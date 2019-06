Europeiske hoteller med direkte utgang til basseng

29.06.18 15:06 | Oppdatert: 19.06.19 14:38

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

Ønsker du mer privatliv og ekstra luksus på ferie, kan du booke rom med direkte utgang til basseng eller et helt privat basseng.

Uansett om du skal på kjærestetur, vennetur eller på tur med barna, kan det være godt med litt ekstra luksus og privatliv. Start dagen på verandaen med en god frokost, før du legger deg til rette på solsengen og stikker tærne ned i bassenget – rett utenfor ditt eget hotellrom.

Vi har samlet ni hoteller fra ulike reisebyråer som tilbyr hotellrom med direkte utgang til bassenget eller helt privat basseng.

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Ocean Beach Club på Gran Canaria tilbyr rom med direkte utgang til bassenget. Hotellet ligger rett ved stranden, og er et konsepthotell som passer for familier som setter pris på design og god mat. Et godt alternativ for barnefamilier.

Ocean Beach Club i Ayia Napa på Kypros åpnet sommeren 2017, og er samme type konsepthotell som det over. Her kan du også få hotellrom med direkte utgang til basseng. Nyt late dager på din egen terrasse, ved stranden som ligger like ved eller ved et av hotellets bassengområder.

Annonse fra: Sjekk prisen på Ocean Beach Club

Luksushotellet Boutique 5 i byen Kiotari på Rhodos har to bassengområder, og tilbyr i tillegg rom med direkte utgang til basseng. På dette hotellet kan du ikke ha med små barn, her er aldersgrensen 17 år. Med 100 meter til stranden har du mange badesteder å velge mellom.

Annonse fra: Dette koster én natt på dette luksushotellet

I Agios Nikolaos på Kreta finner du. Miramare Resort og Spa. Her kan du bestille bosted med privat basseng og havutsikt. Hotellet har tre andre bassengområder og ligger en kort spasertur fra sentrum.

Annonse fra: Sjekk prisen på Miramare Resort og Spa

Med privat basseng og utsikt over strand og hav, er Amathus Elite Suites et hotell med luksusfølelse. Hotellet ligger i byen Ixia på Rhodos. I tillegg har hotellet et av øyas største spa.

Annonse fra: Her finner du billigste prisen på Amathus Elite Suites

Zante Maris Suites på Zakynthos i Hellas, er et nybygd designhotell som tilbyr rom med privat basseng og rom med utgang til basseng. Nyt utsikten til grønne omgivelser og blått hav. Aldersgrensen for å bo på hotellet er 17 år.

Annonse fra: Dette koster én natt på designhotellet

Royal Garden Villas og Spa på Tenerife er et førsteklasses hotell, inspirert av Asia. Her kan du leie villa med privat basseng. I området finner du golfbane og fiskerlandsbyen La Caleta. Stranden Playa de las Americas’ ligger cirka fire kilometer unna.

Ved Parga i Hellas ligger Salvator Hotel Villas og Spa. Her kan du bestille villa med privat basseng og nyte utsikten over frodig landskap, med havet i bakgrunnen. Det grønne interiøret gir et fresht inntrykk.

Annonse fra: Sjekk ut Salvator Hotel Villas og Spa her

På Kreta ligger hotellet Porto Elounda Golf og Spa Resort like utenfor byen Elounda. Her kan du bestille rom med privat basseng. Hotellet retter seg mot familier, og har badeland for dem under 17 år, samt diverse aktiviteter for barna.