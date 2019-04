Via ferrataer i Norge: Magesug til grøss og glede

29.04.19 15:59

Liker du magesug og stupbratte fjell, men mangler klatreerfaring? Da kan en via ferrata være noe for deg.

Ordet «via ferrata» betyr jernvei, og er en klatrerute med fastmonterte trinn, der du er festet til en vaier hele tiden. Slike ruter er vanlige mange steder i Alpene, og de siste årene har det også kommet flere i Norge.

Nå finnes det rundt 20 steder her i landet. Dette er noen av dem:

Ravnfloget Via Ferrata, Vega: Norges nyeste via ferrata åpner den 8. juni. Turen starter med 30 minutters gange fra parkeringsplassen på Sundsvoll. Det er bygget to klatreløyper, en grønn på 510 meter og en svart på 550 meter. Midt i veggen møtes de i en såkalt «nepalbru.» Returen går via den nye tretrappen «Vegatrappa». Tidsbruk: 3,5 timer fra start til mål. Aldersgrense: Ingen, men må være minimum 140 cm høy. Pris: 890 for voksne, 400 for barn.

Synshorn Via Ferrata, Valdres: Synshorn ligger mellom Bygdin og Vinstervann. Turen starter på parkeringsplassen ved Bygdinstuene, og går en halv time i van lig fjellterreng før klatringen begynner. To løyper: Gul er åpen for alle. Rød forutsetter at man har klatrer før. Til sommeren skal det bygges en ny rute med vanskelighetsgrad mellom de to eksisterende. Rundt 400 høydemeter. Retur via sti rundt fjellet. Tidsbruk: T re til fire timer. Aldersgrense: 14 år. Pris: 850 kroner med guide og klatreutstyr.

Via Ferrata Loen, Stryn: Turen starter på nivå med Nordfjorden, og går på skogsvei opp til 400 meter. De neste 500 høydemeterne klatrer du via ferrataen, som blant annet inkluderer Gjølmunnebrua (bildet). Du kan også gå over Gjølmunnestrengen som er akkurat det: En streng over et juv. Fra 910 meter over havet er det vanlig sti til toppen av Hoven på 1011 meter. Derfra kan du gå vanlig sti eller ta gondolen ned igjen. Vanskelighetsgrader fra A til E. Tidsbruk: fem til seks timer. Aldersgrense: 12 år. Pris: Klatring med instruktør, klatresele og retur med Loen Skylift: 1345 for voksen, 1195 for barn.

Romsdalsstigen: Via ferrataen som åpnet ved Åndalsnes i 2017 har to klatreløyper: Introveggen og den langt mer utfordrende Vestveggen. Introveggen tar tre til fire timer, aldersgrense 12 år, eller 9 år sammen med voksen. Pris: 990 kroner. Vestveggen krever at du er i mer enn gjennomsnittet god form. Turen går til toppen av Nesaksla, hvor du får fantastisk utsikt over Romsdalen. Tidsbruk fem til seks timer, aldersgrense 16 år. Pris: 1490 inkludert guide og utstyr. Det er også mulig å klatre med eget utstyr, uten guide.

Himmelstigen til Trolltunga: Du starter ved Ringedalsvatnet i Odda kommune, og sykler syv kilometer langs vannet. Følger deretter den uttørkede Tyssoelven opp til Tyssestrengene. Der starter Himmelstigen via ferrata, i en 200 meter høy delvis loddrett fjellvegg. Det var opprinnelig en annen «Himmelstige» her. Den nye kom i 2018. Fra toppen er det en kilometer å gå til Trolltunga. Tidsbruk: 8 til 12 timer. Aldersgrense: 15 år. Pris: 1100 inkludert guide og alt utstyr. Via ferrataen er også åpne for erfarne klatrere uten guide.

Hemsedal: Ruten starter ned i dalen ved Skarsnuten og går opp til toppen av Røggjin (1260 m.o.h) Tidsbruk: rundt tre timer. Aldersgrense: 12 år. Pris: 1300. Du kan også klatre ruten uten guide, med leid utstyr for 300 kroner, eller med eget klatreutstyr for 100 kroner.