Nå kan det bli mindre kjipt å sitte i midtsetet på fly

22.07.19 15:54

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

Flere oppgraderinger skal gjøre det mer behagelig å sitte på flysetet «ingen vil ha».

Det er en kjent sak at de aller fleste vil unngå å sitte i midtsetet på flyginger. Det er trangt og det er en evig krangel om hvem som skal få armlenet. Og hvis man tar seg en liten høneblund kan man plutselig ende opp med å sove på skulderen til sidemannen- eller kvinnen.

Men nå skal et amerikansk selskap ha funnet løsningen på det. Molon Labe Seating har nemlig designet et nytt setesystem hvor midtsetet har fått flere oppgraderinger. Blant annet er midtsetet plassert omtrent fem centimeter bak og litt lavere enn de to andre setene.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

– Det er nok til at passasjerer som sitter ved siden av hverandre slipper å sitte skulder-mot-skulder og komme borti hverandre med albuene. Endelig så har alle hvert sitt dedikerte armlene, sier Thomas Conrady, visepresident i selskapet, til VG reise.

Midtsetet er også bitte litt bredere enn de to andre setene, slik at den som får setet skal få mer boltreplass. Men dette går ikke utover plassen til vindu- og midtgangssetene som beholder sine opprinnelige bredde. For langbeinte passasjerer er det imidlertid ikke like god nyheter da det ikke bli lenger mellom hvert sete.

Grunnen til at de har funnet opp det nye setesystemet er enkel:

– Som vår grunnlegger Hank ville sagt på sin australske måte: Vi ville bidra til at flying suger litt mindre. Eller den litt finere måten å si det på: Vi vil endelig bringe litt mer plass til økonomiavdelingen, sier Conrady.

Det nye setesystemet er nemlig tiltenkt økonomiklassen på kortere flyginger, men de jobber også å med en versjon med TV-skjerm og mer plass som er for langdistanseflyginger. Og det er ikke sikkert det er så lenge til vi får sette oss ned i det splitter nye designet og muligens få en litt mer behagelig flytur. Setesystemet ble nemlig godkjent av det amerikanske luftfartstilsynet i juni.

– Vi forventer å se de første passasjerene som sitter på setene i løpet av neste år, sier Conrady.

Molon Labe Seating har også designet en annen versjon, hvor i tillegg til mer plass for midtsetet, kan setet nærmest midtgangen skyves inn slik at det bli mer plass under av- og påstigning.