat ned i gresset: «Believe in the lord Jesus and you shalt be saved».

Jo lenger inn i landet vi kjører, jo tettere mellom kirkene, for i Herren er det trøst. Ett av fire barn i denne staten lever under fattigdomsgrensen.

NABOLAG: John (59) pynter sitt nedslitte hus langs rute 3 ved Coal River til Halloween. Tommy Kinder poserer med et av sine gevær i sitt hjem i det lille stedet Fork Creek i Vest Virginia.

På toppen av en høyde lyser et skilt mot oss: «Barbershop». En frisør midt i ødemarken. Bak døren står innehaveren Mark Eileff, omgitt av dyrehodeskaller, og sier at vi skal være glad for at han ikke skjøt oss rett ned.

– Da dere gikk ut av bilen, sjekket jeg dere ut …

I hjørnet av salongen har han satt fra seg en tolvskudds rifle.

– Jeg kunne ikke se kameraet, bare reimen over skulderen din. Jeg kunne ikke utelukke at du bar på et våpen. Jeg kan ikke stole på noen, skjønner du?

FORBEREDT: Med et ladet gevær plassert i hjørnet av den lille barbersalongen sin, er Mark Eileff klar til å beskytte seg selv.

Han peker på veien. Noen dager tidligere så han en ung kvinne spasere forbi, kledd i pyjamas, med bleke, innsunkne kinnbein og øynene rullet langt inn i bakhodet. Enda et menneske ødelagt av epidemien med kokain, crack og metaamfetamin, tenkte Mark.

– Det er blitt virkelig ille her. Blodet deres er så fullt av narkotika at når de urinerer kan de putte det tilbake i sprøyta og fortsatt bli høye av det.

Sist søndag ble datteren hans døpt i Baptistkirken ved at presten dukket hele kroppen hennes ned i elven, mens han forkynte: «In the name of the Father, the Son and Holy Ghost».

Selv om hun bare er ni år gammel, var dåpen hennes eget valg.

– Jeg tror hun allerede skjønner hva slags elendig forfatning landet vårt er i, så hun ville sørge for å få en plass i himmelen, sier Mark.

Fra døråpningen i denne salongen har han i 24 år sett verden forandre seg. Når Mark kjeder seg, går han bare bak salongen og skyter et ekorn.

Han har aldri reist lenger enn to mil til høyre eller venstre for denne salongen, men en dag oppdaget han en gård i nærheten, der slaver ble kjøpt og solgt.

– De fleste av oss rundt her har familie som var med i Ku Klux Klan.

Han blir stille.

– Gjelder det deg også?

– Jeg tror ikke jeg skal kommentere det nærmere.

VELUTSTYRT: Scott (til venstre) kaller seg hillbilly og sørstatspatriot og Donald E. Thompson har sørstatsflagget i bilen. Donna (54) og Doug Tottel (55) har ingen inntekt og overlever ved å selge ting fra verandaen sin. Alle bor i Fork Creek dypt inne i skogene i Vest Virginia.

Langt inne i villmarken i fjellkjeden Appalachene i Vest-Virginia har den amerikanske militsen som gikk vakter for nazistene i Charlottesville, hemmelig treningsleir.

– Ikke skriv hvor vi er! Ikke beskriv naturen her. Jeg vil ikke at noen i hele verden skal vite hvor dette er, befaler lederen for Pennsylvania Light Foot Militia, Christian Yingling.

Ifølge Southern Poverty Law Center leder han en hatgruppe. Selv omtaler Yingling medlemmene sine som patrioter.