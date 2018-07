SOGNSVANN: Ferskvann er fint synes f.v: Salvar Røgnvaldsson, Jeper Bergersen, David Walløe og Marius Vinorum i vannet. Foto: Mona Langset, VG

Her kan du bade i Oslo

31.05.18 11:34 | Oppdatert: 26.07.18 13:15

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

Bytt ut saltvann med Oslos innsjøer eller elver.

Annonse

Hovedstaden vår byr ikke bare på saltvannsbadesteder som for eksempel Sørenga , Tjuvholmen, Bygdøy, Nordstrand, Kadetten og Ingierstrand. Her finner du også supre badeomgivelser i innsjøer og elver.

Det fine været har fått folk til å strømme til uteserveringssteder og til utendørsbassenger. På Frognerbadet og Tøyenbadet er det fullt trykk, så hvorfor ikke prøve et «naturlig ferskvannsbasseng?» Bymiljøetaten i Oslo kommune testet og godkjente vannkvaliteten på alle disse badeplassene i mai:

Annonsørinnhold Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

BADEGLEDE: Bent-Einar Eriksen Mørk og datteren Annie-Frid Einarsdatter Mørk koser seg på Sognsvann. Foto: Mona Langset, VG

Sognsvann

En av Oslos mest populære utfartsteder, kort vei fra endestasjonen på Sognsvannsbanen. Badeplassen har sandbunn, svaberg og gressbakker. Her er det tre badebrygger, baderamper og sandvolleyballbane.

Annonse

Frysja

Øverst i Akerselva, ved Frysja, vier elven seg ut til Brekkedammen. Her finner du Oslos reneste badevann. Det er butikk i nærheten, benker og toaletter. Turveien mellom Maridalsvannet og Bjørvika går rett forbi her.

Bogstadvannet

Stor sandstrand med gressletter. Stort vann, cirka to kilometer langt og ti meter dypt. Her er det badebrygger, baderampe og parkering for bevegelseshemmede.

Annonse

Kapteinsputten

LIke ved Linnerudkollen finner du dette lille skogstjernet med mudderbunn, omgitt av skog og gressletter. Dette er et av de kaldeste og minst folksomme badevannene i byen.

Nøklevann

Markavann i nærheten av Haraløkka og Rustadsaga. Mudder og sandbunn. Har stupebrett, baderampe og parkering i nærheten.

Lutvann

Barnevnnlig strand med sandbunn, gressbakker og svaberg. Et av Oslos klareste badevann. Det er to kilometer langt og 55 meter dypt.

Skraperudtjern

Markavann to minutters gåtur fra Rustadsaga. Det er ca 400 meter langt og 12 meter dypt, og har toaletter og badebrygge. Omgitt av bratte åser i vest og øst, og stor gresslette i nord.

Ulsrudvann

Idyllisk markavann 300 meter fra parkeringsplass. Mudder og sandbunn. Fine svaberg å ligge på. Toalett ved vannet.

Grinidammen

Denne badeplassen finner du i Lysakerelva, like ved Røa.

Stensrudtjern

Sør i Oslo, i retning Grønmo, ligger den familievennlige sandstranden med store, åpne gressletter og rolige omgivelser. Her er det flytebrygger og sitteplasser med bord, benker og fast grill. Fem minutter å gå fra Parkeringsplassen ved Stensrudtjernveien

Badedammen på Grorud

Et ganske lite vann med sand- og mudderbunn, gress og fine svaberg. Demning med stige ned til vannet.

Steinbruvann

Ikke langt fra Badedammen på Grorud ligger det mye større Steinbruvann. Her er det mange badebrygger, bod og benker og toaletter. 10 minutter å gå fra parkeringsplassen.

Strømsdammen

Lite markavann kort vei fra Lillevann T-banestasjon.

Svarttjern

Midt mellom blokkene på Romsås ligger Svarttjern. Opprinnelig et lite muddertjern, som er opparbeidet til en flott badeplas med gressletter og kunstige strender og granittrapper langs vannet. Her er det også lekeplass, boccabane og toaletter.

VG skrev om «Costa del Romsås» da stranden her åpnet for ni år siden.

Vesletjern

Markavann med mudderbunn nær bebyggelse i Groruddalen. Ingen parkeringsplass i nærheten, men det er mulig å parkere ved Apaløkka skole eller ved Greibanen.

Trollvann

På vei opp mot Grefsenkollen ligger Trollvann, to minutters gange fra parkeringsplassen. Her er det to badebrygger, bord og benker, og trollvanstua ligger like ved.