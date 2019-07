Her møter du neppe naboen i sommer

13.03.19 16:15 | Oppdatert: 15.07.19 09:51

De aller fleste nordmenn som skal til Syden i sommer reiser til Kreta, Kypros eller Mallorca. Her er noen reisemål i Middelhavsområdet hvor det er mindre sjanse for å treffe naboen hjemmefra.

På de mest populære turistområdene for nordmenn ved Middelhavet kan du se TV2-nyhetene på storskjerm mens du spiser middag, og høre norske fotballsanger til desserten.

Men selv om du synes det er tryggest å reise på en organisert pakketur, går det an å velge reisemål med langt færre turister. De reisemålene vi nevner her kan du reise til enten med en norsk charteroperatør eller på egen hånd.

Ifølge bransjens egne tall vil rundt 135.000 nordmenn reise til Kreta i sommer. Selv om antall turister til Spania er noe synkende , er Mallorca fortsatt det nest største sommer-reisemålet vårt. Rundt 100.000 nordmenn skal dit i sommer. Rundt 80.000 reiser til Rhodos og 40.000 til Kypros.

Thassos, Hellas:

Denne rolige øya ligger like utenfor det greske fastlandet, ikke langt fra Thessaloniki. De fleste turistene her er greske. Her er det grønn natur, klart vann og mange fine sandstrender. Noen av strendene er flere kilometer lange med restauranter, solsenger og vannsport, mens andre er små øde bukter du kan ha for deg selv.

Du kan flyr til Thessaloniki med rutefly eller med charter til Kavala på fastlandet.

Symi, Hellas

Denne lille øya utenfor Rhodos kalles også for «Eventyrøya.» Den har mange fine badebukter med klippe- og steinstrender. De fleste turistene kommer på dagsbesøk med badebåter fra Rhodos. Men du kan også overnatte på øya sammen med de vel 2000 fastboende. Når siste utfluktsbåt har reist tilbake om kvelden, kan du spise middag på en taverna i sjøkanten. Nærmeste flyplass er på Rhodos.

Kalymnos, Hellas

Kalymnos ligger like ved Kos, men er likevel svært ulik den større turistøya. Mange av dem som kommer hit er fjellklatrere. Det finnes mer enn 3000 klatrestier med ulike vanskelighetsgrader. Landskapet virker vilt og dramatisk med karrige fjell, men har også grønne daler, oliven- og sitrusplantasjer.

Havnen i Pothia, der båten fra Kos legger til, er omgitt av pastellfargede hus. Her er det livlig folkeliv med tavernaer, kafeer og småbutikker.

Dhermi, Albania

Dhermi har lenge vært et trendy feriested for albanere, men for utenlandske turister er den lille byen fortsatt relativt ukjent. Den ligger omtrent to timers kjøring nord for Saranda, og har lys rullesteinsstrand, krystallklart badevann og uteliv med cocktailbarer og nattklubber under åpen himmel. Fra flyplassen i Tirana er det 2,5 timer med buss.

Zagoria, Hellas

Zagoria er et område med flere små landsbyer på det greske fastlandet, med rundt 3700 innbyggere totalt. Her ligger alt til rette for en aktiv ferie. Fjellvandringer fra landsby til landsby, riding, rafting og juvvandring er mulig i området med opp til 2500 meter høye fjell. Strendene her har også krystallklart vann. Du kan fly charter til Ioannina eller Preveza. Bussturene derfra tar henholdsvis en eller to timer.

Patmos, Hellas

Denne øya som du kommer til med båt fra Samos, er mest kjent fra bibelhistorien. Johannes skal ha fått sin åpenbaring her. Dermed har grotten hvor han skal ha hørt Guds stemme blitt et mål for kristne pilegrimer. Men du trenger selvsagt ikke har et forhold til bibelen for å reise hit. Den fargerike havnebyen Scala, og de mange vandringsstiene og strendene er god nok grunn i seg selv.