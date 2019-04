Seks måter å takle barnets raseriutbrudd i luften på

04.04.19 23:09 | Oppdatert: 12.04.19 17:31

Å fly med små barn kan ofte være vanskelig. Barn er uforutsigbare, spesielt når de blir nødt til å oppholde seg på trange plasser. Stresset med å prøve å roe en skrikende smårolling blir ofte forsterket av irriterte og utålmodige blikk fra medpassasjerer.

Denne artikkelen ble første gang publisert i The New York Times i oktober 2018.

Det finnes kanskje ikke en bruksanvisning om hvordan man skal håndtere en liten surpomp oppe i høyden, men eksperter på barneatferd og Association of Flight Attendants gir et innblikk i hvordan man kan unngå, eller i hvert fall begrense, raseriutbrudd.

Forberedelser før turen

Ifølge Margret Nickels, klinisk barnepsykolog og tidligere leder for Erikson Institutes Center for Children and Families i Chicago, er forberedelser selve nøkkelen til å forebygge raseriutbrudd. Hun ber foreldre om å håndtere stressfaktorer som det å være innelåst på liten plass, mangel på kontroll og brudd på normale rutiner, før de reiser til flyplassen.

Hennes råd? For barn på to år og oppover kan foreldre i forkant av turen prate om de (potensielt overveldende) sanselige opplevelsene man kan ha i forbindelse med flyreiser, slik at de vet hva de kan forvente. «Barn liker forutsigbarhet», forklarer Nickels. «Fortell dem at de kommer til å måtte sitte lenge, høre merkelige lyder, føle humper og bevegelser, ha på sikkerhetsbelte og sitte i nærheten av fremmede.»

Ifølge Nickels kan det å prate om opplevelsen på forhånd bidra til å redusere uro, og foreldrene kan referere til denne samtalen («Husker du at vi pratet om å ha på oss sikkerhetsbeltet helt til piloten sier at det er trygt å ta det av?») når barnet blir urolig i løpet av turen.

Når det er sagt, bør foreldre også forberede seg på raseriutbrudd (i flertall) i form av bestikkelser. Gjem unna noen klistremerker, nye tusjer (for eksempel sånne med lukt), små leker som barnet liker, og godteri eller andre søtsaker som barnet kan kose seg med og glemme bekymringene en liten stund.

Grunnleggende regler

Dr. Christopher Young, medisinsk fagdirektør for Wellmore Behavioral

Health og klinisk fakultet ved Yale Universitys Department of Psychiatry, vektlegger viktigheten av å sette noen grunnleggende regler før flyturen.

«Man kan ikke overtale eller forhandle med spedbarn», sier han. Bare sørg for at de har det komfortabelt og ikke er sultne. Med eldre barn kan dere etablere grenser og regler for flyturen ved å bruke sikkerhet som begrunnelse. For eksempel: «Det er kapteinen som har bestemt at vi må ha på sikkerhetsbeltet mens vi flyr, at det er farlig å løpe i midtgangen, og at når vi sparker i stolryggen foran oss, kan personen som sitter i det setet få vondt.»

Young råder til å bruke positive alternativer til ordet «nei» («Har du

lyst til å fargelegge? Lese en bok? Leke hangman?») for å omdirigere

barnets oppmerksomhet.

Hold dem opptatt (men følg med på nettbrett-bruken)

Som de fleste foreldre allerede vet, har barn lett for å kjede seg. En anbefalt løsning er å holde barna opptatt slik at de ikke reagerer så mye på omgivelsene. Foreldre bør være klare med bøker, egnede leker og spill (fargeleggingsbøker, LEGO, dukker), og elektronikk. Men det er ikke bare å legge alle disse tingene på bordet foran barna og selv forsvinne i Netflix-serier. Hvorfor? «Når foreldre retter oppmerksomheten mot andre ting, kan det føre til at barna utagerer», advarer Nickels. «Du må holde på barnas

oppmerksomhet. Sørg for variasjon i aktivitetene – lese bøker, leke med klistremerker, tegne – og gjør spising til en aktivitet.» En annen potensiell landmine: Sult. Et sultent barn er et urolig barn, derfor er det lurt å ha enkel reisemat (druer, ostestaver, kjeks) lett tilgjengelig for å holde blodsukkeret oppe.

Når det gjelder elektroniske enheter: Det kan være fristende å la iPaden eller nettbrettet spille rollen som barnevakt, men konstant bruk av elektronikk kan ha negative følger. Young hevder at overdreven bruk av elektronikk kan føre til irritasjon og raseriutbrudd.

Nickel sier seg enig: «Barn har ikke så lett for å veksle raskt fra digital absorpsjon til virkelighet.» Uten pauser som foreldre bestemmer når skal være, kan barna gå inn i en transelignende tilstand der de ignorerer sult, tørste, behov for å gå på toalettet og utmattelse. Og så, når enheten skrus av, går de inn i en slags krisetilstand, de «friker ut». For å unngå overstimulering kan du sette grenser for bruken («Du kan se to tegneserier, så spise og så lese litt.») før du gir nettbrettet til barnet.

Lag et belønningssystem

Belønning kan oppmuntre til god oppførsel. Nickels er fan av

«godteposen». Hun anbefaler å fylle en liten pose med fire overraskelser som kan gis ut til ulike tidspunkter i løpet av flyturen. La barna få vite om godteposen, men ikke hva som er oppi den. På den måten har de et mål å fokusere på.

Elektronikk kan også være en belønning for god oppførsel. Tid

til skjermbruk kan tjenes ved å bruke «x» antall tid på å gjøre andre ting.

Få hjelp av kabinpersonalet

Selvfølgelig garanterer ikke disse strategiene et godt resultat. Så hva gjør du hvis barnet ditt får et raserianfall? Det er ikke så rart at medpassasjerer blir irriterte, spesielt hvis foreldrene ignorerer situasjonen. Ifølge Sara Nelson, administrerende direktør for Association of Flight Attendants-CWA, har medpassasjerer mer empati dersom de ser at du prøver å gjøre noe med situasjonen. Å reise deg opp og si noe sånt som «Jeg beklager at barnet mitt bråker og forstyrrer dere, jeg jobber med saken» kan hjelpe.

Men noen ganger kan situasjonen bli fiendtlig. På en flyging med JetBlue fra Miami til Boston ble Becca Schoen skjelt ut av en medpassasjer da hennes 15 måneder gamle datter Leah ble urolig og begynte å gråte.

«Datteren min hadde ikke sovet på en stund og var overtrøtt. Jeg prøvde å roe henne ned ved å gå opp og med midtgangen og gynge henne i armene. Da jeg satte meg igjen, akkurat idet Leah holdt på å roe seg, snudde en dame seg på raden foran og utbrøt ’Dette går ikke an! Du må opp og gå med henne igjen!’ Jeg ble helt forskrekket. Så gikk jeg bakerst i flyet sammen med Leah og begynte å gråte selv», forteller Schoen.

I en aggressiv situasjon som dette foreslår Nelson at man ber om hjelp fra kabinpersonalet. «Flyverter er opplært i å håndtere konfliktsituasjoner», sier hun. «De kan be en familie flytte seg, tilby gratis mat eller drikke til frustrerte passasjerer eller prøve å roe barnet selv.»

Gaver og unnskyldninger til medpassasjerene

Selv om barnet ikke har laget en lyd, sørger noen foreldre for å komme på god fot med medpassasjerer ved å gi små gaver og notater der de på forhånd unnskylder for eventuelle utbrudd senere. George Clooney og kona Amal hadde den lure ideen å gi bort trådløse, lyddempende øreklokker til alle som satt på businessklasse på en flytur med tvillingene deres i 2017. Men også mindre overdådige gaver kan fungere like bra. Cambi Clarke forberedte små gaveposer til passasjerene på raden foran, bak og langs midtgangen ved siden av dem, som inneholdt en unnskyldning sammen med sjokolade, ørepropper og snacks. «Jeg hadde ikke lyst til å være den mammaen som alle hater», forteller Clarke. «Dette var et forebyggende tiltak som gjorde at jeg kunne ta det litt mer med ro.»

© 2019 New York Times News Service