Midtøsten: En guide til kaoset

En halv million er drept etter åtte år med krig i Syria. Irak er fortsatt splittet etter det massive slaget mot IS, mens Jemen fortsatt rives i filler av konflikt. I ruinene kjemper regionale og globale stormakter en kompleks maktkamp om ressurser innflytelse. Her er en oversikt over kaoset.