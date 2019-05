Slik tar du toget til Sør-Europa

03.05.19 13:29 | Oppdatert: 04.05.19 08:26

Sommerens sydentur trenger ikke etterlate store miljøavtrykk. Her er oppskriften og ruteforslagene for deg som velger skinneveien til Sør-Europa.

Mange velger tog ikke bare fordi det er miljøvennlig, men også fordi selve reisen er en opplevelse i seg selv. Men det er ikke alltid enkelt å bestille, da du må forholde deg til togselskaper i flere land. Via Vys (tidligere NSBs) nettside kommer du ikke lenger enn til Göteborg eller Østersund. Det finnes ingen nettside hvor du med få tastetrykk kan bestille lange togreiser fra Norge og sørover i Europa. Selv med interrailbillett krever det litt innsats for å finne den korteste reiseruten. Men det finnes hjelp å få.

Selskapet Entur kan bidra til med planlegging og bestilling av reisen over landegrensene hvis du henvender deg dit personlig. Du kan ringe selskapets utenlandsavdeling og få billettene i posten etter noen dager, eller går til billettsalget på togstasjonene Oslo S, Oslo Lufthavn, Trondheim, Bergen eller Stavanger. Der får du billettene i hånden med det samme.

Hva er så Entur? Selskapet ble skilt ut av det tidligere NSB, nå Vy, høsten 2016, for å selge togbilletter og drive kundeservice og reiseplanlegging for all kollektivtransport i Norge. Selskapet er statseid, og skal være konkurransenøytralt. Det har også fått oppdraget å selge internasjonale togbilletter og forvalte avtaler med europeiske togselskaper på vegne av jernbanedirektoratet.

Enkelte norske reisebyråer tilbyr også togbilletter gjennom Entur.

Vi har bedt Vegard Kristoffersen, som er fagansvarlig utland hos Entur, guide oss på skinner ut av Norge. Her er hans tips til hvordan du kan bestille togbilletter selv.

Her bestiller du enkelt på nett

Hvis du bare skal reise i Norge , kan du bestille billett på På VYs (tidligere NSBs) nettside . Her kan du også bestille strekningene Oslo-Göteborg og Trondheim-Østersund.

, kan du bestille billett på På VYs (tidligere NSBs) nettside . Her kan du også bestille strekningene Oslo-Göteborg og Trondheim-Østersund. Strekningene Oslo-Stockholm og Narvik-Stockholm kan bu bestille på nett hos SJ. Der kan du også bestille billett fra Sverige til København.

og kan bu bestille på nett hos SJ. Der kan du også bestille billett Detuche Bahn har gjort det mulig for nordmenn å bestille billett fra Oslo til Tyskland og til nærliggende land på sin nettside. Du trenger ikke kunne tysk. Her kan du velge dansk tekst.

Uansett hvor langt du skal, lønner det seg å være tidlig ute med å reservere, særlig hvis du reiser i fellesferien eller til et stort arrangement. Strekningen mellom København og Hamburg kan være en utfordring i perioden juni til august, da de fleste som reiser fra Skandinavia med tog til Europa passerer gjennom denne togkorridoren, og det er begrenset hvor mange passasjerer DSB og Deutsche Bahn klarer å frakte.

med å reservere, særlig hvis du reiser i fellesferien eller til et stort arrangement. Strekningen mellom København og Hamburg kan være en utfordring i perioden juni til august, da de fleste som reiser fra Skandinavia med tog til Europa passerer gjennom denne togkorridoren, og det er begrenset hvor mange passasjerer DSB og Deutsche Bahn klarer å frakte. I sommer er det i tillegg banearbeid på strekningen mellom København og Hamburg (frem til 28. september). Det betyr at det er buss for tog på strekningen København – Rødby (der toget kjører om bord i fergen til Tyskland). Mer om banearbeidet i Danmark her .

Biletttype

Skal du kun en kort tur fra A til B, er det mest fornuftig med enkeltbilletter. Men skal du lengre enn til Hamburg, anbefaler Vegard Kristoffersen å kjøpe en form for Interrailbillett. Det finnes ti kategorier av interrailbilletter med ulik gyldighetstid og rekkevidde.

Siden standard togbilletter er forholdsvis dyre i Skandinavia og Nord-Europa, vil Interrail være mest lønnsomt både på mellomlange og lange distanser. Barnefamilier og Seniorer over 60 får i tillegg rabatt på interrail. Disse billettene kan kombineres med plassreservasjoner der du trenger det. Mer informasjon om interrail her.

Stadig flere barnefamilier drar på interrail. Ferieformen fikk en oppsving da familietilbudet med to barn gratis per voksen ble innført for få år siden.

I 2017 tok Tok Marianne Lønning Formodalen (37) og ektemannen Geir (35) med seg de tre barna Tobias (9), Tuva (7) og Tiril (4) på interrail for første gang. Det blir ikke den siste.

– Ungene syntes det var veldig gøy. Det gir en frihet ved at vi kan sitte og spille på toget, leke og gå litt rundt. Det er masse spennende å se ut av vinduet og mange nye lekekamerater underveis. En annen fordel er at vi kan møte opp bare ti minutter før toget går, og stort sett ligger stasjonene veldig sentralt, sier Marianne Lønning Formodalen til VG.

Interrailbilletter gjelder ikke for reiser rundt i ditt eget land, men du kan bruke billetten som transitt, på en utreise og en hjemreise til og fra landegrensen, flyplass eller havn. Interrailbilletten gir også rabatter på en rekke ferger og busser. Se oversikten her.

Interrail kan kjøpes gjennom flere tilbydere, men de mest brukte er Interrail.eu og Europarundt.no. Du må regne med noe leveringstid. Normalt bruker selskapene en til tre dager på å effektuere ordren, og i tillegg kan postgangen ta noen dager.

Reiseplanlegger

Hvis ikke formålet med turen er å reise på lykke og fromme med interrailbilletten i lommen, må du regne med å bruke litt tid på å finne den beste reiseruten. Til det finnes det reiseplanleggere. Vegard Kristoffersen anbefaler ett nettsted og en app som i tillegg til reiserute gir informasjon om tilbud og komfort i togene:

På nett: Deutsche Bahn . Siden denne også kan brukes på dansk, er den en favoritt blant mange.

App: RailPlanner, levert av EurailGroup GIE. Fordelen med denne er at den er lett å bruke på telefonen, og du har den alltid i lommen når du er på reise.

Et godt tips når du skal finne ruter er å dele opp søket, siden søk på lange strekninger ofte gir dårlige forbindelser og flere bytter enn nødvendig. Prøv å søke på strekningene mellom de største knutepunktene i Europa.

– Da vi planla vår tur satte vi oss ned med kartet sammen med barna og fant steder alle ville besøke. Så la la vi opp en omtrentlig rute. Vi ville ha mulighet til å ta noe på sparket, men reserverte plass på nattogene før avreise. Vi brukte railplanner-appen til å finne rutene, og det fungerte bra for oss, sier Marianne Lønning Formodalen.

Kjøpe enkeltbilletter

Hvis du ikke kjøper interrail, men enkeltbilletter fra start til mål, må du kjøpe billetter av hvert enkelt togselskap som trafikkerer de ulike strekningene.

De fleste land har egne togforvaltninger. I Sverige er det SJ , i Danmark DSB, i Tyskland, DB og i Frankrike SNCF.

I tillegg finnes det en rekke private selskaper som tilbyr billetter lokalt i enkelte land, og internasjonale selskaper som selger billetter på tvers av enkelte landegrenser. Eksempel på det siste er Thalys og Eurostar som selger billetter til tog i Nederland, Belgia, Frankrike og England.

Hjelpen koster litt

Å la Entur gjøre bookingjobben koster litt mer enn om du bestiller selv. Entur selger kun standardbilletter til Sør- Europa. Dersom du bestiller direkte hos togselskapene selv, er det mulig du finner rabattbilletter som Entur ikke kan tilby.

I tillegg tar Entur en bookingavgift på ti prosent, begrenset til minimum 30 kroner og maksimum 395 kroner per ordre. En ordre kan bestå av flere personer og strekninger, men samlet avgift skal ikke være høyere enn 395. For interrailbillett er bookingavgiften 195 kroner per billett.

Plassreservasjon

Plassreservasjon er ikke alltid obligatorisk. Entur pleier likevel å anbefale sine kunder å kjøpe dette for å sikre seg at de får være med toget. Som regel er plassreservasjon bare obligatorisk på høyhastighetstog, grensepasserende tog og nattog. Prisene i eksemplene under viser hva det vil koste med sikret plass hele veien.

– Hva skjer hvis jeg ikke rekker toget?

– Hovedregelen er at enkeltbillett med plassreservasjon bare er gyldig til ett bestemt tog, en bestemt dag, og må endres dersom du ikke når det. Interrailbilletten dekker hele reisen, men du vil trenge ny plassreservasjon om du ikke når toget.

Hvis du er uheldig og mister videre forbindelse kan du kontakte stasjonene i Europa. De er som regel løsningsorienterte og hjelper til med nye plasser og billetter om du har behov for det, sier Vegard Kristoffersen hos Entur.

REISERUTER SØROVER I EUROPA

Fra Oslo til Paris:

Reisetid: Totalt ett døgn pluss drøye fire og en halv time. Pris: 2935 (interrail) pluss 760 hver vei for plassreservasjoner.

Oslo-Göteborg med Vy: 3 timer og 39 minutter.

med Vy: 3 timer og 39 minutter. Göteborg-København med Öresundståg: 3 timer og 33 minutter.

med Öresundståg: 3 timer og 33 minutter. København-Rødby med buss for DSB, 2 timer og 15 minutter

med buss for DSB, 2 timer og 15 minutter Rødby-Hamburg med tog på ferge med DB, 2 timer og 30 minutter.

med tog på ferge med DB, 2 timer og 30 minutter. Hamburg – Basel med ÖBB, 10 timer og 52 minutter

med ÖBB, 10 timer og 52 minutter Basel-Paris med SBB, 3 timer og 3 minutter

Fra Oslo til Nice

Reisetid: Ett døgn pluss drøye ti timer Pris: 2935 (interrail) pluss 880 hver vei for plassreservasjoner.

Samme rute som til Paris . Ta toget videre derfra til Nice.

Paris-Nice med SNCF, 5 timer og 59 minutter

Fra Oslo til Barcelona

Reisetid: Totalt ett døgn pluss 13 og en halv time. Pris: 3445 (Interrail) pluss 1120 hver vei for plassreservasjoner.

Oslo-Göteborg med Vy: 3 timer og 39 minutter.

med Vy: 3 timer og 39 minutter. Göteborg-København med Öresundståg: 3 timer og 33 minutter.

med Öresundståg: 3 timer og 33 minutter. København-Rødby med buss for DSB, 2 timer og 15 minutter

med buss for DSB, 2 timer og 15 minutter Rødby-Hamburg med tog på ferge med DB, 2 timer og 30 minutter.

med tog på ferge med DB, 2 timer og 30 minutter. Hamburg – Basel med ÖBB, 10 timer og 52 minutter

med ÖBB, 10 timer og 52 minutter Basel-Paris med SBB, 3 timer og 3 minutter

med SBB, 3 timer og 3 minutter Paris-Barcelona med Renfe-SNCF, 6 timer og 27 minutter

Fra Oslo til Malaga

Reisetid: To døgn pluss drøye ni timer, inkludert en overnatting i Barcelona, siden det ikke er noen god forbindelse fra Barcelona til Madrid samme dag. Pris: 3445 (Interrail) pluss 1380 hver vei for plassreservasjoner.

Oslo-Göteborg med Vy: 3 timer og 39 minutter.

med Vy: 3 timer og 39 minutter. Göteborg-København med Öresundståg: 3 timer og 33 minutter.

med Öresundståg: 3 timer og 33 minutter. København-Rødby med buss for DSB, 2 timer og 15 minutter

med buss for DSB, 2 timer og 15 minutter Rødby-Hamburg med tog på ferge med DB, 2 timer og 30 minutter.

med tog på ferge med DB, 2 timer og 30 minutter. Hamburg – Basel med ÖBB, 10 timer og 52 minutter

med ÖBB, 10 timer og 52 minutter Basel-Paris med SBB, 3 timer og 3 minutter

med SBB, 3 timer og 3 minutter Paris-Barcelona med Renfe-SNCF, 6 timer og 27 minutter

med Renfe-SNCF, 6 timer og 27 minutter Overnatting

Barcelona-Madrid med Renfe, 2 timer og 45 minutter

med Renfe, 2 timer og 45 minutter Madrid-Malaga med Renfe, 3 timer og 5 minutter

Fra Oslo til Lisboa

Reisetid: To døgn pluss nesten 17 timer, inkludert en overnatting i Barcelona. Pris: 3445 (Interrail) pluss 1360 hver vei for plassreservasjoner.

Samme rute som til Malaga frem til Madrid, men der tar du heller toget til Lisboa

Madrid-Lisboa med Renfe, 10 timer og 47 minutter

Fra Oslo til Venezia:

Reisetid: Nærmere halvannet døgn. Pris: 2935 (Interrail) pluss 500 hver vei for plassreservasjoner.

Oslo-Göteborg med Vy: 3 timer og 39 minutter.

med Vy: 3 timer og 39 minutter. Göteborg-København med Öresundståg: 3 timer og 33 minutter.

med Öresundståg: 3 timer og 33 minutter. København-Rødby med buss for DSB, 2 timer og 15 minutter

med buss for DSB, 2 timer og 15 minutter Rødby-Hamburg med tog på ferge med DB, 2 timer og 30 minutter.

med tog på ferge med DB, 2 timer og 30 minutter. Hamburg-Innsbruck med DB, 11 timer og 45 minutter

med DB, 11 timer og 45 minutter Innsbruck-Venezia med DB, 4 og 46 minutter

Fra Oslo til Roma

Reisetid: Omtrent to døgn. Pris: 2935 (Interrail) pluss 630 hver vei for plassreservasjoner

Oslo-Göteborg med Vy: 3 timer og 39 minutter.

med Vy: 3 timer og 39 minutter. Göteborg-København med Öresundståg: 3 timer og 33 minutter.

med Öresundståg: 3 timer og 33 minutter. København-Rødby med buss for DSB, 2 timer og 15 minutter

med buss for DSB, 2 timer og 15 minutter Rødby-Hamburg med tog på ferge med DB, 2 timer og 30 minutter.

med tog på ferge med DB, 2 timer og 30 minutter. Hamburg-Wien med ÖBB, 11 timer og 58 minutter

med ÖBB, 11 timer og 58 minutter Wien-Roma med ÖBB, 15 timer og 22 minutter

Fra Oslo til Hellas med tog og båt

Reisetid: Omtrent tre døgn totalt. Pris: 2935 (Interrail), pluss 500 hver vei for plassreservasjoner. Ferger fra Venezia kommer i tillegg.

Fra Venezia til Hellas har Anek Lines og Minoan Lines ferger til øya Korfu pluss Patras og Igoumenitsa på det greske fastlandet.

Fra Oslo til Athen med tog

Reisetid: Nesten tre og et halvt døgn. Pris: 4085 (Interrail) pluss 180 hver vei for plassreservasjoner. NB: Denne ruten er bare mulig i tidsrommet fra 14. juni til 15. september 2019, da strekningen fra Beograd til Thessaloniki ellers er stengt.

Oslo-Göteborg med Vy, 3 timer og 39 minutter.

med Vy, 3 timer og 39 minutter. Göteborg-København med Öresundståg: 3 timer og 33 minutter.

med Öresundståg: 3 timer og 33 minutter. København-Rødby med buss for DSB, 2 timer og 15 minutter

med buss for DSB, 2 timer og 15 minutter Rødby-Hamburg med tog på ferge med DB, 2 timer og 30 minutter.

med tog på ferge med DB, 2 timer og 30 minutter. Hamburg-Wien med ÖBB, 12 timer og 49 minutter

med ÖBB, 12 timer og 49 minutter Wien-Villach med ÖBB, 4 timer og 21 minutter

med ÖBB, 4 timer og 21 minutter Villach-Beograd Centar med ÖBB, 11 timer og 17 minutter

med ÖBB, 11 timer og 17 minutter Beograd Topcider-Gevgelija med ZRS, 14 timer og 58 minuttet

med ZRS, 14 timer og 58 minuttet Gevgelija-Thessaloniki med TrainOSE (buss for tog), 2 timer og ti minutter

med TrainOSE (buss for tog), 2 timer og ti minutter Thessaloniki-Athen med TrainOSE, 5 timer og 20 minutter

Fra Oslo til Budapest

Reisetid: Omtrent ett og et halvt døgn. Pris: 2935 (Interrail) pluss 180 hver vei for plassreservasjoner.

Oslo-Göteborg med Vy, 3 timer og 39 minutter

med Vy, 3 timer og 39 minutter Göteborg-Malmö med Öresundståg: 2 timer og 56 minutter

med Öresundståg: 2 timer og 56 minutter Malmö-Berlin med Snälltåget, 13 timer og 45 minutter

med Snälltåget, 13 timer og 45 minutter Berlin-Budapest med DB, 11 timer og 21 minutter

Fra Oslo til Split

Reisetid: Rundt to døgn. Pris: 3445 (Interrail) pluss 300 hver vei i plassreservasjoner.

Oslo-Göteborg med Vy: 3 timer og 39 minutter.

med Vy: 3 timer og 39 minutter. Göteborg-København med Öresundståg: 3 timer og 33 minutter.

med Öresundståg: 3 timer og 33 minutter. København-Rødby med buss for DSB, 2 timer og 15 minutter

med buss for DSB, 2 timer og 15 minutter Rødby-Hamburg med tog på ferge med DB, 2 timer og 30 minutter.

med tog på ferge med DB, 2 timer og 30 minutter. Hamburg-Wien med ÖBB, 12 timer og 49 minutter.

med ÖBB, 12 timer og 49 minutter. Wien-Villach i Østerrike med ÖBB, 4 timer og 21 minutter

med ÖBB, 4 timer og 21 minutter Villach-Zagreb med ÖBB, 3 timer og 58 minutter

med ÖBB, 3 timer og 58 minutter Zagreb-Split med HZ, 7 timer og 49 minutter (denne siste strekningen må bestilles gjennom kroatisk jernbane HZPP )