Full Airbnb-krig på Miami Beach. Turistene taper

21.03.19 15:14

Miami Beach forbyr privat kortidsutleie i boligområder. Gir bøter i 100.000-kronersklassen til utleiere som leier ut via Airbnb.

En fredagskveld for ikke lenge siden lyttet David Igbokwe og vennene hans til musikk mens de slappet av i en Airbnb -leilighet i Miami Beach. Det var like før de skulle ut og spise.

Så ble det hele avbrutt ved at det banket på døren.

– City of Miami Beach, sa Jackie Caicedo, en bygningsinspektør som jobber på vegne av bystyret.

Igbokwe åpnet døren og ble stilt en rekke spørsmål:

– Var han fra Miami Beach?

– Nei.

– Var han på ferie?

– Ja.

– Hadde han funnet leiligheten via Airbnb?

– Ja.

Caicedo hadde dårlige nyheter å komme med «Jeg er her fordi dette i bunn og grunn er en ulovlig kortvarig utleie», sa hun. «Det ligger innenfor et boligstrøk, noe som vil si at det er ulovlig for noen å leie her i mindre enn seks måneder og én dag.»

Samme kveld hadde Caicedo banket på døren til fem andre leiligheter i løpet av 45 minutter i den hvite, toetasjes bygningen på adressen 1300 15th Street. I leilighet nummer 101 hadde to eldre menn nektet å avsløre hvor lenge de hadde planer om å bli. I nummer 103 åpnet to menn i tjueårene som var på helgetur i Miami fra New York. I leilighet 104 bodde det en argentinsk familie på fire. Leilighet nummer 201 hadde et eldre chilensk par leid for en uke, og i 204 bodde en ung mann og en kvinne, som hadde reist fra den nærliggende byen Hallandale i Florida for å ta seg en liten ferietur.

Alle disse leilighetene hadde blitt ulovlig utleid. Det var eieren av et leilighetskompleks ved siden av som hadde ringt inn klagen.

Eier fikk bot

I de fleste tilfeller der bygningsinspektøren kommer over slike ulovlige, kortvarige utleier, ber vedkommende gjestene om å kontakte verten for å få et nytt sted å bo. I situasjoner der verten ikke er samarbeidsvillig, har man som gjest likevel ikke noe annet valg enn å forlate stedet. Fra tid til annen vil bystyret forsøke å hjelpe leieboere med å finne et annet sted å sove. I tilfellet med Igbokwe og vennene fortalte Caicedo at hun kom til å anbefale at de fikk lov til å bli i leiligheten, siden de både hadde vært såpass samarbeidsvillige og kun hadde to netter igjen av oppholdet sitt.

Da en annen inspektør kom og banket på døren igjen dagen etter, tok derimot tålmodigheten til Igbokwe og vennene slutt. De valgte å kontakte både mannen de hadde leid Airbnb-leiligheten av – som kalte seg Jason – og selve Airbnb for å be om å få pengene tilbake. Sistnevnte svarte at siden de ikke hadde meldt fra om besøket fra Caicedo fredag kveld, hadde de ikke krav på tilbakebetaling.

Igbokwe forteller at Jason, som virket hyggelig da de møtte ham ved ankomst, plutselig fikk opp temperamentet da de klaget over inspektørenes besøk. Eieren av bygningen fikk en bot på 40 000 dollar, tilsvarende 340.000 norske kroner.

Airbnb saksøker

Stedet Igbokwe og vennene leide ligger helt på grensen av nabolaget Flamingo Park. Dette området er et av de som virkelig har trigget en krig mellom beboere og selskap som tilbyr kortvarig utleie i Miami Beach, blant andre booking.com, VRBO, HomeAway, FlipKey og – selvfølgelig – Airbnb. Med noen få spesielle unntak innad i byen, og i de overlappende distriktene helt i bygrensa der kortvarig, uforpliktet leie er tillatt, er det forbudt med utleie i mindre enn seks måneder og én dag i de fleste av byens boligstrøk.

– Vi har en rekke boligstrøk som vi har valgt å regulere slik at nye huseiere kan være sikre på at de fortsetter å være områder med fastboende innbyggere, forteller borgermesteren i Miami Beach, Dan Gelber, som legger til at Airbnb med viten og vilje har ignorert lovverket.

Airbnb har på sin side saksøkt byen for å ha satt altfor strenge regelverk.

– Ingen står igjen som vinnere når byer innfører nye lover som utelukkende er laget for å kue og straffe både beboere og forbrukere, uttaler Benjamin Breit, talsperson for selskapet, i en e-post.

I en stadig krassere krig mellom utleiebyråene og lokalsamfunnet, er leieboere som handler i god tro – slik som Igbokwe og vennene hans – imidlertid taperne. De risikerer å bli kastet ut umiddelbart, noen ganger midt på natta, for så å måtte dra på søken etter et nytt sted å sove, etter å ha tapt de tusenvis av kronene de allerede har brukt på leie.

– Dersom vi visste at dette var tilfelle ville vi med 100 prosent sikkerhet leid et annet sted. Alt sammen var, frustrerende nok, utenfor vår kontroll, sier Igbokwe.

Flamingo Park minner om et postkort

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor turister ønsker å bo i Flamingo Park. Det ligger like i nærheten av stranden, og det er omringet av populære restauranter. For å sitere en turist på vei med trillekofferten sin nedover gaten – som ikke ønsket å bli navngitt, ettersom hun bodde i en av disse ulovlige utleieleilighetene – ser Flamingo Park faktisk ut som et postkort.

Det er kanskje ikke like enkelt for de utenforstående, men lokalbefolkningen her klarer lett å snuse seg frem til hvilke steder som leies ut og ikke. Et tegn er nøkkelboksene på siden av bygningen, ofte festet på sykkelstativ eller forsøkt gjemt bak en hekk. Det er her leieboerne gjerne henter nøklene til leilighetene. Disse menneskene er for så vidt også lette å peke ut, ettersom de kan risikere å ringe på feil dørklokke eller spasere rundt i nabolaget med en mine som tilsier at de har gått seg vill.

– Det har kommet til det punktet at man til tider føler at man bor på et hotell. Det er jo umulig å vite hvem som kommer og går her til enhver tid, forteller Kathaleen Smarsh, en av de fastboende i Flamingo Park.

Beboerne har også i stigende grad begynt å ringe inn klager angående støy. Dette resulterer i at inspektører som Caicedo, kveld etter kveld, må troppe opp og banke på dører for å fortelle folk at de bryter loven ved å leie et sted her på kort basis.

– Unge mennesker har ofte lyst til å fortsette festen hjemme, selv etter at de har forlatt festen de var på. Det er ofte ved at naboer i bygningen ringer inn med klager angående støy og liknende, at vi oppdager tilfeller av kortvarig utleie, forteller Caicedo.

Avdelingen kan avsløre at de mellom 2017 og 2018 undersøkte 1737 leiligheter de mistenkte bedrev ulovlig utleie, noe som var en kraftig stigning fra de 592 undersøkelsene de gjorde mellom 2013 og 2014. De siste to årene har alle møter også blitt filmet med kameraer som inspektørene har festet på kroppen.

Bøtene starter på 170.000 kroner

En rekke nettsider tilbyr kortvarig utleie, men med mer enn 5 millioner oppføringer i mer enn 81 000 byer i 191 land, er Airbnb markedsledende. Per i dag har selskapet 4500 aktive oppføringer i Miami Beach.

Airbnb har tidligere sagt at de samarbeider med byer i hele verden for sammen å få til rimelige reguleringer. De saksøker nå Miami Beach by for et reglement som trådte i kraft i desember i fjor, som stiller krav til at en plattform kun kan tillate annonser fra verter som betaler hotellskatt og har et organisasjonsnummer. Den nye regelen krever også at plattformer for såkalt hjemmedeling fjerner oppføringer fra nabolag som Flamingo Park, som ikke tillater kortvarig utleie.

Airbnb har valgt å følge sistnevnte del av regelverket, noe det referer til som «geografisk avgrensning». Selskapet argumenterer med at bystyret i utgangspunktet uttalte at det forventer at man enten skal følge den første eller den andre delen av regelverket, ikke begge to.

– Det kom som et sjokk på oss at byen forventet at plattformer for hjem-deling skulle innrette seg etter det å måtte vise til organisasjonsnummer, i tillegg til bestemmelsene om geografisk avgrensning, uttaler Airbnb i søksmålet.

Selskapet legger til at de ikke går gjennom hver og én av oppføringene på siden, og at de allerede «rådgir vertene og gjestene om å være bevisste på og å rette seg etter lokale lover».

Selskapet nektet å kommentere situasjonen i Flamingo Park. Jason, mannen som leide ut til Igbokwe, ønsket heller ikke å bli intervjuet.

Utleiere: Ingen kommentar

15 e-poster og meldinger til verter på selve bookingplattformen forble også enten ubesvarte, eller vedkommende svarte at de ikke ønsket å kommentere saken. De andre leilighetene i bygningen der Igbokwe leide sto ikke oppført der. Gjestene i disse leilighetene kunne fortelle at de hadde booket en lovlig leilighet via booking.com, for så å bli omdirigert av verten til bygningen på 15th Street. Heller ikke i dette tilfellet ville verten stille opp til intervju.

– Denne eiendommen har aldri vært mulig å leie via booking.com, sier Kimberly Soward, talspersonen for selskapet, før hun legger til at de alltid føyer seg etter gjeldende lover i markedene de opererer i.

Natalie Nichols, som har bodd i Miami Beach lenge, er en av få tidligere Airbnb-verter som sier seg villig til å bli intervjuet. Hun saksøker byen for de høye bøtene den pålegger huseiere. Nichols forteller at hun begynte å leie ut et rom i sitt eget hjem, i tillegg til i en annen bolig hun eide, i 2006. Det var likevel ikke før etter finanskrisen i 2008 at hun ble helt avhengig av disse leieinntektene.

– Jeg fikk sparken fra et farmasøytisk selskap der jeg hadde jobbet som selger i 14 år. Folk jeg hadde hatt som leieboere lenge sluttet plutselig å betale leia og brøt leiekontraktene, forteller hun. Å i stedet leie ut på kortvarig basis gjorde at hun både kunne tjene penger og unngå at staten ville ta pant i boligene, i tillegg til at hun kunne betale skatt og forsikringer, og nedbetale lån.

Klagene på kortvarig leie fortsetter likevel å vokse, og byen slår stadig hardere ned på denne praksisen. Eiere som blir tatt i å leie ut ulovlig kan forvente å få bøter opp mot 170.000 kroner første gang det blir oppdaget – en sum som øker for hver gang de blir tatt. Er hjemmet større enn 460 kvadratmeter kan boten øke med over 200.000 kroner andre gangen man blir tatt.

Å få 170.000 kroner i bot var dråpen for Nichols. Hun forteller at hun nå bor i ett av hjemmene, og har solgt det andre, fremdeles uten inntekt nok til å kunne betjene boliglånet.

– Nå bruker jeg av pensjonssparingen min. Byen har tatt fra meg muligheten til å tjene penger, som kunne både gitt meg en stabil inntekt og sikret meg gjennom pensjonisttilværelsen, forteller hun.

Ville ikke lyve

I desember reiste Merk Aveli, en kunstner fra Boston, til Miami Beach for å være med på Art Basel. Han bestilte et rom via Airbnb for kun en helg, men på grunn av problemer med bilen hadde han behov for å forlenge oppholdet. Dette var ifølge verten Dina ikke noe problem. Men mens hun var ute av huset en morgen, banket inspektørene på døren og fortalte Aveli at han hadde leid et rom ulovlig og krevde at han forlot stedet umiddelbart. Da Dina kom hjem prøvde hun å foreslå hva Aveli kunne si til inspektørene, dersom de kom tilbake for å forsikre seg om at han hadde dratt.

– Hun ville at jeg skulle fortelle dem at jeg var kjæresten hennes, noe jeg valgte ikke å gjøre. I stedet viste jeg dem kvitteringen for kjøpet, og ble sendt derfra på stedet, forteller Aveli,

Dersom han hadde visst at dette var en ulovlig oppføring, forteller Aveli, ville han ikke bestilt rommet.

– Hvordan var det i det hele tatt mulig å bestille dette stedet? spør Aveli seg. - For meg virker det helt uforståelig.

Aveli var heldig – han kunne overnatte hos en venn de resterende dagene han var i Miami. Fremdeles oppskaket etter hendelsen og vel vitende om at leieforholdet hadde vært ulovlig, forsøkte han likevel å få igjen pengene for de to nettene han hadde tilbragt i Dinas leilighet.

– Jeg kontaktet Airbnb, men de nektet å gi meg noen form for erstatning, sier han. Aveli forteller videre at han ikke orket å prøve å få igjen penger av Dina, rett og slett fordi han var så oppgitt over hele situasjonen.

Benjamin Breit, talsperson for Airbnb, vil ikke kommentere Avelis situasjon spesifikt, men forklarer at selskapet ønsker å «gå sammen med Miami Beach om å utvikle fornuftige reguleringer for hjem-deling som er håndhevbare, slik at man unngår at reisende som besøker byen opplever liknende ting som dette igjen».

Verken leiligheten eller verten er oppført på Airbnb lenger.

Men selv om akkurat denne utleieleiligheten ikke lenger er tilgjengelig, blir det raskt tydelig når man går rundt midt på dagen i Flamingo Park at det er mange andre som er det. For hver hundre meter står det nemlig en van parkert på fortauet, med dørene på vidt gap og bagasjerommet fullt av håndklær og nyvasket sengetøy. På spørsmål om disse tingene skal til et hotell, ler en av sjåførene og sier «Er du journalist? Jeg kan ikke snakke med deg, men du vet … det finnes mengder av Airbnb-leiligheter i området. Det er bra for businessen».