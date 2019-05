Togbokforfatter Atle Nielsen: De fineste togreisene er i Norge

30.11.18 14:47 | Oppdatert: 08.05.19 13:40

Atle Nielsen har reist med tog i de fleste verdensdeler. Han har sust på skinner gjennom Japan og Tyskland i 360 kilometer i timen, og vært Europa på kryss og tvers med interrailbillett mange ganger. Men lite kan måle seg med jernbanestrekningene gjennom norsk natur, mener han.

Togentusiasten har nylig utgitt en «coffe-table-bok» om tog. I «Den store boken om tog» viser han med ord og bilder hvorfor han selv og mange andre er så lidenskapelig opptatt av denne måten å forflytte seg på. For en togentusiast er selve reisen formålet med turen.

Atle Nielsen er ikke alene om å like tog. Vi reiser stadig mer på skinner, viser tall fra NSB. Det som øker mest er arbeidsreiser på østlandet, men også langdistanse og interrail.

– Nå er det gjerne godt voksne par som reiser på interrail for å friske opp gamle ungdomsminner. Men da er ryggsekken byttet ut med trillekoffert og ungdomsherbergene byttet ut med hotell, sier pressesjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby.

Atle Nielsen er også en ivrig interrailer i Europa, både sommer og vinter. Men når han får spørsmål om de fem fineste togstrekningene han har kjørt, nevner han fire norske. Og en italiensk.

Bergensbanen

– Det er en vidunderlig tur å ta over fjellet. Jeg er sikker på at det tas flere bilder mellom Haugastøl og Myrdal enn i hele Tokyo til sammen. De asiatiske turistene står med kameraer og mobiltelefoner ved vinduene og hyler av glede.

– Det er jo litt synd at noe av strekningen nå er lagt i tunnel. Den ved Finse gjorde at også Bergensbanens høyeste punkt forsvant. Før i tiden pleide de å si ifra over høyttaleranlegget når vi passerte Taugevatn 1301 meter over havet. Men tunnelene gjør jo reisen raskere og sikrere. Og når man kommer ut av tunnelen etter Finse, er man ved den aller flotteste strekningen, sier Atle Nielsen. Og fortsetter:

– Hvis du begynner turen i Oslo, tar det litt tid å komme til Hønefoss, siden de aldri har fått bygget Ringeriksbanen. Men så passerer du Vikersundbakken, og den er magisk. Helt fra jeg var liten har jeg drømt om å hoppe der. Så følger en litt kjedelig strekning, før du kommer til Hallingdal. Gol, Ål, Geilo har en aura av fjell og natur. Så kommer fjellet.

– Bergensbanen var også en bragd av et ingeniørarbeid da den ble bygget i 1909, gjennom fjell, stup og breer. Den revolusjonerte samferdselen her i landet. Bergen var en isolert by før 1909, men med Bergensbanen ble det plutselig mulig å reise til Oslo på en dag, forteller Atle Nielsen.

Turen mellom Oslo og Bergen tar rundt seks og en halv time.

Flåmsbana

– Flåmsbana er et eventyr hele året. Banen går nesten 1000 meter rett ned, via broer og tunneler fra Myrdal stasjon på Bergensbanen og ned til Flåm. Når du kommer ned dit, er det like vakkert som oppe i fjellet, med setervoller, geiteflokker og en klassisk vestlandsfjord, sier Atle Nielsen.

Flåmsbana er en av de bratteste togreisene på normalspor i verden. Høydeforskjellen er nøyaktig 865,5 meter. I 2014 rangerte Lonely Planet Flomsbana som «verdens mest utrolige togreise»

I løpet av en time får du se noe av det flotteste av norsk natur. En av hovedattraksjonene er Kjosfossen, der toget stopper så passasjerene kan gå ut og ta bilder. Om sommeren kan du i tillegg se «huldra» i fossen.

– Dette er opplevelse for turister fra alle land, sier Atle Nielsen begeistret. Men også han lar seg begeistre av togstrekningen.

Om Bergensbanen var en bragd av ingeniørarbeid, var Flåmsbana som åpnet i 1940 om mulig enda mer imponerende. NSB kaller den selv et mesterstykke i norsk ingeniørhistorie. For å klare den store høydeforskjellen er banen delvis lagt i tunnel som går i spiral inn og ut av fjellet.

Flåmsbana korresponderer med togene på Bergensbanen. Den er også en del av den populære rundturen «Norge i et nøtteskall», hvor du reiser videre med båt på Aurlandsfjorden. Runden Oslo – Flåm – Voss – Bergen kan starte i enten Oslo eller Bergen.

Raumabanen

– Det er en helt nydelig togstrekning, kjent som en av Norges vakreste og villeste. Når du tar Dovrebanen til Trondheim kan du ta en avstikker med Raumabanen fra Dombås til Åndalsnes. Den går gjennom Romsdalen, blant annet forbi Trollveggen og Kylling bro

– Den har noe av det samme ved som Bergensbanen og Flåmsbana: Stup, fjell og fosser. Et stykke kjører den forbi Lesjaskogvannet som vi lærte på skolen var et vannskillevann, fordi det renner ut i begge ender: Rauma i den ene enden og Gudbrandsdalslågen i den andre.

– Kylling bro regnes som Norges vakreste steinbro. Den er i alle fall en av Norges mest fotograferte, en arkitektonisk perle. Det tok ti år å bygge den, av granitt fra fjellet like ved.

– Når vi så kjører forbi Trollveggen kan du kanskje få øye på en paraglider, en fjellklatrer eller kanskje en basehopper, forteller Atle Nielsen.

Trollveggen er en av Europas høyeste loddrette fjellvegger. Fra bunnen av dalen og opp til toppen er det nesten 1800 meter.

Turen mellom Dombås og Åndalsnes tar omtrent en og en halv time. Men i juni og august tar det litt lengre tid, fort da kjører toget ekstra sakte ved Kylling bro og Trollveggen, slik at passasjerene kan ta bilder.

Nordlandsbanen

Nordlandsbanen mellom Trondheim og Bodø er Norges lengste jernbanestrekning. Turen – som blant annet passerer Polarsirkelen – tar nesten 10 timer.

– Hvis du starter i Trondheim, får du først utsikt til den majestetiske Trondheimsfjorden. Der er det nesten så du venter at et Vikingskip skal komme seilende. Så kjører du nordover i Trøndelag, og når du passerer Verdal rett ved Stiklestad kan du nesten fornemme slaget den 29. juli 1030, sier Atle Nielsen.

I slutten av juli kan du gå av toget i Verdal og se Nordens største og eldste friluftsteater fremføre Spelet om Heilag Olav på Stiklestad.

– Dessverre kjører det ikke langs Helgelandskysten, men innlandet har også mye flott natur. Snåsa, Namsen, og etter hvert Mo i Rana og Dunderlandsdalen, før Fauske, der toget svinger rett vestover mot Bodø.

På veien over Saltfjellet passerer Nordlandsbanen Polarsirkelmonumentet på 66 grader nord. Nord for dette punktet er det midnattssol om sommeren.

– Når jeg kjører denne strekningen tenker jeg på dem som anla denne banen. Det var tyskerne som fikk bygget den ved hjelp av russiske, polske og jugoslaviske krigsfanger. Mange døde under umenneskelige arbeidsforhold, sier Atle Nielsen.

Roma til Salerno

En italiensk togstrekning får plass blant de fem fineste. På strekningen fra Roma til Salerno får du med deg mye av vestkysten av Italia, inkludert Amalfikysten. Du passerer Napoli, vulkanen Vesuv og Pompeii. I Napoli kan du jo gå av og ta en tur til øya Capri rett utenfor byen.

Turen kan ta halvannen time eller tre timer, avhengig av hva slags tog du tar. Hvis du vil kan du også gå av på den lille stasjonen Paola og ta et nytt tog derfra i en lang tunnel rett østover gjennom fjellene i Calabria, og for eksempel besøk den lille byen Cosenza.

Fra Roma kan du også kjøre nordover, til Milano, med tog som går i 360 kilometer timen. Men det er en helt annen historie.

