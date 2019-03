Tyrkia-boom: De populære reisemålene

26.03.19 14:29

Sommeren 2019 kan du fly direkte fra Norge til fem ulike flyplasser i Tyrkia. Her er en oversikt over feriesteder det er lett å reise til fra Norge.

Landet er for fullt tilbake som reisemål for norske turister. Tyrkia økte kraftig som sommerreisemål i fjor, og fortsetter å øke i år. Alle de store kjente – og noen små ukjente – norske charterselskaper har Tyrkia på programmet sommeren 2019. I tillegg flyr SAS, Norwegian, Turkish Airlines og Pegaus Airlines direkte mellom Norge og Tyrkia med rutefly.

Men hvor trygt er det å feriere i Tyrkia nå? Utenriksdepartementet fraråder alle reiser til grenseområdet mot Syria. Men det er ikke der turistene er. Det er mer enn 100 mil mellom feriebyen Izmir i vest og Syria-grensen øst.

Tyrkias riviera

Nordmenn reiser først og fremst til Middelhavskysten i sør. Her, mellom kystbyene Antalya og Alanya, ligger de populære badeferiestedene på rad.

– Det er på Middelhavskysten du finner de fineste strendene, sier norske Elisabeth Bruheim som har bodd i Alanya i mange år.

Området som kalles Tyrkias Riviera omfatter både Middelhavskysten i sør og Egeerhavskysten i vest.

– På Egeerhavskysten er det litt kjøligere i vannet og litt dyrere å bo, men det er også flotte områder, sier Bruheim.

Ifølge Cimar Simsek, som er redaktør i Alanyaposten , regnes Egeerhavskysten med blant annet Bodrum og Çeşme som litt luksuriøse. På Middelhavskysten får du mer hotell for pengene. VG reise har også tidligere skrevet at Antalya i Tyrkia topper listen over byer hvor femstjernershotellene er billigst.

Elisabeth Bruheim påpeker at alle stedene langs kysten har sin egen sjarm, derfor anbefaler hun å leie bil og utforske hele kysten på egen hånd, uansett hvilket område du velger å feriere i. Hun har laget en egen informasjonsside om området.

Middelhavskysten

De aller fleste flyene fra Norge lander på flyplassen i Antalya, selv om svært mange skal bo i den populære feriebyen Alanya drøye to timers bil- eller busstur lenger øst, like ved flyplassen i Gazipasa. Grunnen til at ikke flere lander i Gazipasa er at flyplassen der er ganske liten, uten kapasitet til å ta imot de største flyene.

Disse har direkteruter til Antalya: Rutefly: SAS, Norwegian, Pegasus Airlines og Sun Express. I tillegg har charterselskaper som TUI, Ving, Tyrkiareiser, Detur og Solia reiser med direktefly. Sun Express og Mixx travel er to utenlandske selskaper som nylig har begynt å selge reiser i Norge. De har pakketurer med flyselskapet Sun Express.

Gazipasa: SAS flyr rutefly, pluss charter for Apollo og TUI.

Konya: Rund 20 mil inn i landet fra Antalyakysten, ligger Konya. Sun Express flyr hit fra Oslo.

Alanya

Dronning Kleopatra av Egypt skal ha fått Alanya i gave av Markus Antonius, derfor finnes det både strender og hoteller med hennes navn her. Kleopatrastranden sies å være den fineste i Alanya.

Dette er en by hvor du kommer tett på det tyrkiske dagliglivet, samtidig som det kryr av turister midt på sommeren.

Alanya har sannsynligvis kystens livligste uteliv. Ving åpner et nytt konsepthotell for ungdom her i år: Cook’s Club Alanya. Charterselskapene har også konsepthoteller for barnefamilier og for voksne i Alanya.

Det er så mange skandinaver i dette området at også Sjømannskirken har valgt å etablere seg akkurat her.

Alanya ligger 133 km fra flyplassen i Antalya, og 43 km fra Gazipasa.

Manavgat

Selve Manavgat by ligger noen kilometer inn fra kysten, ved foten av Taurusfjellene. I selve byen er det ikke charterturisme. Charterturismen er konsentrert nede ved sjøen, der blant annet TUI har sine all inclusive-hoteller.

Managat ligger 75 km fra Antalya, 104 km fra Gazipasa.

Side

Liten by med stor sandstrand. Den tre kilometer lange stranden er barnevennlig og langgrunn, og med en strandpromenade kranset med kafeer og restauranter.

Side passer godt for barnefamilier. Her er det stille og rolig, og om kvelden stenges gamlebyen for biltrafikk. Her har charterselskapene hoteller for barnefamilier og voksne.

Side ligger 74 km fra flyplassen i Antalya og 107 km fra Gazipasa.

Belek

Belek er mest kjent for golfmiljøet. Her er det hele 14 golfbaner, flere av dem med PGA status, hvor det ofte holdes golfturneringer på høyt nivå. Mellom golfbanene ligger det flotte hoteller, mange med spa og all-inclusive.

Velger du heller å leie en leilighet, er det nok av hyggelige familierestauranter i det lille bysentrumet. Der er det også fine butikker og barer. På lørdager gjøres en stor del av sentrum om til marked.

Belek ligger 38 km fra Antalya, 148 km fra Gazipasa.

Antalya

Den største byen på Middelhavskysten, og hovedstaden i Antalya-provinsen. Byen ligger på en bratt klippe, omgitt av fjell, skoger og Middelhavet med sine fine sandstrender.

På Lara-stranden, og Konyaalti-stranden forvandles dagkafeene til nattklubber etter solnedgang. I gamlebyen, Kalechi, er det også et livlig uteliv der tyrkere og turister møtes på hippe klubber og barer.

Tyrkias nest største museum, Det arkeologiske museet, ligger også i Antalya.

Siden byen har middelhavsklima med 300 soldager i året, benytter den solenergi på offisielle bygninger.

Kemer

Kemer var en gang en liten fiskerlandsby, men i løpet av de siste 30 årene har den vokst til en ferieby med all inclusive-hoteller og leilighetshoteller omgitt av appelsinlunder, olivenlunder og pinjetrekledde fjell.

Marinaen er samlingspunktet, med mange restauranter, seilbåter og luksusyachter. Byen har to populære strender, en med sand og en med rullestein. Byen ligger ved foten av Taurusfjellene, og du kan ta taubane til toppen av Thatali, 2365 meter over havet. Om sommeren går det ferge mellom Kemer og Antalya.

Kemer ligger 44 km vest for Antalya.

Marmarisområdet

Dette området ligger på «hjørnet» av Tyrkia, der Middelhavet begynner å gli over i Egeerhavet.

Her er det kort vei til den greske øyverdenen. Fergen til Rhodos tar en halv time. Det er også mange tyrkiske småøyer i skjærgården, og de aller fineste strendene kommer du til med badebåt.

Nærmeste flyplass er i Dalaman. TUI flyr direkte dit.

Fethiye

Livlig småby med hvitkalkede hus. Her finner du en sjarmerende blanding av basarer, konditorier, butikker og restauranter nær småbåthavnen. TUI har sitt «Rolls Royse-hotell» her; TUI Sensatori Fethiye by Barut med spa, flere bassenger og gourmetrestauranter.

Fethiye ligger 45 kilometer fra flyplassen i Dalaman

Sarigerme

Rolig område med fin strand hvor det ligger mange store resorthoteller. Selve byen Sarigerme ligger 1,5 kilometer inn i landet. I byens eneste gate er det små restauranter, butikker og barer.

Sarigerme ligger 12 kilometer fra flyplassen i Dalaman

Marmaris

Marmaris er en vakker, gammel by med et enormt utelivstilbud. Om sommeren ligger det et tusentalls båter fortøyd i marinaen.

I Gamlebyen ligger sultan Süleymans middelalderborg ved siden av basarene. Det er også her mesteparten av utelivet er konsentrert.

Marmaris har også en 10 kilometer lange sandstrand som strekker seg helt til nabobyen Içmeler.

Fra havnen kan du ta dagstur med båt til Rhodos.

Marmaris ligger 88 kilometer fra flyplassen i Dalaman

Içmeler

En stille småby med gågate og en lang, grovkornet strand, innrammet av grønnkledde fjell. Fra stranden går det en kanal gjennom byen. Langs kanalen ligger det små butikker og kafeer. Stedet passer best for barnefamilier eller par som vil ha en rolig ferie.

Içmeler ligger 97 kilometer fra Dalaman.

Egeerhavskysten

Nord for Marmaris ligger flyplassen i Izmir. Dette er et godt utgangspunkt for å reise rundt på Egeerhavskysten, der mange tyrkere selv foretrekker å ferie. Fly direkte til Izmir fra Norge med Sun Express, eller med innenriksfly fra Istanbul.

Like utenfor denne kysten ligger de greske øyene Lesvos, Chios, Kos.

Bodrum

Bodrum er en trendy turistby med stor yachthavn og havnepromenade med gode fiskerestauranter.

– Det er en kjent sak at verdens rikeste personer ofte legger til kai med sine luksusyachter her om sommeren. Cristiano Ronaldo er en av dem som har feriert her, sier Cimar Simsek i Alanyaposten.

Mange av hotellene i Bodrum har sin egen private strand. Men det finnes også offentlige strender med gratis solsenger og parasoller.

Byen er delt i to med en partydel i øst og luksusdel i vest. Imellom ligger festningen Bodrum Kalesi som ble bygget på 1400-tallet

Fra Bodrum er det omtrent 20 kilometer luftlinje til den greske øya Kos.

Bodrum ligger 27 kilometer fra flyplassen i Izmir, og 20 kilometer fra Dalaman

Izmir

Izmir er Tyrkias tredje største by. Den var tidligere gresk, og het Smyrna. Havnen er landets største og nest viktigste etter Istanbul. Izmir er en moderne storby, og er kjent for å være mye påvirket av vestlig kultur.

Likevel er basaren i Izmir typisk tyrkisk med smale gater og små butikker som har innrettet seg på tradisjonelt vis med smykkehandlere i en gate, skobutikker i en annen og silkebutikker i den tredje.

Ved havnepromenaden finnes det mange gode restauranter.

Çeşme-halvøya

Fra Izmir kan du kjøre rett østover på Çeşme-halvøya. Ytterst ligger Çeşme by. «Çeşme» betyr kilde, og i området finnes det flere varme kilder som skal være helsebringende. Mange reiser hit for å få behandling mot kroniske lidelser som revmatisme og psoriasis. Dette er også et av favoritt-feriestedene til tyrkiske kjendiser.

Çeşme by har to handlegater hvor du blant annet får kjøpt smykker, tepper, klær og krydder. Çeşme byr også på mange gode restauranter. I høysesongen finner du barer og diskoteker her.

Istanbul

Tyrkias største by er tidligere kåret til en av verdens fem beste byer å reise til.

Byen er delt i to verdensdeler med en del i Europa og en i Asia, noe som har gjort kulturen i byen unik med både europeiske og asiatiske innslag. Istanbul er populær for storbyferie. Den har alt en storby kan tilby: Restauranter, kafeer, severdigheter, shopping og kultur.

Den som ikke har vært i Istanbul før vil nok gjerne se den blå moskeen, Grand Bazaar og Topkap-palasset. Men VG reise har tidligere skrevet en utfyllende guide til hvordan du også kan oppleve Istanbul utenom turistløypa.

Fly direkte til Istanbul med rutefly. Turkish Airlines, Pegasus Airlines

Kilder: Ferietyrkia , Alanyaposten , Reiseplaneten , Reiseguiden , Charterselskapene, Wikipedia , Oslo Lufthavn