– Jeg har sagt dette. Det høres brutalt ut, det er uheldig. Men det skjedde aldri noe.

Amir Mirmotahari sitter i et møterom i VG. Han har nettopp hørt opptaket som VG nå publiserer. Han går med på å la seg intervjue, men nekter å bli filmet.

Advokaten forteller at han ble oppsøkt av Raein Rueintan på kontoret sitt i slutten av mai i fjor. Det nærmet seg hovedforhandling i voldtektssaken, og han satt med saksdokumentene da mannen med dråpetatoveringene dukket opp.

– Du bruker ordet «uheldig». Hva mener du med det?

– Det som er uheldig er at noe som aldri var meningen å gjennomføre, blir fremstilt som noe mer enn det det skulle være. Men uansett hva jeg måtte si, så vil det aldri kunne veie opp for det som kommer frem på opptaket, svarer Mirmotahari.

Flere ganger under intervjuet med VG benekter advokaten at han har gitt torpedooppdrag til Rueintan.

– Jeg er ikke med på VGs påstand om at han er torpedo.

Advokaten ber VG om tid før publisering slik at han kan informere sine ansatte. Han varsler at alle ansatte vil bli løst fra sine kontrakter med advokatfirmaet Pharos.

– Hva skjer med deg nå?

– Jeg skal gi min versjon av dette til de som ønsker og ta vare på familien. Så får jeg se hvordan det blir med jobb videre.

Advokaten benekter at det var han som kontaktet Rueintan etter løslatelsen fra Ullersmo fengsel. Ifølge ham var det motsatt. Mirmotahari bekrefter imidlertid at han fikset et sted å bo for klienten sin, en bolig han beskriver som et falleferdig hus.

– Etter at han slapp ut av fengsel ble han mer og mer pågående, krevde han at jeg skulle skaffe ham en jobb, fikse ham en ny leilighet. Jeg ønsker ikke å gå så mye inn på det, men jeg har levd under et voldsomt press fra ham og personene bak han. Det er en grunn til at norske myndigheter ikke fikk sendt han ut av landet til tross for gjentatte forsøk over flere år, forteller Mirmotahari.

Ifølge advokaten var presset fra klienten så stort at han for det meste bare «jattet» med i samtalene de to hadde.

– Jeg har flere lydopptak av Raein Rueintan hvor han sier at han skal skade meg og mine barn. På grunn av truslene har min familie bodd på hemmelig adresse over tid og vi har vært utstyrt med voldsalarm, sier Mirmotahari.

VG har bedt om å få tilgang til opptakene.

Advokaten forteller at han anmeldte truslene til Politidistrikt Øst. I intervjuet med VG husker han ikke når han innleverte anmeldelsen.

– Jeg er også blitt utsatt for utpressing, sier han.

– Anmeldte du utpressing?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, svarer Mirmotahari.

– Har du utbetalt penger?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, svarer han.

Politioverbetjent Per Morten Hvattum ved Nittedal lensmannskontor bekrefter at de i november i 2015 mottok en anmeldelse for trusler mot Mirmotahari.

– Saken er fortsatt under etterforskning. En person har status som mistenkt, men det har ikke vært mulig å gjennomføre avhør av vedkommende. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Hvattum.

Rueintan innrømmer at han i november ringte og truet advokaten fra Iran, men at det ikke hadde noen sammenheng med det som var tema for møtet på advokatkontoret i mai i fjor.

– Jeg var i en fortvilt situasjon og det var han som fikk meg utsendt fra Norge. I vårt forhold var han hele tiden den sterke part. Jeg var en tidligere kriminell som var uten jobb. Mirmotahari var en vellykket advokat som visste alt om meg, sier Rueintan.

Noen timer etter møtet med VG sendte Mirmotahari denne uttalelsen:

«Samtalen som gjengis i VG er tatt ut av sin sammenheng uten at forhistorien er kjent. Opptakets innhold har aldri vært reelt. Ikke noe av det har heller blitt gjennomført nettopp fordi det aldri har vært meningen at det skulle være noe annet en samtale der Raein skulle føle at jeg hørte på han.

Initiativene har kommet fra Raein, og jeg har bare spilt på det. Det som er sagt er beklagelig, men vært uunngåelig og bevisst som del av et spill mot Raein som i lengre tid hadde vært svært pågående og truende.

Opptaket synes å være planlagt fra Raeins side som del av utpressingen for at jeg skulle påta meg å samarbeide med en gruppering som jeg ikke ønsket tilhørighet til. Raein har i ettertid fremsatt drapstrusler mot min familie og til og med engasjert person til å utføre handlingen.

Forholdet er anmeldt til politiet og PST skal være informert om Raeins tilknytninger og aktiviteter. Opptak av hans trusler mot min familie, norsk politi og Norge er sikret.»

