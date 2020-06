LISTA: Et av flere fyr på Sørlandet hvor det går an å overnatte Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

25 steder du bør besøke i Norge

Mulighetene er uendelige for den som vil være turist i eget land.

Avspenning eller adrenalinkick? Natur eller kultur? Fjord eller fjell? By eller land? Ja takk alt sammen. VG reise har hentet frem et lite knippe opplevelser og steder det er verdt å få med seg i Norge om sommeren. Listen kunne gjerne vært veldig mye lenger, for landet vårt er fullt av eventyrlige opplevelser.

LISTA: Du store alpakka! Foto: Mona Langset / VG

LISTA: Går du de 134 trinnene opp til toppen av fyret har du flott utsikt over havet. Når du kommer ned igjen kan du hilse på alpakkaene som beiter på gresset i strandkanten.

Lista er et av flere fyr på Sørlandet hvor du kan overnatte. Vi har tidligere skrevet om overnatting på Homborsund fyr. På Lista er det innredet to utleieleiligheter i assistentboligen. Leier du en av dem får du også egen nøkkel til fyrtårnet.

fullskjerm neste KRISTIANSAND: Sandvolleyball i palmenes by.

KRISTIANSAND: Byen liker å kalle seg Norges svar på Syden. Det er i alle fall her du får flest palmer og oliventrær her til lands. Ikke bare på Bystranda, men i hele bysentrum. Trærne oppbevares innendørs oom vinteren og settes ut om sommeren.

Sydenstemningen blir komplett når du ser solnedgangen fra takbaren på hotell Caledonien.

fullskjerm neste FUGLEBAD: Fontenen i rosehagen på Trømøya.

TROMØYA: Trenger du å senke skuldrene i en avsides oase, kan du ta turen til Bjellandstrand gård på Tromøya utenfor Arendal. Der har Unni og Jon Ramsvatn omgjort hans barndomshjem til en besøksgård med kafé, galleri og en rosehage uten inngangspenger. I hagen har rosene selskap av velduftende lavendel og sjasmin. Mellom de sirlig opparbeidede bedene, bader spurvene i den sildrende smijernsfontenen. Kafeen driftes nå av Smag & behag.

fullskjerm neste SKUDENESHAVN: Sørlandsidyll i vest

SKUDENESHAVN: Kystbyen som blomstret under den store seilskutetiden på 1900-tallet har klart å bevare mye av sine gamle trehusbebyggelse. Om sommeren er det my liv mellom de hvitmalte trehusene i byen. VG reise har tidligere skrevet om denne sørlandsidyllen i vest, ytterst på Karmøy.

Med kort vei til flotte sandstrender og Vikinggarden på Avaldsnes, er dette et fint sted å reise til med hele familien.

fullskjerm neste SULDALSLÅGEN: Nærkontakt med laksen.

SULDALSLÅGEN: Laksefiske er mulig mange steder. Vi har i alt rundt 450 gode lakseelver, og mange av dem ligger er bare en togtur unna. I Suldalslågen kan du i tillegg til å fiske laks, også møte fisken i dens rette element. Hver onsdag og lørdag til og med september arrangeres laksesafarier der deltagerne utstyres med våtdrakt, dykkemaske og snorkel for å komme tett på laksen i elven.

DRØBAKSUNDET: Oscarsborg festning på Kaholmen er åpen for alle. Foto: Jørgen Braastad / VG

DRØBAKSUNDET: Tidligere var dette militært område, men nå er øya med Oscarsborg festning i Drøbaksundet åpen for alle. Det var en kanon fra denne festningen som senket det tyske skipet Blücher om morgenen den 9. april 1940, slik at Kong Haakon og regjeringen fikk tid til å flykte nordover i landet, og deretter til London. I dag er det museum, utendørsscene, hotell, restauranter og gallerier på øya. Ferge fra Drøbak tar fem minutter.

fullskjerm neste OSLO: Munchmuseet i Bjørvika.

OSLO: I Hovedstaden blir det stadig mer kul arkitektur. Nylig åpnet Deichmann i Bjørvika, og til høsten åpner et annet av Oslos nye flotte kulturbygg like ved, nemlig Munch-museet. I samme området finner du også Operaen og Barcode. Den nye Fjordbyen var noe reisemagasinet National National Geographic Traveller trakk frem da det anbefalte Oslo som et av stedene man bare måtte oppleve i 2019.

Også i marka rundt Oslo finnes det kul arkitektur. Et av de nye populære utfartsmålene er den ubetjente DNT-hytta Fuglemyrhytta, som sto ferdig høsten 2018 med sekskantet form og store glassflater på en høyde ved Vettakollen. (Se billedgalleriet over.)

fullskjerm neste

JEVNAKER: Her finner du både Hadeland Glassverk, Kistefoss museum med det nye bygget over elven, The Twist – og vanligvis Nord-Europas største flytende badepark. Men sistnevnt er coronastengt sommeren 2020. Den over 3000 kvadratmeter store parken med sklier, madrasser, trampoliner og leker er gratis å bruke, og gjenåpner i 2021

fullskjerm neste MJØSPARKEN: Det nye friområdet i Brumunddal

BRUMUNDDAL: Byen ved Mjøsa har fått en fantastisk fin park ved verdens største trebygg, det 85,4 meter høye Wood Hotel, også kalt Mjøstårnet.

Tidligere var dette et industriområde, men nå er det omgjort til et flott parkområde. I tillegg til badelagune med sandstrand er det skatepark, lekeplass, sansehage, petanquebaner, basketbane, toalettanlegg, turstier og grillplasser.

TELEMARKSKANALEN: MS Victoria er «dronningen» på kanalen. Foto: Krister Sørbø

TELEMARKSKANALEN: Dette er vannveien fra Skien til Dalen i Telemark. Kanalen strekker seg gjennom varierende landskap fra kysten, via bølgende fruktlandskap i Midt-Telemark til fjellandskap. Du kan bli med på halvdagsturer, heldagsturer eller flerdagsturer med båt, og oppleve sluseanleggene. Blant høydepunktene underveis er Vrangfoss sluser, Eidsborg stavkirke, Ulefos Hovedgaard og aktivitetsparken Eidsborg.

fullskjerm neste RJUKAN: I den nye klatreparken kan du ta Sabotørruta, og «hoppe fallskjerm» ut av fly.

RJUKAN: De fleste forbinder stedet med norsk industrihistorie og tungtvannsaksjonen på Vemork. Begge deler kan du få god kjennskap til gjennom Norsk Industriarbeidermuseum. Like ved museet er det også mulig å hoppe i strikk fra Vemorkbrua.

Siste nytt for både eventyrlystene og historieinteresserte i området er Rjukan klatrepark på toppen av fjellet ved avstigningen til kabelbanen Krossobanen. Her kan du utfordre deg selv med Sabotørløypa, hvor du klatrer deg gjennom de spennende døgnene i 1943, skritt for skritt, hinder for hinder, med skilt som forteller historien underveis. Du klatrer opp i flyet, hopper «fallskjerm» ut på vidda, går på ski til hytta, møte Grouse, drar ut på tokt, ned juvet, over elven, opp juvet, gjennom gjerdet, inn i fabrikken, sprenger tungtvannet og hele flukten tilbake, og zipline til England. Parken ligger attpåtil midt i Gunnersides fluktrute.

MJØSA: Skibladner, Mjøsas hvite svane. Foto: Vidar Knai / Scanpix

MJØSA: På Norges største innsjø finner du verdens eldste hjuldamper i rutetrafikk. Skibladner ble satt i rutetrafikk i 1856. Nå seiler hun alle dager utenom mandager frem til 18. august. Bli med fra Gjøvik, Hamar eller Moelv til Lillehammer, mens du lar Alf prøysens melodi surre i hodet. «Så seile vi på Mjøsa i en sprøkkin holk, vi kjinne øss på moten, legg ut i frå Toten. Årepinna knirke, og æillt er hipp som happ. Vi ror mot Bergseng-stræinna og vinke rørt farvel til Kapp.»

fullskjerm neste TRYSIL: Fjellekspressen tar sykler og mennesker opp i bakkene.

TRYSIL: Kommunen er nok mest kjent som et skisted om vinteren, men her satset det også stort på sommeraktiviteter. Trysil har som mål å bli Norges største destinasjon for stisykling. Tilbudet øker for hvert år, og består nå blant annet av Gullia med stier for nybegynnere til eksperter, Magic Moose, en av Europas lengste flytstier og to sykkelparker. Det er også mulig å ta med sykkelen i skiheisen og sykle utfor ned igjen. I 2020 er den ene sykkelparken utvidet med enda tøffere utfordringer for erfarne syklister.

fullskjerm neste BEITOSTØLEN: Turmulighetene trekker mange hit om sommeren. Her er Tone Greni fra Fornebu, og irsksetteren Mickey, med Bitihorn i bakgrunnen.

VALDRES: Mange forbinder også Beitostølen med vinter, men faktisk er det flere folk her i juli enn i julen. Beitostølen er et godt utgangspunkt for sykkelturer og fjellturer i nærområdet, og med 15 minutter i bil kommer du til Bitihorn ved kanten av Jotunheimen. Ved Bygdin kan du klatre Synshorn via ferrata, eller legge ut på en vanlig fjelltur.

I skibakkene på Beitostølen er det blant annet bobbane og olabilbane om sommeren. Passasjerene trekkes opp med skiheisen. Det anlegges også stadig nye sykkelstier i området. Sykkelen kan også bli med i skiheisen om sommeren.

ONA FYR: Ytterst mot storhavet på Nordøyane. Foto: Rolf Jarle Ødegaard / VG

ONA FYR: Fyret fra 1867 ligger på den ytterst av Nordøyane, i et lite samfunn med rundt 10 fastboende. Det er to øyer her, Ona og Husøy, som er bundet sammen med en liten bro. I dag er det keramikkverksted i kjelleren på fyrstasjonen. Hvis du vil overnatte på øya kan du for eksempel bo i ombygde sjøbuer på Ona-kaia. Du kan komme dit med ferger fra Molde, via Aukra.

fullskjerm neste BERGEN: Her er Ulriken bak Bryggen

BERGEN: At byen ligger mellom syv fjell er kjent for de fleste. Like ens at du kan ta Fløibanen opp på fjellet Fløyen, og Ulriksbanen opp på Ulriken, og gå tur over Vidden mellom de to fjelltoppene.

Men det som skjer på gateplan vet mange mindre om. I Skostredet, Østre Skostredet og Vestre Skostredet kan du finne mange skatter. Butikkene her har fokus på vintage og gjenbruk. Hos SecondLove finner du second hand-klær fra hele verden. Er du på jakt etter interiør som ingen andre har, finner du det på Interior Antony eller Gallerishop. I dette området finner du også Roll og Rock Diner, Bergens egne amerikanske 60-tallsbar og restaurant, pluss Litteraturhuset som ofte har spennende gjester. Les mer i magasinet Utetrend.

Annonse fra: Dette er hotellene i Bergen sentrum

NESBYEN: Norges varmeste sted satser stort på stisykling. Dette er en av stiene i Nesfjellet. Foto: Privat

NESBYEN: Beviselig Norges varmeste sted. Hvert år ligger Nesbyen blant de øverste på varmerekordlistene, og ingen har ennå klart å slå den 50 år gamle offisielle varmerekorden på 35,6 celsius i skyggen.

Nesbyen er også et kjent for å ha et stort utvalg av tøffe sykkelstier i fjellene rundt. To firmaer har shuttleservise der de kjører syklister opp på fjellet for at de kan sykle stier ned igjen.

De siste årene er det også bygget ut flere enklere sykkelstier med utforkjøringer og doseringer også barn klan klare.

fullskjerm neste SJOA: VGs journalist Mona Langset på brett i elvestrykene.

ELVESTRYKENE: Rafting kan du være med på mange steder. Vil du ta elveopplevelsen ett hakk videre, kan gi deg i kast med strykene på et elvebrett. Det tilbys ofte på de samme stedene, og av de samme arrangørene, som arrangerer rafting. Ikledd våtdrakt, hjelm og en slags «andeføtter» driver du nedover elven, flytende på et brett med håndtak. Vi har testet det i Sjoa: Vått og vilt på elvebrett.

fullskjerm neste VOSS: Olav Småbrekke (i grønn dress) og Rognve Bryn svever på den oppadgående vindstrømmen inne i glasstunnelen.

VOSS: Drømmer du om å fly, kan du kjenne på flyfølelsen i en vindtunnel. Voss var først i landet med å tilby vindtunnel både til fallskjermhoppere som bruker det som trening, og til folk flest som bare har lyst på en luftig opplevelse.

Voss er også kjent som ekstremsportbygda, og selvsagt kan du prøve alt fra klatring til stisykling. Du kan også ta med sykkelen i gondolen til Hangurstoppen 820 meter over havet, og sykle ned skibakkene.

TRONDHEIM: Sjøbadet er åpent hver dag hele sommeren, selv på kjølige dager med få gjester. Foto: Mona Langset / VG

TRONDHEIM: Sjøbadet har eksistert som en badeanstalt siden 1858. For noen år siden ble det pusset opp, og nå er det kiosk med salg av kaffe og vafler her hver dag hele sommeren. Kiosken og badet er åpent fra klokken 12 til 18.

Innenfor sjøbadets høye, lune plankevegger er det én avdeling for menn og en for kvinner hvor gjestene kan sole seg toppløse, eller helt uten badetøy uten at noen bryr seg. I midten, der det er kafébord og stupetårn, er det miks av kvinner og menn med badetøyet på.

Badet ligger ved den halvannen kilometer lange gang- og sykkelveien langs fjorden mellom Rockheim og Skansen. Den har vi tidligere omtalt i reportasjen om sommerbyen Trondheim.

fullskjerm neste HELGELAND: Ved øya Tomma kan du leie hus som flyter på vannet.

HELGELAND: Polarsirkelen ligger på 66 grader nord og markerer at du kommer inn i midnattssolens rike. Her finner du blant annet fjellet Torghatten med hull tvers igjennom, fjellkjeden De syv søstre, Vegaøyene med verdensarvsenteret som åpnet i april 2019, pluss tusenvis av øyer, holmer og skjær som mange utforsker med kajakk.

Et av de nyeste tilbudene til turister i området er overnatting i hus som ligger forankret på havet utenfor øya Tomma. Du kommer dit med ferge fra Nesna. Med husene følger egen båt som leieboerne disponerer fritt.

fullskjerm neste SENJA: På fiskeværet Hamn kan gjestene ta seg et 40 graders bad i badesjarken.

SENJA: På yttersiden av Senja finner du det tidligere fiskeværet Hamn som fikk elektrisitet allerede i 1882. Fiskeværet fungerer som hotell, og er et fint utgangspunkt for å utforske hele øya. Mellom turer på hvite strender og grønne fjell, kan gjestene «koke» på 40 grader i badesjarken på brygga. Det gamle fiskeværet har hatt to store branner i nyere tid, men har reist seg fra asken begge gangene, og badesjarken har overlevd alt.

Les også: Til topps på Senjas seil

ANDØYA: På Space-senteret kan du lære om verdensrommet Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB scanpix

ANDØYA: Ikke bare har denne øya langt nord for polarsirkelen lange, hvite strender som Hawaii. Den har også blitt et populært yogasted-sted der mer enn ti prosent av innbyggerne skal være aktive yoga-utøvere. Andøya er i tillegg et sted for den som er interessert i romfart. I tilknytning til Andøya Space Center finner du besøkssenteret Romskipet Aurora, der du kan være med på en virtuell reise i verdensrommet, bli med på eksperimenter, sende ut virtuelle raketter og se hvordan dagliglivet er på et romsenter.

fullskjerm neste

ALTA: Nord-Europas største canyon ligger her. Det er mange muligheter til å oppleve Alta canyon til fots, med elvebåt, kano eller med guidet buss-, bil- eller elsykkeltur.

Det er også mulig å dra på todagers guidet padletur på Altaelva eller elvebåtsafari fra Sorrisniva, og gå ca. to og en halv time.

Det går også an å kjøre til Beskades og gå syv kilometer på T-merket sti derfra. Grupper kan være med på guidet elsykkeltur. Turistinformasjonen i Alta har oversikt over selskapene som guider i området.

fullskjerm neste VARDØ: Heksemonumentet hedrer de 91 som ble henrett i forbindelse med hekseprosessene i Finnmark.

Vardø: På Steilneset i Norgs nordøstligste by står Heksemonumentet, et minnesmerke over de 91 menneskene som ble henrettet i forbindelse med hekseprosessene på 1600-tallet. Her er skjebnene til de 91 ofrene beskrevet og hengt opp på plakater på veggene. Monumentet inneholder også en stol som brenner med evig ild. Byen er i tillegg kjent for sine festivaler, gatekunst og Hornøya fuglefjell.

