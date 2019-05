Ischia – Italiensk balsam for kropp og sjel

24.05.19

Den italienske øya Ischia er kjent for sine varme kilder og vakre natur. Et perfekt sted for velvære.

I 1949 besøkte den amerikanske forfatteren Truman Capote Ischia for første gang. Han søkte et rolig sted for å finne inspirasjon til en roman. Besøket fikk en litt uheldig start. Da han forlot båten som hadde brakt ham dit, snublet han og slo i stykker armbåndsuret. Det tok Capote som et tegn på at tiden ikke er viktig på Ischia.

Det er den italienske forfatteren Raffaele La Capria som snakker om denne episoden i reiseboken «The Last Journeys in a Disappeared Italy.» Også i dag vil du kunne merke fenomenet «tid» på en helt spesiell måte her. For når du kommer til øya er det nærmest som å gå inn i en tidslomme. Her hersker en helt annen ånd, nesten en slags solur-mentalitet, som om tiden har stått stille i flere tiår.

Den berømte vulkanen

I det 8. århundre f.Kr. slo de gamle grekerne seg ned på øya. De ble spesielt tiltrukket av det vakre landskapet, den fruktbare jorden og de mange varme kildene som er skapt av øyas underjordiske vulkanaktiviteter. Ja, vulkanen rumler fortsatt i «øyas mage,» men det er ingen fare. Det siste vulkanutbruddet skjedde i 1302.

Fantastiske spa

Et av Ischias mest berømte spa er Negombo i Lacco Ameno-distriktet. Det har vært et slags jordisk paradis for nytelse gjennom årene. Her finner du totalt 29 bassenger av forskjellige størrelser og vann med forskjellige temperatur. Noen av bassengene er bygget inn i klippeskråningene og omgitt av grønn vegetasjon. For eksempel finner du et japansk basseng med tusenvis av småstein, hvor stikkordet er fotmassasje. Du vil også kunne gå gjennom et basseng hvor vanntemperaturen stiger og faller, eller plassere deg selv i et basseng hvor 38 graders varmt vann plasker lystig på skuldrene og masserer ømme muskler.

To andre kjente spa-steder på Ischia er Giardini Poseidon og Cavascura.

Postkort fra Sant'Angelo

Av Capotes dagbøker ser det ut til at han elsket å besøke Ischias Sant'Angelo-område, på den sørlige delen av øya. Og det er forståelig, for her snakker vi om en usedvanlig idyllisk fiskerlandsby, hvor biler ikke har adgang. Her har du mest av alt en følelse av å spasere rundt i et gammelt italiensk postkort fra 50-tallet.

Like utenfor Sant'Angelo finner du noe så kuriøst som en juiceinstitusjon. Det handler om il Piccolo Chiosco (Den Lille Kiosk), som har vært her de siste nesten 60 år. Nåværende eier, Enzo Mattera forteller at moren hans åpnet kiosken tidlig på 60-tallet.

– Her har vi hverken elektroniske eller mekaniske hjelpemidler. Alle våre sitrusfrukter er presset med håndkraft, sier Enzo med et stolt smil.

Dagliglivet til Sant'Angelo er sentrert rundt plassen Piazzetta Ottorina Troia. Herfra danner en liten brosteinsbelagt sandtunge veien til Sant'Angelo-fjellet, hvor det ligger historiske hoteller og restauranter. For mange år siden var fiskemottaket her aktiv da de lokale fiskerne kom inn fra havet med fangsten, og hvis du skrur tiden enda lenger tilbake var Sant'Angelo sågar et populært anløpssted for pirater.

Gjennom tidene har Sant'Angelos tilbakelente sjarm tiltrukket seg både turister og VIP’er i hopetall, inkludert navn som Peter Sellers, de italienske regissørene Vittorio De Sica og Pier Paolo Pasolini, Sophia Loren, Sting, vår egen Henrik Ibsen og den chilenske poeten Pablo Neruda, som elsket å svømme rundt blant Sant'Angelos klippeformasjoner.

Noe du ikke bør gå glipp av i Sant'Angelo, er en tur med den lokale vanntaxien, som på 10 minutter frakter deg til en av områdets beste trender, Spiaggia dei Maronti. Den rundt tre kilometer lange stranden har flotte badeforhold og flere små strandrestauranter.

Den grønne øya

At Ischia også har fått kallenavnet «Den grønne øya» vil du forstå hvis du går opp til fjellet Mount Epomeo (800 moh.). Utsikten herfra er fantastisk!

En annen naturattraksjon på Ischia er la Mortella-hagen. Den regnes som en av Italias mest fascinerende hager. Det var den britiske komponisten William Walton og hans kone Susana som skapte hagen i 1949. William og Susana kom – som Truman Capote – til Ischia for å finne stillhet og idyll. Det fant de fullt ut ... ja, faktisk i en slik grad at de bestemte seg for å bli her resten av livet.

La Mortella ligger i Florio-distriktet, og her finner du 800 forskjellige planter og blomster samt fontener, fosser, fantastiske farger, vakker utsikt, små templer, idylliske innsjøer og til og med et gresk tempel hvor det ofte holdes utendørskonserter. Et besøk til la Mortella er et absolutt must for hageelskere.

Kaninføde

Ischia har en lang gastronomisk tradisjon, som har blitt spesielt inspirert av det napolitanske kjøkken. Den sterke, røde chilipepperen vokser vilt på øya, og bidrar til et godt «kick» i mange lokale retter, blant annet den populære klassiske coniglio di fossa , en kaninragou som lages av lokale villkaniner. Retten er faktisk så populær at du vil kunne finne rundt 35 forskjellige varianter av den på øya.

Vinproduksjon på Ischia går tilbake til det 8. århundre f.Kr. da de gamle grekerne startet denne fritidsaktiviteten. I dag brukes de lokale druene til produksjon av både hvite viner som Biancolella og Forastera, samt røde viner som Guarnaccia og Cannemela.

Hvis du har en kresen gane, prøv Casa d'Ambra vinhus i Forio-distriktet. Her vil du kunne smake og kjøpe Ischias beste viner. Casa d'Ambra ble grunnlagt tilbake i 1888, og mon tro om ikke Truman Capote kom hit for å smake på den gode lokale nektaren mens han var på Ischia. Naturligvis uten å bekymre seg for mye om tiden.

Slik kommer du dit:

Det er flere daglige fergeforbindelser mellom Napoli og Ischia. Seilingstiden er omtrent en time.

Til Napoli kommer du med direktefly fra Oslo om sommeren, eller med tog.

Her kan du spise

Ristorante Deus Neptunus: Her har de spesialisert seg på fisk og skalldyr. Stedet har en praktfull utsikt over havet og Sant’ Angelo. Middels prisnivå. Adresse Via Chiaia delle Rose 13.

Da Ciccio: Her serveres både kjøtt, fisk og pizza. Middels prisnivå. Adresse Via Giacomo Genovino 14, Forio d'Ischia

Ristorante Dortas: Elegant restaurant med gourmetkjøkken og stort utvalg av vin. Husk bordbestilling. Høyt prisnivå. Adresse Via Edgardo Cortese 7.

Her kan du bo

Hotel Santa Maria: Rimelig trestjernershotell ved havet i nærheten av Negombo spa. Adresse Via Tommaso Cigliano 100, Forio d'Ischia

Hotel San Michele: Firestjerners hotell med litt høyere priser på øyas sørlige del. Adresse Via S. Angelo 60, Serrara

Hotel La Gondola: Rimelig trestjernershotell i nærheten av stranden Spiaggia dei Maronti på sørsiden. Adresse Spiaggia dei Maronti, Barano d'Ischia

Her kan du gå på spa