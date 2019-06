Montenegro: Rimelig reisemål i startgropen

07.06.19 15:07 | Oppdatert: 07.06.19 15:31

Milevis med strender i Adriaterhavet gjør Montenegro til et flott og, enn så lenge, rimelig alternativ til solhungrige nordmenn.

Resten av dette landet sørøst i Europa består av mye fjell og navnet Montenegro betyr da også «svart fjell».

Turismen er helt i startgropen, det er nå du reiser hit om du vil oppleve den autentiske kulturen. Mange av landets attraksjoner er flott restaurert mens utallige andre ligger i ruiner. På landsbygda lever mange etter gamle tradisjoner og livet går litt saktere. I de store byene, er det høyere levestandard og flere utpregede luksussteder.

Kotorbukten

Langs kystlinjen ligger store og små byer på rekke og rad. Nærmest grensen til Kroatia og helt ved inngangen til Kotorbukten ligger kulturbyen Herceg Novi. En rolig by som passer perfekt for barnefamilien eller andre som mest av alt ønsker seg en rolig og avslappende ferie. Den godt bevarte festningen ligger midt i byen og fra toppen har den en fantastisk utsikt over området.

Den største attraksjonen er Five Danica Promenade, en bilfri strandpromenade som strekker seg syv kilometer langs sjøkanten.

Noen mil lenger inn i bukten, ligger gamlebyen Perast. Den har få fastboende og til tross for at den er ganske liten kan den skilte med hele 15 kirker. Hovedgaten er smal og snirkler seg gjennom byen helt i vannkanten.

Byens største attraksjon er Our Lady of the rocks. En bitte liten holme som vokste seg til en liten øy, takket være fiskere som kastet fra seg en stein hver gang de kom hjem fra en vellykket fisketur.

Øya blir stadig større, og i dag ligger utallige båter i alle størrelser klar og venter på å ta deg med på den minuttlange turen ut. Ta en titt utenfor kanten så ser du steinene like under vannoverflaten.

Den fineste gamlebyen

Kjører du videre ender du opp i Kotor, helt innerst i bukten. Dette er byen med den aller fineste gamlebyen. En trekantet by, omringet av tykke festningsmurer som strekker seg høyt opp i de bratte fjellsidene og som avsluttes med slottet San Giovanni på toppen. Med panoramautsikt mot bukten vokter den fremdeles over byen.

Gamlebyen har en labyrint av gater det er lett å gå seg bort i, men før eller senere ender du på et av torgene. Et uendelig antall butikker, kafeer og restauranter fyller de gamle husene. Og ikke minst er det mange katter. Kotor er definitivt Europas katteby nummer én og har sitt eget kattemuseum.

De mange kattene tigger mat ved bordene og titt og ofte barker de sammen i full slåsskamp. Det kan bli heftig for oss uerfarne, men kelnerne ler og trekker på skuldrene;

– Sånt skjer, ingenting å bry seg om.

Alt ordner seg

Den avslappende holdningen går igjen hos svært mange montenegrinere. Et utbredt ordtak er «Sve polako, sve polako,» som betyr «alt sakte.» Ryktet sier at den gjennomsnittlige montenegriner går for å være litt lat, men det er ikke ment som noe negativt. Mer en holdning som sier «ikke bekymre deg, slapp av, så ordner alt seg.»

Budvas riviera

Budva, Becici og Petrovic ligger på rekke og rad og tilhører alle det som kalles Budvas riviera. I dette området du kan du også reise på charterferie. Ving hadde Montenegro som en nyhet i 2017 og TUI i 2018.

Den lengste stranden er på 12 kilometer, mens det finnes utallige mindre og bortgjemte strender langs rivieraen som du kan ha nesten for deg selv. En av de fineste strendene er Mogren. Omringet av frodig vegetasjon som gir vannet en smaragdgrønn farge og følelsen av å være i paradis.

Spesielt Budva har et mer moderne preg, men har likevel beholdt sine gamle historiske bygninger. Sjøen har akkurat riktig turkis farge og naturen er rett og slett vakker. Late dager på stranden kan, for dem som ønsker det, avløses av et hektisk natteliv. Innenfor murene i gamlebyen ligger hyggelige restauranter, små kafeer og utallige lokale kunstnerbutikker. Ofte arrangeres det teater- og musikkfestivaler her.

Nasjonalparker

Montenegro har 5 nasjonalparker, alle med sine spesialiteter. Mellom Kotor og den gamle hovedstaden Cetinje ligger nasjonalparken Lovćen. For å komme dit må du kjøre gjennom 25 hårnålssvinger i den bratte fjellsiden ovenfor Kotor. Alle er nummerert og utsikten blir formidabel på toppen.

Lovćen er et fjell med lite vegetasjon og de mange sprekker og groper gir det et karakteristisk preg. Nesten som fjellet er satt sammen av lego-steiner.

Blant flere topper er Jezerski vrh på 1657 meter den lettest tilgjengelige da bilveien går nesten helt opp. Fra parkeringsplassen er det anlagt 461 trappetrinn til toppen og her ligger Njegoš' mausoleum med en fantastisk utsikt. Ryktene vil ha det til at på klare dager kan man se helt til Italia.

I fjellene øst for Budva ligger Lake Skadar. Det er den største innsjøen på Balkan og er et stort fuglereservat med Europas siste bestand av pelikaner som den store attraksjonen.

I Virpazar eller i Rijeka Crnojevića kan du bli med på båtturer langs kanalene, eller leie en kajakk og ta turen selv. Det er sit-on-top kajakker som fungerer fint her, så lenge det ikke er for mye vind og bølger. Padle sakte rundt i de nesten flate elvekanalene og opplev det rike dyrelivet langs elvebredden.

The ladder of Kotor

Når det begynner å krible litt i turfoten og lysten på å se litt mer enn stranden melder seg, finnes det mange flotte turer å velge blant.

Ovenfor Kotor ligger slottet San Giovanni. Til toppen er det 1350 trappetrinn og det kan fort bli varmt på dagtid, men den formidable utsikten er verdt turen.

Om du vil unngå trappene kan du ta stien bak kjøpesenteret Kamelija. Stien kalles The Ladder of Kotor og går i sikk sakk oppover fjellsiden. Når du har talt deg til rundt 30 svinger er du på høyde med slottet og kan gå gjennom vinduet og inn i festningsmuren. Med mindre du vil følge stien alle 70 svingene helt til toppen.

I gamle dager ble denne stien brukt av kvinnene på andre siden av fjellet som kom til markedet for å selge varene sine. Markedet eksisterer forresten også den dag i dag og ligger like utenfor festningsmuren. Størst aktivitet er det på lørdager.

På veien

For oss nordmenn er mye det samme i trafikken. Stort sett de samme skiltene som hjemme og hovedveiene har god standard. Men når det gjelder fart og forbikjøring er montenegrinerne i en klasse for seg. Det går fort og forbikjøringene er som oftest hasardiøs. Da vi forteller Stefan hos bilutleiefirmaet hvor vi skal har han et godt tips til oss;

– Hold siden din godt og slipp gassen når noen kjører forbi. Da kjører dere safe.

Vi fulgte tipset og følte oss komfortable på veien. Montenegrinerne tutet og blinket til takk. Med ett var vi en av dem.

Kjør pent og ha en god ferie!

