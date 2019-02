Utendørs snøkunstgalleri på Beitostølen

På toppen av slalåmbakken troner en majestetisk elgokse av snø. Den hvite oksen, elgkua og trærne på sokkelen er én av seks gedigne snøskulpturer som skal bygges på Beitostølen i vinter.

Foreløpig er også en bjørneskulptur i nederst i alpinanlegget i Raudalen klar.

Syv snøkunstnere fra Kina jobber nå på spreng for å bli ferdige med fem av de seks skulpturene før vinterferien som starter fredag 15. februar. Den siste og aller største skulpturen skal kunstnerne jobbe med mens det er vinterferie. Den skal også stå på toppen av alpinanlegget på Beitostølen .

– Det blir en attraksjon i seg selv å få se verdens råeste snøkunstnere i arbeid på 1000 meters høyde, med Bitihorn og Jotunheimen som et magisk bakteppe, sier ansvarlig produsent Bjørn B Jacobsen i DestinasjonsKirurgene.

Det er enorme dimensjoner over snøskulpturene som tar form på Beitostølen og i Raudalen om dagen. Elgene og bjørnene er av de minste. De er hugget ut av snøblokker som «bare» var fire meter høye og seks meter lange da kineserne begynte å jobbe med dem. De to største skulpturene skal hugges ut av snøblokker som er mer enn dobbelt så høye og fire ganger så lange. Den aller største blir åtte og en halv meter høy og 27 meter lang.

Store gravemaskiner måtte til for å lage snøhaugene kineserne bestilte før de kunne begynne med det kunstneriske arbeidet.

De kinesiske snøkunstnerne kommer fra Harbin i Kina, en by som er verdenskjent for sine snøskulpturfestivaler med enorme byggverk av is og snø. Festivalen i Harbin arrangeres for 38. gang i år. Planen for Beitostølen er at dette også skal bli en årlig snøskulpturfestival som på sikt i tillegg skal inneholde kulturinnslag, eventyr, lek og lokalmat.

Se video fra en tidlig festival i Harbin her:

Satsingen på Beitostølen bygger på en samarbeidsavtale mellom Beitostølen Resort og Team Harbin som ble signert i januar i fjor. Prosjektet har et samlet budsjett på 1,350 millioner kroner, og er finansiert av Oppland fylkeskommune, Øystre Slidre kommune og Beitostølen Resort.

I fjor var kineserne på Beitostølen og gjennomførte et pre-test-prosjekt i form av enorm stavkirke av snø. Bildene gikk verden rundt, blant annet omtalt av Lonely Planet .

Jacobsen forteller at språket kan være en utfordring, siden mange kinesere ikke snakker engelsk.

– De er imidlertid langt framme teknologisk, og har mobiltelefoner som oversetter med stemmer. Dette gir ofte både rare og morsomme oversettelser, så for kvalitetssikringens har vi en kinesisk tolk i prosjekt-teamet. Taotao Liu er bosatt på Lillehammer og var på Beitostølen de første arbeidsdagene for Team Harbin, men er online på telefon fra morgen til kveld disse ukene, forteller Jacobsen.

De kinesiske snøkunstnerne skal være helt ferdige med arbeidet den 22. februar, men offisielle åpningen av Beitostølens første snøskulpturfestivalen skjer allerede den 14.

Når vinteren er over og skulpturene mister fasong, blir de enorme snøblokkene pakket inn i presenninger, på samme måte som snøen de sparer over sommeren for å lage skiløyper tidlig i sesongen. Neste år skal det hugges ut nye skulpturer av de samme snøblokkene på Beitostølen.