Stor etterspørsel av sydenturer

Av Melina Pambou Sundfør

27.06.19 15:57

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

Den fantastiske sommeren vi hadde i fjor ser ut til å la vente på seg. Det har ført til at flere nordmenn nå ønsker å flykte til Syden.

Sommerglade nordmenn har i år ventet ekstra lenge med å bestille utenlandsferien i håp om at sommeren fra i fjor skal komme i reprise. Men været har foreløpig ikke vist seg fra sin beste side, noe reiseselskapene nå får merke.

– Denne vinteren og våren har jo hatt en lavere etterspørsel enn vanlig grunnet den fine sommeren vi hadde i fjor, og at mange valgte å se an denne sommeren i forhold til å bestille utenlandsferie, forteller Siri Røhr-Staff, informasjonssjef hos Ving.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Hun forteller videre:

– Nå har etterspørselen tatt seg kraftig opp på grunn av det ustabile været. Mange tenker nok at de ønsker å unne seg en uke eller to i solen nå som det ikke ser ut som vi får noen ny supersommer her hjemme.

Kommersiell direktør hos FINN reise, Terje Berge, forteller at også de ser etterspørselen stige.

– FINN reise har i juni hatt 10 prosent økning i antall flybookinger sammenlignet med samme periode i fjor, og siste to ukene har vi hatt 20 prosent økning i antall pakkereiser solgt i takt med dårligere vær, sier han.

Kommunikasjonssjefen hos TUI, Nora Aspengren, kan vise til samme stigende etterspørsel som Ving og FINN reise.

– Vi ser at behovet for sol og varme har meldt seg, og vi har hatt en vekst på 34 prosent den siste uken sammenlignet med samme periode i fjor, sier hun.

Virke Reiselivs-undersøkelse om nordmenns ferieplaner viste at mange allerede er godt i gang med å planlegge høstferien, noe Røhr-Staff kan bekrefte.

– Nå begynner det å fylle seg opp ganske bra i sommerferien, og mange har allerede begynt å handle både høst – og vinterferie også, sier hun.

Prisene stiger

Men i takt med at etterspørselen stiger, skjer det samme med prisene.

– Prisene kryper oppover for hver dag som går for reiser i skoleferien, forteller Berge.

Og det samme gjelder for Ving.

– Vi som resten av bransjen opererer med dynamiske priser. Det vil si at prisene varierer i forhold til etterspørselen. Så nå som etterspørselen går opp vil prisene stige også, forteller Røhr-Staff.

Men er du en av dem som gjerne ikke har bestilt noe utenlandstur, kan du berolige deg med at prisene ikke er avskrekkende helt enda til tross for den stigende etterspørsel.

– Prisene varierer avhengig av hva du ønsker, og du kan absolutt gjøre et godt feriekjøp nå. I august er prisen nede i 2648 kroner for åtte dager på Kreta. Det sene bookingmønsteret vi har sett i år gjør at det er bredere utvalg enn vanlig og prisene er generelt lave akkurat nå, sier kommunikasjonssjefen hos TUI.

Heller ikke hos Ving er prisene stege til værs helt enda.

– Prisene våre er ikke dyrere enn normalt. Men sammenlignet med for en-to måneder siden er det dyrere nå, sier Røhr-Staff.

Berge forteller også at du fortsatt kan få gode pakkepriser hos FINN reise.

– En uke med fly og 2- til 3-stjerners hotell får man enda under 4000 kroner per person på Kreta. For ett par 4-stjerners hotell på Kreta får man enda for under 5000 kroner per person. Til Spania legger man på ca. tusen kr per person på prisene til Kreta, avslutter han.

Både VG og FINN er eid av Schibsted.