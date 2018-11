Besøk «Game of Thrones»-stedene i Nord-Irland

05.11.18

Den siste sesongen av «Game of Thrones» sies å bli den mest spennende av dem alle. Mens du venter på sesong åtte, kan du besøke noen av innspillingsstedene i Nord-Irland.

Den avsluttende sesongen av « Game of Thrones » kommer til våren, og fansen venter i spenning. Hva kommer til å skje med Jon Snow, Sansa Stark, Daenerys Targaryen og de andre?

Serien er spilt inn i Nord-Irland , Malta, Island, Kroatia Marokko og Spania. VG reise har tidligere skrevet om noen av disse innspillingsstedene som det går an å besøke. Men det er først og fremst Nord-Irland som har vært base for innspillingene.

Mange scener er spilt inn i studio i Belfast. Det er også der serieskaperne har sitt hovedkontor.

Vil du se hvordan Stark-familiens Winterfell ser ut i virkeligheten, må du dra til Strangford og besøke Strangford Castle. Men det er flere innspillingssteder du ikke bør gå glipp av når du besøker Nord-Irland:

Ballintoy Harbour

Husker du Theon før Reek? Da han kom til Pyke for å alliere seg med Balon? Den jernforsterkede havnen hvor han gikk i land er i virkeligheten en mye roligere havn i Antrim County. Havnen er fortsatt i bruk av fiskere og privatpersoner.

Inch Abbey

Klosterruinene ligger ved elven Quoile med utsikt mot katedralen i Downpatrik. Klosteret ble grunnlagt i 1180 av John de Courcy.

Plassen ble også brukt til filming av Robb Starks leir, Riverrun, i den første sesongen av Game of Thrones.

Tollymore Forest

Skogene i Nord-Irland ble forvandlet til stemningsfull bakgrunn for noen av de mest minneverdige øyeblikkene i «Game of Thrones». Tollymore Forest er kanskje best kjent som Haunted Forest i serien, der White Walkers først trengte igjennom til den menneskelige verden.

Murlough Bay

Veien ned til havet er omgitt av høye steiner og knudrete trær, og fra stranden kan du se helt over til Skottland.

Det var her Ser Davos ble reddet etter slaget ved Blackwater. Det var også her Tyrion og Jorah kom i land på Slavers Bay, bare for å bli fanget av slavehandlere. Stranden, og de omkringliggende klippene, er noen av de mest spektakulære områdene langs nordkysten.

Cushendun Caves

Grottene i Antrims, Cushendun Caves, er formet i løpet av mer enn 400 millioner år. Det var i disse grottene Melisandre fødte seriens skyggebaby. Du finner grottene utenfor den idylliske kystbyen Cushendun, like nedenfor Cave House.

