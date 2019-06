Rapport: Fyllefest i Syden er helt ut

19.06.19

Ungdommer som drikker seg sanseløst beruset på partysteder som Magaluf og Ayia Napa gjør noe skikkelig utrendy, ifølge ny nordisk rapport.

Kun tre prosent av nordiske ungdommer reiser på ferie for å feste, skal vi tro undersøkelsen YouGov har gjort på vegne av Vinggruppen i Norden. I undersøkelsen har 2000 personer i aldersgruppen 18 til 35 år fått spørsmål om sine reisevaner.

Sjømannskirken, som hver sommer har nattevandrere til stede på de mest belastede partystedene på Mallorca og Kypros, er overrasket.

– Ingen ting tyder på at behovet for vår tilstedeværelse har blitt noe mindre, sier kommunikasjonssjef Sissel Mæland.

VG har ved flere anledninger tidigere skrevet om norske ungdommers fyllefester i Syden. Men nå er de unge mer opptatt av unike lokale opplevelser, eventyr og «ferie for sjelen» ifølge den nye rapporten.

En som kjenner seg igjen i den nye trenden er Sofia Zetterquist (31) som driver reisebloggen Fantasiresor .

– En drømmereise for meg er full av eventyr og opplevelser. I en by vil jeg finne de lokale restaurantene og kvartalene som ikke alle turister finner. På landet vil jeg sykle eller padle kajakk, sier hun.

Sofia har aldri reist på ferie bare for å feste.

– Det føles unødvendig. Hvorfor skal jeg betale en dyr reise for å feste og være fyllesyk? Da kan jeg like gjerne gjøre det her hjemme. Det kjennes litt utdatert å dra til Kos og Ibiza bare for å feste, sier hun.

Vil trene på ferien

I undersøkelsen som er foretatt blant nordmenn, svensker, dansker og finner i aldersgruppen 18 til 35 år, svarer tre av ti at trening og sunn mat er viktigst på ferien. Sol og varme har også stor betydning. Fire av ti oppgir været som den viktigste grunnen til utenlandsferien, men det betyr likevel ikke at de tilbringer dagene på solsengen. Snarere tvert imot. Bare seks prosent av de spurte sier at de har bestilt ferie for å ligge i solen.

– Jeg vil heler være aktiv ennå ligge på en full strand en hel dag, sier Sofia Zetterqvist.

Interessen for unike opplevelser øker også blant personer mellom 18 og 35 år. De vil ha opplevelser som skiller seg ut. 35 prosent synes det er viktig å oppleve den lokale kulturen, blant annet gjennom fotturer, markedsbesøk eller restauranter utenom de store turistområdene. Mange velger også å dyrke egne hobbyer som surfing og yoga på ferien.

Fortsatt fyll

Men selv om flere sier at de heller vil dyrke sunne hobbyer enn å drikke seg fulle, er det fortsatt noen som gjør akkurat det.

Fra 22. juni til 4. august har Sjømannskirken til enhver tid 15 frivillige til stede i Ayia Napa og Magaluf, der skandinavisk ungdom ofte møter fyll og dop i festgatene. Nattevandrerne tilbyr vann, en prat, og hjelp til de som trenger det.

I Sjømannskirken har de diskutert muligheten av å utvide denne virksomheten fordi norske ungdommer på fylletur har satt sitt preg på flere reisemål. I fjor var øya Kos samlingssted for elever på før-russetur sommeren før de begynte i tredjeklasse på videregående.

– Det er jo ikke sikkert at alle svarer helt sant på en slik undersøkelse, sier kommunikasjonssjef Sissel Mæland i Sjømannskirken.

Ønsker noe annet

Mæland legger til at erfaringen tilsier at de som fortsatt ønsker denne type ferie nok ofte samles i konsentrerte fest-områder, og at Sjømannskirken derfor ikke har merket den nye trenden i sitt arbeid.

– Men ingen ting er bedre enn om ungdom flest faktisk ønsker annen type ferie enn dette, sier hun.

Og det vil de, ifølge YouGovs nordiske undersøkelse for Vinggruppen. «Party til solen går opp» er en nedadgående trend i 2019.

Reisebloggeren Sofia Zetterqvist tror det har sammenheng med sosiale mediers betydning.

– Man vil ikke legge ut enda et festbilde i sosiale medier, men heller være med på unike ting og besøke unike steder for å legge ut det. Jeg tror at det i alle fall er slik for noen. Det kan høres trist ut, men samtidig kan det være positivt. Fra mange perspektiver er det en god trend at du er nysgjerrig på andre kulturer i stedet for å henge ute på klubben.