Unike steder du kan gifte deg

Av Melina Pambou Sundfør

24.05.19 10:39 | Oppdatert: 24.05.19 17:26

Drømmer du om et bryllup litt utenom det vanlige? Gi deres «ja» på havets bunn eller omringet av afrikansk dyreliv, og den store dagen vil minnes for alltid.

Sommeren er like rundt hjørnet, og det betyr høysesong for bryllup.

Det er ingen tvil om at et bryllup er en av livets største og viktigste dager, og da vil man selvsagt at alt skal være perfekt. Og kanskje du allerede har sett deg ut hva du skal ha på deg, hvilke blomster dere skal bære eller pynte med -men vet dere egentlig hvor dere ønsker å gi deres «ja»?

Det tradisjonelle bryllupet i kirken slår aldri feil og velges av mange. Men mange reiser også til utlandet for å gjøre det lille ekstra på den store dagen. Så om dere er en av dem som ønsker å gå litt utenfor boksen for å skape et evigvarende minne både for dere selv og ikke minst gjestene, så har vi samlet en liste over unike steder det går an å gifte seg om ma vil dra på litt ekstra.

Her er det kun fantasien som setter grenser, gjør den store dagen om til en eventyrfortelling!

Ash Cave i Ohio

Liker du helst å tilbringe tiden utendørs, kan dette være det perfekte stedet for den store dagen. Omringet av vakker og grønn natur, kan du gifte deg i en 100 meter dyp hule med en amfiteaterlignende form.

Luftballong i New Mexico

Hva gjør vel et bryllup mer interessant enn med litt adrenalin høyt over bakken? Forestill deg bryllupet ditt i en luftballong, omringet av dine nære og kjære svevende i de solfylte skyene i Albuquerque i New Mexico . Her tar du bokstavelig talt kjærligheten til nye høyder.

Undervanns bryllup

Ta et dypdykk og si ditt «ja» med mer bobler enn bare champagne. De fleste krysser fingrene for en regnfri bryllupsdag, mens noen like så greit velger å tilbringe den store dagen under vann. Så om du er på utkikk etter en våt opplevelse for livet, bytt ut kirkegulvet med havets bunn. Her kan du i tillegg velge mellom flere ulike destinasjoner, blant annet Florida , Bora Bora og Mauritius .

Isbre i Alaska

Alaska er gjerne ikke stedet man forbinder med bryllup, men er du en av dem som foretrekker vinter framfor sommer så er kanskje Juneau i Alaska det perfekte paradiset for ditt bryllup. Her blir du flydd i helikopter til isbreen hvor du skal gi ditt «ja». Vakkert, intimt, men også en opplevelse for livet.

Eventyrbryllup ved Lake Bled

Drømmer du om et bryllup som er som tatt ut av eventyrbøkene, så er Lake Bled i Slovenia et meget godt alternativ. Med uvirkelig azurblått vann og det nydelige middelalderborget på toppen av klippen, er Lake Bled en fryd for både øyet og kameraet.

Undergrunnshule i England

Kanskje mystikk er temaet du er ute etter for ditt bryllup, og hva er vel da bedre enn en undergrunnshule. Wookey Hole Caves i Somerset, England er lyst opp med stearinlys som gjør at fjellformasjonene fremstår enda mer spektakulære, og skaper en unik og hyggelig atmosfære.

Safaribryllup i Sør-Afrika

Er du på utkikk etter noe vilt for bryllupsdagen, kan du rette snuten mot Ulusaba i Sør-Afrika , og et safaribryllup. Det er eksotisk, eventyrlystent og ganske så uvanlig. Å gi ditt «ja» omgitt av Afrikas dyreliv er den perfekte kombinasjonen av eventyr og magi.

Aktiv vulkan på Hawaii

Vulkan Nasjonalparken på Hawaii er et av de få stedene på jorden hvor gifteklare par kan gi hverandre sitt «ja» ved siden av en aktiv vulkan som spruter lava mot himmelen. Etter den spesielle seremonien er det bare til å fortsette bryllupsreisen på Hawaii .