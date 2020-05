SYDENSAND: Mange synes at Sínes er den fineste stranden i Byglandsfjorden. Foto: Sian O’Hara

Strandferie i Setesdal

Ingen grunn til å savne Syden så lenge skjulte strandperler i dalstroka innafor kan berge badeferien.

Sian O'Hara

Oppdatert for mindre enn 2 timer siden

Mens turistene peser opp og ned Via Ferrata i Valle og tørker pannesvetten bort før de tar en selfie inntil en stabbursvegg, finner du Setesdals best bevarte hemmelighet – nemlig finkornede strender, svaberg og lunkne badetemperaturer – like bak skogholtene ved dalens hovedveier.

Rundt Byglandsfjorden tilbringer lokale strandløver all fritid de får. Ett av få temaer som kan skru opp temperaturen ytterligere i denne nesten vindløse og værbeskyttede dalen, er hvilken strand som troner øverst.

SILKE: Sínes regnes som selve kirsebæret i Byglansfjorden, med ren, kritthvit sand på to strender der én har morgensol og den andre kveldssol.

– Jeg har jo vært på Lanzarote og ble ikke så imponert. Strendene var så mørke også er det alle disse dyrene i vannet som biter og brenner, sier Anita Spikkeland fra Evje, som har fått med seg mannen sin, Torgny, til Rakkeneset i Bygland på betingelsen at han slipper å bade.

– Men hva synes du om Sínes, alles favoritt, på andre siden av Fjorden?

– Nei, jeg har ikke vært der så mye. Jeg er sikkert blant Rakkenesets største fans, i alle år har jeg dratt hit når jeg har fått mulighet, sier hun og ser seg om på en kritthvit og relativt tom strand.

ØDE ØY: Silje Slettebakken og Stian Tolfsen bor like ved sjøen i Kristiansand, men valgte bort saltvann for helgen og leide kano for å telte på en øy på Byglandsfjorden. Foto: Foto: Sian O’Hara

Kystflyktninger på øde øy

En fredags ettermiddag på Sínes, som er en ca. 200 meter lang, vinklet strand med svaberg og halvøy som er populært stupested for barn, er det kun to lokale, men anonyme kvinner.

Da er det annerledes er det med Stian Tolfsen og Silje Slettebakken fra Kristiansand, som har slått opp teltet på en øy og nyter kveldssolen ved en halvdruknet benk på en heldruknet strand med grov sand.

– Vi bor rett ved sjøen i Kristiansand, men ville komme oss vekk litt, sier Silje.

Hun legger til at de er ukjente i området, men fattet mistanke om at det fantes mange steder å stikke seg vekk da de kjørte forbi Byglandsfjord.

– Vi leide kano på Neset Camping, fylte den opp med bagasje og telt, og la i vei, sier hun.

TIDLIG KRØKES: Eldre barn og ungdommer samles i en liten kil på Hornnes mellom to stengte broer og hopper til leggetid om sommeren. Her tar Henning Kjetså (13) av og går etter hvert inn for landing. Foto: Foto: Sian O’Hara

Hopper fra broer

Litt lenger sør i dalen, på Evje, er det sparsomt med kvalitetsstrender utenom Odden Campings egen. Men tettstedet har tre store fosser som fungerer som naturens egne badeland, såfremt man unngår de farlige strykene.

Nedenfor Fiskeanlegget på Syrtveit, like over veien for Raftingsenteret, går det en bratt sti mot elva. Snaue 30 meter senere står man på lange strekk med svaberg med bekker av krystallrent vann, i tillegg til et større vann nederst. De andre fossene er Volefoss og Birkelandsfossen, som begge har adkomst vest for Otra.



VANNSPORT: Syrtveitsfossen er mest kjent for bulder og brak og rafting, men nedenfor Fiskerianlegget er et stille vann som er populær badeplass. Her lærer gjester ved raftingssenteret teknikk før de skal rafte lenger opp i fossen. Foto: Foto: Sian O’Hara

På Hornnes er det mange strender å velge mellom. Tangen måler over 300 meter og er delvis tilknyttet Hornnes Camping. Ved parkeringsplassen er det en ankret flytebrygge for svømmeglade barn, mens eldre barn og voksne kan ta en svømmetur ca. 100 meter ut til Kjeøya som er dekket med svaberg og klipper.

Svein Birkeland har med kona Hilde og barn på stranda denne kvelden, men innrømmer at han har egen strand hjemme også.

– Det er dårlig med kveldssol der, så da må vi dra til Tangen, sier han.

BYGDESTRANDA: Det er kort vei til Tangen på Hornnes fra parkeringsplassen. Svein Birkeland har egen strand utenfor huset, men der snytes de for kveldssol, så da blir det Tangen likevel. Foto: Foto: Sian O’Hara

Eldre barn synes ofte strendene blir for kjedelige, og flokker seg ved nedlagte broer, som de hopper fra om kveldene. Den gamle jernbanebroen, hvor en lokal manndomsprøve er å hoppe ned et ukjent antall meter, befinner seg alltid i synsfeltet et stykke nedover elva. Også for en eldre guttegjeng fra innesitter-generasjonen som har bygget én av flere flåter som tøffer omkring med påhengsmotor.

– Ja, det er i grunn en flytende stue, slår Magnus Risdal fast, og diskuterer videre med kameratene hvordan reparere gjerdet bak sofagruppen, som har fått seg en støyt under doningens siste seilas.

MANNDOMSPRØVE: Hoppet fra den gamle jernbanebrua på Hornnes er nesten et ritual å regne for bygdas yngre, mannlige befolkning. Øystein Lie er småbarnsfar og broas nærmeste nabo, og turen ned de 10-15 meterne er den enkleste veien til et kjapt bad i mellom slagene. Foto: Foto: Sian O’Hara

Bryggefest i fjellheimen

På Byglandsfjorden begynner båtene å bli flere. Når mørket faller på, vendes baugene mot stedets eneste pub, hvor man til gjengjeld kan legge til kai og parkere. Bjoren Brygge ligger i skjul bak Bygland tun, som viser tradisjonene som Setesdal er mest kjent for.

MØTESTED: Brygga på Bygland, også kalt Bjoren Brygge med dampskipet Bjoren lagt til kai, er kommunens eneste utested. Det har egne badestiger i tilfelle gjestene vil ta seg en dukkert midt i festen.

På baksiden, derimot, utfolder en oppdatert folkekultur seg. Selv om stedet ikke er så stort, er taket høyt for alle cowboyhatter som vil inn. Bermudashorts og sokker i sandaler observeres også. I tillegg er prisene avslappede.

Eneste er at man må passe på å ikke snuble over bryggekanten og drukne mens venner koser seg i overdøvende konsertmusikk like over. Puben har flere badestiger man kan bruke for å komme seg opp igjen, og foreløpig har ingen endt festen under vann.

Byglending Steven McShane er fremdeles tørrskodd etter utallige besøk.

TRADISJONSBEVARING: Steven McShane poserer ved det vedfyrte dampskipet Bjoren som sammen med et søsterskip var kollektivtransport på Evje, Hornnes og Bygland før alle fikk bil. Foto: Foto: Sian O’Hara

Badesteder i «dalstroka innafor»

Bykle: Hartevatn/Hegni, Storetjønn og rett sør for Bykle kyrkje.

Valle: Honnevje (sandstrand like nord for sentrum), Marhyl (sandstrand ved kraftstasjonen på Rysstad) og Faråni (jettegryter noen minutters kjøretur mot Brokke).

Bygland: Strender, svaberg og brygger finnes overalt rundt Åraks- og Byglandsfjorden. På motsatt siden av veien ved Reiårsfossen er det langstrakte strender. De største strendene på vestsiden av Byglandsfjorden er Dalebukta og Sínes (Fylkesvei 304). Her er det også mange navnløse svaberg og øyer bak mil på mil med skog.

På østsiden er Tangen like bak Bygland tun enkelt tilgjengelig, ellers Rakkeneset og (om kvelden) stranden ved Almedal sagbruk, samt en strandsnutt og svaberg like ved veien ved Grendi.

Ved flere campingplasser kan man leie kano, kajakk eller småbåter, og okkupere én av fjordens mange ubebodde øyer og vanskelig tilgjengelige strender.

NEDKJØLING: Fossene på Evje er lunete og har tatt liv. Men tre av dem har store områder som det går an å bade i. Syrtveitsfossen har dessuten grunne svabergområder som egner seg for småbarn. Her kjøler Ismail Abusland (3) seg ned med is og føttene i vann. Foto: Foto: Sian O’Hara

Evje: Syrtveitsfossen, Volefoss og Birkelandsfossen er populære badeplasser, men seksjonene med stryk fordrer lokalkjennskap og svært gode svømmeferdigheter (redningsvest kan enkelte steder være farlig!). Alle tre har stille vann i sørenden, med svaberg.

Når vannstanden er normal er Varpestraum (mellom Volefoss og Birkelandsfossen) pepret med svaberg og kulper.

Ved Furuly sør for Evje sentrum finnes en kommunalt anlagt strand/badeplass, og Odden Camping like ved har egen strand.

Fennefossen, litt lenger sør, er ekstremt farlig og bør unngås helt. På Gautestad, 20 minutter kjøretur østover i heieområdene nord for Flatebygd, er det flere fjellvann, bl.a. Høvringen med svaberg og øyer, samt Storøygardsvatnet som er små og varmes raskt opp.

BARNEVENNLIG: Bryggeområdet ved Tangen på Hornnes er spesielt populært blant barnefamilier. Bjørnar (7) er blitt en kløpper til å svømme og er på Tangen hver ettermiddag, hvis været tillater det. Foto: Foto: Sian O’Hara

Hornnes: Hornnestangen, Mineralparken (krever billett) har preparert strand med leker og sklie for barna, Vrålsås (en liten, bratt strand vis á vis Hornnes barneskule), Stemmen (noen minutters kjøretur forbi skolen oppover Dåsvannsdalen) og Evjekilen lengst sør i kommunen.

De færreste strender i Setesdal har sanitæranlegg, matservering eller søppelkasser, og dét bør med i planleggingen av telt- eller dagsturer. Oversikt over overnatting og andre aktiviteter finnes på setesdal.com.

KVELDSSTRANDEN: Almedal er en yndet strand om kvelden siden solen svir der til den forsvinner. Anne Sordal, Sigrid Sordal Homme og Katrine Vestøl har tatt ettermiddagsbadetur sammen med en barnegjeng; Eirik, Tarjei og Emil Rosmer, og hunden Mia. Foto: Foto: Sian O’Hara

Komme dit

Fra Oslo: Kjør av E18 ved Arendal på Rv 42 mot Evje, og her går også buss to ganger om dagen. Kjører du gjennom Telemark, kan du svinge av Fv 45 fra Dalen og inn i Setesdal på Rv 9. Fra Haukeligrend kan du svinge mot Hovden fra både Oslo, Bergen og Stavanger via E134.

Haukeliekspressen (buss) korresponderer med Setesdalsekspressen på Haukeligrend to ganger i døgnet. Tog går fra Oslo til Kristiansand, og busstasjonen ligger ved siden av togstasjonen.

Fra Kristiansand: Rv 9 (Setesdalsvegen) nordover én times tid. Setesdal Bilruter kjører helt til Haukeligrend fra Kristiansand, og har hyppige avganger til Evje, men noe færre oppover. Flere av busstoppene ligger noen hundre meter fra badeplassene.

Fra Stavanger: Rv 42 som munner ut på Hornnes er raskest med bil. Tog og buss går fra Stavanger til Kristiansand.

Publisert: 05.07.18 kl. 15:34 Oppdatert: 30.05.20 kl. 12:52

