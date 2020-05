RAGNARROK: Den nyeste klatreløypen i Loen er sannsynligvis Norges tøffeste via ferrata. Foto: Loen Skylift

Via ferrataer i Norge: Magesug til grøss og glede

Liker du magesug og stupbratte fjell, men mangler klatreerfaring? Da kan en via ferrata være noe for deg.

Ordet «via ferrata» betyr jernvei, og er en klatrerute med fastmonterte trinn, der du er festet til en vaier og ikke kan falle ned. Slike ruter er vanlige mange steder i Alpene, og de siste årene har det også kommet flere i Norge.

Nå er det via ferrataer rundt 20 steder her i landet. De finnes i alle vanskelighetsgrader. De enkleste rutene kan de fleste klare, mens «verstingrutene» krever sterke muskler og psyke.

RAVNFLOGET: Jutharat Jakobsen på vei over «Nepalbrua» Foto: Gunnar Almlid

Ravnfloget Via Ferrata, Vega

En av Norges nyeste via ferrata åpnet i juni 2019. Turen starter med 30 minutters gange fra parkeringsplassen på Sundsvoll. Det er bygget to klatreløyper, en enkel grønn på 510 meter og en mer krevende rød på 550 meter. Midt i veggen møtes de i en såkalt «nepalbru.» Returen går via den nye tretrappen «Vegatrappa».

Tidsbruk: 3,5 timer fra start til mål. Aldersgrense: Ingen, men må være minimum 140 cm høy. Pris: Fra 950 for voksne, 400 for barn. Ravnfloget.no

SYNSHORN: Camilla Becker har mye luft rundt seg, på vei opp østveggen på Synshorn.

Synshorn Via Ferrata, Valdres

Synshorn via ferrata mellom Bygdin og Vinstervann får en ny rute sommeren 2020. Det er to løyper her: Den gule som er åpen for alle, og den røde som forutsetter at man har klatret tidligere. Den røde ruten er nå lagt om, slik at den øverste delen er enda luftigere enn før.

Begge turene starter på parkeringsplassen ved Bygdinstuene, og går en halv time i vanlig fjellterreng før klatringen begynner. Begge klatrerutene har rundt 400 høydemeter stigning. Returen går via sti rundt fjellet.

Tidsbruk: Tre til fire timer. Aldersgrense: 14 år. Pris: Fra 890 kroner med guide og klatreutstyr. Synshorn.no

LOEN: Gjølmunnebrua er en luftig opplevelse.

Via Ferrata Loen, Stryn:

Sommeren 2019 åpnet en ny verstingrute i Loen: Ragnarok. Den regnes som landets mest krevende via ferrata-rute, og er gradert som kategori D, E og F.

Til sammenligning er den opprinnelige klatreruten i Loen gradert som B og C, med et valgfritt vanskelig parti gradert som D.

Turene starter på havnivå med Nordfjorden, og går på skogsvei opp til 400 meter. De neste 500 høydemeterne klatrer du via ferrata. Den opprinnelige ruten inkluderer Gjølmunnebrua (bildet). Du kan også gå over Gjølmunnestrengen som er akkurat det: En streng over en del av det samme et juvet. De siste 100 høydemeterne er det vanlig sti til toppen av Hoven, 1011 moh. Før du går, eller tar gondolen, ned igjen kan du teste den nye ziplinene over Gjølmunnejuvet. Den åpner sommeren 2020.

NY ZIPLINE: Den ble testet i fjor, men åpner for publikum sommeren 2020. Foto: Loen Skylift

Tidsbruk: fem til seks timer. Aldersgrense: 12 år (14 for Ragnarok). Pris: Klatring med instruktør, klatresele og retur med Loen Skylift: 1395 for voksen, 1240 for barn (12–15 år). Zipline 590 kroner, eller pakkepris med via ferrata, zipline og retur med skyliften 1835 kroner. Loenactive.no

KYRKJEVEGGEN: Ny via ferrata til Fjæratoppen ved Åkrafjorden.

Kyrkjeveggen via ferrata, Åkrafjorden

Dette er også en av landets nyeste og tøffeste via ferrataer. Kyrkjeveggen, som ligger i Fjæra i Åkrafjorden åpnet sommeren 2019. Ifølge Åkrafjorden Natureb&b som drifter Kyrkjeveggen er den ikke like krevende som Ragnarok i Loen, men heller ikke så langt unna.

Løypa er lagt opp til ren klatring på fjell der det er mulig. Bare i de mest krevende partiene er det satt inn trinn. Klatrepartiet fra innsteget på 50 moh. til topphyllen på 550 moh. er om lag 900 meter langt. Det siste partiet til Fjæratoppen (713 moh.) er på vanlig sti.

Tidsbruk: fem til syv timer inkludert pauser. Aldersgrense: 12 år. Pris: Klatring med guide og utstyr: 1200 for voksen, 950 for barn (12–15 år). Gå turen på egen hånd med eget utstyr: 450 kroner. Akrafjordenbnb.no

ROMSDALSSTIGEN: Den bratteste av løypene, Vestveggen. Foto: Matti Bernitz, Norsk Tindesenter

Romsdalsstigen

Via ferrataen som åpnet ved Åndalsnes i 2017 har to klatreløyper: Introveggen som passer for nybegynnere og den langt mer utfordrende Vestveggen. Introveggen tar tre til fire timer, aldersgrense 12 år, eller 9 år sammen med voksen. Pris: 990 kroner. Vestveggen krever at du er i mer enn gjennomsnittet god form. Turen går til toppen av fjellet Nesaksla, hvor du får fantastisk utsikt over Romsdalen.

Tidsbruk fem til seks timer, aldersgrense 16 år. Pris: 1490 inkludert guide og utstyr. Det er også mulig å klatre med eget utstyr uten guide. Tindesenteret.no

HIMMELSTIGEN: Bratt. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Trolltunga via ferrata:

Du starter ved Ringedalsvatnet i Odda kommune, og sykler omtrent seks kilometer langs vannet. Etter en kort tur oppover uren starter Trolltunga via ferrata, i en 250 meter høy delvis loddrett fjellvegg. Det var opprinnelig en annen «Himmelstige» i området. Den nye kom i 2018. Fra toppen er det rundt to kilometer å gå til Trolltunga. Tidsbruk: 8 til 12 timer. Aldersgrense: 15 år. Pris: Fra 1500 inkludert guide og alt utstyr. Via ferrataen er også åpen for erfarne klatrere uten guide. Trolltunga-active.com

Hemsedal

Ruten starter ned i dalen ved Skarsnuten og går opp til toppen av Røggjin (1260 m.o.h)

Tidsbruk: Tre til fire timer. Aldersgrense: 12 år. Pris: 750. Du kan også klatre ruten uten guide, med leid utstyr for 300 kroner, eller med eget klatreutstyr for 100 kroner.

Publisert: 29.04.19 kl. 15:59 Oppdatert: 13.05.20 kl. 07:25

