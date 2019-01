Kina forbyr røyking i cockpit

Kina innfører omsider forbud mot å røyke i cockpit også på innenlandsflyvninger.

Det kommer mer enn 20 år etter at Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart, ICAO, forbød røyking i cockpit på internasjonale flyvninger, skriver The Independent.

Piloter og mannskap som blir tatt i røyking om bord, vil nå få 12 måneders suspensjon fra jobben. Hvis de blir tatt flere ganger blir de suspendert i 36 måneder.

Passasjerer i Kina har hatt forbud mot røyking i kabinen siden 2017. Flyselskapene fikk to år på seg for å også få piloter og mannskap til å stumpe røyken, og kinesiske luftfartsmyndigheter har nå varslet at røykeforbudet trer i kraft med umiddelbar virkning, melder China Daily.

The Independent skriver også om en episode i fjor da en Air China-pilot skrudde av flyets aircondition-anlegg midtveis mellom Hongkong og Dalian for å skjule at han hadde brukt e-sigarett.

Stuntet resulterte i utilstrekkelig oksygennivå i kabinen, noe som gjorde at oksygenmaskene ble sluppet fra taket. Mannskapet startet nedstigning til en lavere høyde før det ble oppdaget at aircondition var slått av.

Eksperter har ønsket røykeforbudet i Kina velkommen.

– Hvis storrøykere blant passasjerene kan stå over røyk under flyvningen, er det ingen grunn til å gjøre unntak for mannskapet, spesielt siden de er ansvarlige for sikkerheten til alle om bord, sier Zhang Qihuai, en Beijing-advokat med spesialisering innen sivil luftfart til China.org.