Filmsettene som øker turismen

20.04.18 14:29 | Oppdatert: 21.12.18 13:50

Her er filmene og seriene som «set-jetterne» sikler etter.

Såkalte «set-jetters» defineres som turister som drar på ferie til et spesifikt sted for å se settet til en TV-serie eller en spillefilm. Fenomenet startet allerede på 50-tallet da «Roman Holiday» med Audrey Hepburn og Gregory Peck inspirerte amerikanere til å dra til den italienske hovedstaden.

«Set-jetting» ble et populært uttrykk etter fans fra hele verden reiste til New Zealand for å se hvor «Ringenes Herre» hadde blitt spilt inn. Siden den gang har trenden vokst. En av de siste filmene som øker søkene, er «Mamma Mia 2 » som hadde premiere i juli. Den ble spilt inn på den kroatiske øyen Vis. En annen er kinosuksessen «Black Panther» fra i vår.

«Black Panther»

Er du imponert over superheltfilmen og det fiktive kongeriktet Wakanda? Det er du ikke alene om. Søkene til en liten by i Wisconsin økte med 55 prosent i forbindelse med premieren, melder Hotels.com. En badepark ved navn Wakanda Park er grunnen til søkene, men det er ikke her filmen er spilt inn.

«Black Panther» er hovedsaklig blitt spilt inn i Atlanta og i Sør-Korea, melder Atlas of Wonders . Flere av landskaps-scenene er filmet fra Sør-Afrika, Zambia og Uganda, mens andre fra Warrior Falls i Iguazu – som ligger på grensen mellom Argentina og Brasil. De fleste scenene er laget i studio, noe som gjør «set-jetting» litt vanskelig i dette tilfellet. Wakanda finnes rett og slett ikke.

Vil Norge oppleve det samme?

En annen Hollywood-film som har fått oppmerksomhet i norske aviser er «Mission Impossible 6» med Tom Cruise hengende utenfor det norske turistmålet Preikestolen. Scenene ble spilt inn i fjor og filmen kommer ut nå i slutten av juli. Hans Kristian Torske fra Innovasjon Norge i Rogaland tror reklamen av prekestolen vil få god effekt.

– Erfaringer fra andre land viser en betydelig reiselivseffekt når spektakulære landskap vises i slike filmer. Regionen skal derfor tilrettelegge for turistene og tilby et mangfold av gode opplevelser. Med prekestolen i spissen vil dette helt sikkert bli en snakkis, sier Torske.

Her er fire sett som har økt turismen:

«Tomb Raider» i Kambodsja

Er du stor fan av action-eventyret «Tomb Raider» eller skuespiller Angeline Jolie? I Siem Reap i Kambodsja ligger ruinbyen Angkor, hvor noen av de mest berømte scenene fra «Tomb Raider» ble spilt inn. Kombinasjonen av jungelomgivelser og trær som vokser ut av ruiner har gjort stedet til en særegen opplevelse.

Her finner du bavianer og småaper klatre på de til dels smadrede templene. Temepelet Ta Prohm, opprinnelig kalt Rajavihara, huser ruinene som er kjent som «Tomb Raider»-treet i dag. Ta Prohm er et av de få templene i byen som har stått i den samme tilstanden som da den ble oppdaget. Treet har bidratt til stedets berømmelse etter at den amerikanske action-filmen kom ut. Turismen til templene økte i 2012 med 45 prosent, sammenlignet med året før, skriver BBC . I den store ruinbyen finner du også det mest berømte tempelet, Ankor Wat, som er et symbol for Khmerkulturen og det kambodsjanske folk i dag.

«Game of Thrones» i Kroatia

De storslåtte scenene fra suksesserien « Game of Thrones » har blitt spilt inn på mange forskjellige steder. Noen av deberømte områdene finner du i Kroatia . I Dubrovnik – som ofte kalles for Adriaterhavets perle, finner du blant annet King’s Landing som er hovedstaden for Westeros i serien. Quartz Media skriver at serien er ansvarlig for halvparten av den 10 prosent årlige økningen som byen har opplevd de siste årene.

I den vakre kulturbyen finner du igjenkjennbare steder som Dominikanerklosteret i gamlebyen hvor markedsscenene er spilt inn, hovedgaten Stradun, Lovrijenac-festningen og utkikkspunktet Minčeta, som også er Dubrovniks høyeste punkt. Dubrovnik kom på UNESCOs liste over verdens viktigste kulturminner allerede i 1979, og er den mest berømte og den mest besøkte byen i Kroatia – her er det med andre ord mye å se.

Andre viktige byer for serien er Split, hvor vi finner Diocletian's Palass.

Mye av filmen er også spilt inn i Nord-Irland.

«The Beach» i Thailand

Den berømte stranden Maya Beach på Ko Phi Phi Le i Thailand ble verdensberømt etter den amerikanske spillefilmen «The Beach» kom ut. Siden har stranden hatt opp til 5000 besøkende hver dag. De fleste ankommer med båter fra Phuket eller Koh Phi Phi. Nå er den så ødelagt av turisme at den blir stengt av myndighetene, skriver The Guardian . Fra lavsesongen i juni til september i år skal stranden ryddes og korallrevet skal få være i fred i håp om at det overlever. Dette er første gang stranden stenges.

«The Beach» ble spilt inn i 1999 med Leonardo DiCaprio i hovedrollen. Ironisk nok spiller DiCaprio en backpacker som finner en øy skjult for omverden.

«Westworld» i Utah

Serien «Westworld», basert på den eldre spillefilmen med samme navn, har premiere på sesong nummer to i neste uke. Er du fascinert av sci-fi-serien så er det sørlige Utah du skal sjekke ut.

For å få med deg alt kan du kjøre Route 128 langs Arches Nasjonalpark fra Moab. Langs veien finner du flere utkikkspunkt og landemerker. I serien ser en turister som kjøper seg inn i parken og kommer inn via et tog – dette er via Route 128. Videre kan du sjekke ut Castle Valley og Fisher Valley, som tilbyr dramatiske og vakre landskap hvor flere av scenene fra «Westworld» stammer fra. Utah fikk rekordmange besøk fra turister i sesongen 2016–2017, og da spesielt i de nasjonale parkene, skriver The Spectrum . Turen kan fint kombineres med roadtrip til Las Vegas og Los Angeles.