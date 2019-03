De billigste feriebyene i Europa

15.03.19

For andre år på rad har Post Office laget en liste over hvor mye det koster å være på ferie i ulike storbyer i Europa.

Skal du på en helgetur med familie, kjæreste eller venner i Europa, kan det være lurt å sjekke ikke bare hvor mye du må ut med for flybilletter, men også prisnivået i byen du skal til.

Britiske Post Office har allerede gjort store deler av jobben for deg, de har nemlig satt opp en liste over hva man bruker penger på når man er på ferie. De har deretter samlet sammen priser fra de ulike byene, og regnet ut hvor mye det koster deg å være på ferie der.

De har tatt utgangspunktet i kostnadene for følgende:

En kopp kaffe, en flaske øl, en cola/pepsi, 3-retters meny med en flaske vin, transport fra flyplassen til sentrum, sightseeing-buss, 48 timers reisekort, den mest populære turistattraksjonen, det mest besøkte museet, det mest populære kunstgalleriet.

I tillegg har de tatt med kostnaden for en helg på trestjerners hotell, to netter for to voksne.

1. Vilnius, Litauen – 1773 kroner

VG besøkte Vilnius i 2018, hvor de mange kaffebarene lot friste. bydelen Užupis er preget av kunstnerisk og politisk graffiti, og i gamlebyen finner du de kuleste vintagekjøpene. Her får du også byens beste utsikt.

2. Beograd, Serbia – 1821 kroner

Den serbiske hovedstaten byr ikke bare på billig opphold, men også et beryktet uteliv, kreative miljøer og gjestfri atmosfære. Byen har med sin turbulente fortid måtte bygges opp gang på gang, noe som har ført til en rekke ulike arkitektoniske stilarter, og kan skryte på seg å være en av Europas eldste byer.

3. Warszawa, Polen – 1929 kroner

85 prosent av hovedstaden i Polen ble bombet sønder og sammen under andre verdenskrig. Siden den gang har byen jobbet med å gjenreise seg. Gamlebyen, som bare er litt over 50 år gammel, er konstruert for å ligne byen slik den så ut på 1700-tallet, og er et særegent, vakker syn.

4. Istanbul, Tyrkia – 2002 kroner

Istanbul er en velkjent turistmagnet, men for den som vet hvor man skal lete, finner man de mer bortgjemte, spennende stedene. Da VG besøkte Tyrkias største by i fjor, laget vi en oversikt over de beste stedene utenom turistløypen.

5. Bucuresti, Romania – 2014 kroner

En av Europas mindre besøkte hovedsteder, til tross for at den er full av kontraster og unike atmosfære. Bak grå, kommunistiske bygningsfasader, kan du fort snuble inn i fargerike smågater og vakre kafeer.

6. Porto, Portugal – 2074 kroner

«Vakre farger, langstrakt havn, behagelig stemning, god mat og vin gjør Porto til et godt alternativ til Lisboa om du skal på helgetur til Portugal», skrev VGs reisejournalist i fjor. Gamlebyen preges av hus i alle regnbyens farger.

7. Riga, Latvia – 2146 kroner

Moderne og tradisjonelt møtes i Latvias hovedstad, som fint kan oppleves uten å bruke penger på attraksjoner. på Peace Street finner du den bohemske delen av Riga, hvor alternative kafeer, barer og butikker ligger på rekke og rad.

8. Bratislava, Slovakia – 2195 kroner

Tenker du å legge storbyferien i desember, får du maks julestemning i Bratislava. Spennende arkitektur og markedsplasser binder byen sammen, og lukten av mat siver gjennom gatene.

9. Moskva, Russland – 2243 kroner

Velger du Moskva når temperaturen begynner å stige, vil du møte en gjestfri og fargerik by. Historie og kultur er sterke argumenter for å besøke byen, om du tar utfordringen med å komme deg rundt.

10. Praha, Tsjekkia – 2291 kroner

VGs utsendte forelsket seg i Prahas bydel Mala Strana, også kalt Lillebyen, i fjor høst. De filminteresserte kjenner kanskje igjen scener fra «Casino Royale», «Kafka» og «Amadeus» i den barokke og sjarmerende hovedstaden.

På 46. plass, bak både Stockholm og København, havner Oslo, hvor prislappen havner på hele 5354 norske kroner. Amsterdam havner bare noen øre over Oslo, mens Reykjavik er 217 kroner dyrere.

Det vil si at det skiller hele 3798 kroner mellom billigste og dyreste på listen.

Lavprislandet Albanias hovedstad, Tirana, er ikke med i Post Offices undersøkelse.

Her kan du finne listen med prisene i de 48 byene som er tatt med i Europa.

* Post Office opplyser at barometeret er basert på vekslingskursen i mars, og at prisene har blitt oppgitt av turistkontorene i byene, med unntak av Barclona, Beograd, Bukuresti, Hamburg, London, Madrid, Palma, Roma, Toulouse, Valencia, Venezia, Verona og Zürich, hvor prisene har blitt hentet online.

Prisene for hotelloppholdet har blitt hentet fra Hotels.com, og er basert på gjennomsnittet av de 10 billigste trestjernershotellene som var tilgjengelig for to personer i slutten av mars 2019.