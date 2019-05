Auksjonsommer i svensk bonderomantikk

24.05.19 10:36 | Oppdatert: 28.05.19 07:11

Auksjoner og antikkmesser kan bli en helt spesiell ferieopplevelse om du lar deg rive med. I Sverige er det mange muligheter. Søndag starter sesongen på Stenegård i Järvsjö.

HÄLSINGLAND (VG reise) På den tradisjonsrike gården er det brukt- og antikkauksjoner hver søndag om sommeren. Årets første er 2. juni, så blir det to søndagers pause, før det er i gang for fullt fra den 30. juni

– Vi holder som regel på ut august, noen ganger også i september. Det kommer an på hvor mange gjenstander som kommer inn, sier auksjonarius Sven-Åke Höök.

Auksjonene på Stenegård har også hatt besøk av «Antikrundan,» som er et av Sveriges mest populære TV-programmer med 1,6 millioner seere.

– Vi kan helt ærlig si at vi ble forelsket i Stenegård. En så fantastisk vakker plass, sier produsenten for programmet Pernilla Månsson Colt.

Budrunder

«200!» ropes det optimistisk.

«1000!» svarer en bestemt stemme og gjør en bevegelse auksjonarius gjenkjenner. Mannen tar neven opp til munnen, som om han skal hoste rett før han gir bud.

De garvede innkjøperne viser muskler. Tilskuerne har tatt med seg fluktstoler og termos med kaffe. To stoler går under hammeren, til lange blikk fra auksjonsjomfruene, ferskingene som ennå ikke vet verdien på gamle ting.

Stolene med armlener som fortsetter sømløst over i stolbein, viser seg å være ettermiddagens store kupp.

Før auksjonen kan man ta sakene i nærmere øyesyn, holde ting i hånden, ta frem lupe eller måle interessen etter hvor mange som samler seg rundt en gjenstand.

Stolene går for et par tusenlapper, men kan være verdt så mye som åtte ganger mer.

I et område med verdensarv sier det seg selv at sjansen for å komme over en skikkelig gammel dalahest heller ikke er umulig. Den dyreste hittil gikk for 70.000 svenske kroner.

Bonderomantikk

På Stenegård har det vært auksjoner så lenge folk kan huske. Folk kommer gjerne langveis fra, medbrakt lupe og kanskje en ekstern ekspert via mobiltelefonen. Det er ikke lett for nybegynnere å sette seg inn i auksjonsrytmen, men det handler om å reagere lynraskt – og å komme tidlig.

Det er mye bonderomantikk i malte skap, og tiner, og i vakre kurbitsmønstre som vi nordmenn kaller rosemaling. Kurbits kommer imidlertid fra latinsk cucurbita og tysk kürbis og er en dekorativ malerkunst fra Dalarna, ofte med blomster og bladranker.

Varene settes fram; En brudekiste, et antikt hjørneskap, en Gustavsberg-terrin, som kan erstatte den krakelerte fra bestemor, et sølvfingerbøl og en trehest.

En nordmann på bærtur

«300!» Jeg prøver stemmen forsiktig. En annen setter budgiret i gang. En opponent!

Jeg vil ikke vise meg svak. Drar til, og får svar på tiltale. Som nordmann i Sverige vil jeg ikke gå ut som taper. Snart eier jeg en trehest med styrehjul. Altfor dyr, og rett i nybegynnerfella: Jeg ville absolutt vinne!

De største sakene selges først, alt som står under åpen himmel. Deretter kommer alt på låven: malerier, sølvtøy, klokker, skilt, tusenvis av saker, fra funn i maleriverden til krystall fra Orrefors, Omega-klokker i gull med nøkkeldragere, bunker av kort vurdert til større beløp, og antikke bøker.

Alt går via auksjonarius’ hender.

På Stenegård stråler de ansatte over antallet tilreisende og muligheten til å få enda større fokus på den unike kulturarven som finnes i kommunen.

Verdensarvgårdene

Stenegård ligger i Järvsö, Ljusdal kommune. Gården huser også informasjonssenteret for verdensarven Hälsingegårdene. Den nærmeste av de syv gårdene som ble UNESCO verdensarv i 2013 , ligger bare et steinkast unna.

Fra Stenegård er det mulig å kjøre «Hälsinggårdenes väg» og besøke den ene verdensarvgården etter den andre.

Stenegård lokker til seg nesten 150 000 besøkende hvert år. Her er det forestillinger, det er håndverksbutikker, bakeri og galleri om sommeren. Det er en rekke aktiviteter, blant annet kurs i tapetmaling på gamlemåten, og kurs i å blande farger, tempura, og bruke sjablongmønster fra før i tiden. Den 6. juni feires Sveriges nasjonaldag her.

Noen dager i året forvandles Stenegård til en gammeldags markedsplass med mathåndverk. Det er også her midtsommeraften feires rund maistangen, bare et steinkast fra Lill-Babs private museum. Sangeren ble født og begravet i Järvsjø . Kafeen, Lill-Babs Caffär, er et museum i seg selv.

Nedenfor gården ligger fergeleiet som en gang var vestre Hälsinglands viktigste knutepunkt med Sveriges største landsbykirke tronende over.

Time etter time

Auksjonarius skal holde kontroll på hundrevis av objekter. Han har holdt på i mange år i yrket som har gått i arv fra far til sønn. En rund boks med Kongo-fett, skinnimpregnering, fanger blikket. De kan komme opp i hundrevis av kroner, både i Sverige og Norge.

En lilla kopp, med designet «Fasan», som også ble produsert i Norge en periode, skal bli med i kofferten. Likeså en vaklevoren, men akk så sjarmerende utskåret stol som må ha vært underlag for mangt et malerspann. Den er satt sammen uten spiker. Er det bra? – Den kan være fra 1700-tallet, hviskes det.

– 30 holder! roper auksjonarius Höök strengt og setter punktum når publikum blir for ivrige. Han låner seg en flosshatt blant gjenstandene som skal auksjoneres ut. Hööks ord er lov. Nå er han i ferd med å banke inn budet til den som bød minst!

Et håndlaget keramikkfat fra en lokal kunstner får ingen oppmerksomhet «Krukmakare Lars Hallstan», står det under. Jeg ser mitt snitt og sikrer meg et feilfritt fat til noen tiere. Det viser seg senere å være et samlerobjekt. Brudekisten blir min for 190 kroner, og man føler seg nærmest som en tyv. Men kister fra 1900-tallet er ikke dyre, selv når de er firkantede og kan benyttes som bord. Det har gått fem timer.

Auksjonarius har stemmen i behold. Publikum har ledd, budt og ledd litt til.

Auksjoner og bruktmarkeder i Sverige

Det finnes mange. Her er noen av dem:

Stenegård i Järvsjö: Hver søndag om sommeren klokken 12.

Malung i Dalarna: Brändans auktioner er vanligvis et bruktmarked med 30 utstillere som selger møbler, porselen og tekstiler. En gang i måneden er det auksjon.

Borlänge: Et av Dalarnas ledende auksjonshus, Dalarna Auktionsbyrå, har auksjoner i på søndager, en til to ganger i måneden i.

Ludvika Gammelgård i Dalarna: Her kan hvem som helst leie et bord og selge ting fra bagasjerommet. Åpent på lørdager fra 9.00 til 15.00 til og med 15. september.

Gårds-antikviteter: Flere bønder rundt Järvsö har privat antikvitetssalg på gården. Bonden Bengt Göran Orgård på Tomterna, snaue 15 kilometer fra Järvsö, er en av dem. Han har mange faste kunder fra Norge.

Følg VG Reise på Instagram under navnet @vgreise for reiseinspirasjon. Hvis du tagger bildet ditt med #vgreise kan bildet ditt bli repostet av oss.