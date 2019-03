Eventyrbyen Tallinn i ny drakt

19.10.18 13:26 | Oppdatert: 27.03.19 16:20

I løpet av de siste årene har Estlands hovedstad Tallinn blitt både et matmekka og en tech-by.

TALLINN (VG reise) Den nordligste storbyen i Baltikum er kjent for sine flotte kulturopplevelser og rimelige spahoteller. Det er en pastellfarget eventyrby, som i løpet av de siste årene har hatt en spennende utvikling.

Alle de tre baltiske hovedstedene er populære reisemål for nordmenn, og hver har sitt særpreg. I Tallinn har et trendy og ungt kunstnermiljø har tatt plass og gourmetrestauranter dukket opp i gamlebyen. Innflytelsen fra Europa har gjort godt.

Hippe Telliskivi

Et lite stykke unna gamlebyen, ligger bydelen Telliskivi, som i løpet av de siste årene har vokst seg frem som et kulturelt og trendy område. Tidligere varehus er gjort om til store kunstgallerier, butikker, og særegne restauranter og barer. Her finner du små secondhand sjapper, lokale designprodukter og hjemmekoselige kafeer.

Midt i bydelen ligger kultursenteret, hvor både turister og lokale samles. Utenfor restaurantene står kunstinstallasjoner, fotografier og bordtennisbord.

– Telliskivi har hatt en enorm utvikling de siste årene, sier Mari Rohtla (31) mens hun spretter en pingpongball opp og ned i håndflaten. Hun og venninnen Kärt Raudkivi (28) kommer ofte for å henge rundt kultursenteret.

De er begge født og oppvokst i området.

– Vi så vel de første hippe restaurantene komme for rundt fem år siden. Siden har det dukket opp flere lokale butikker, arrangementet og utstillinger, sier Rothla.

– Jeg har sett en ekstrem forandring de to siste årene, legger Raudkivi til.

Venninnene anbefaler å spise på F-Hoone, Frency og Lendav Taldrik.

– Et veldig kult konsept er Sveta Bar. Det er en vintagebutikk som blir til en bar om kvelden, sier Rohtla.

Andre høydepunkter er butikkene Vintage Chick og Les Petites.

Europeisk innflytelse

Andre områder som har vokst seg hippe er Kalamaja, Rottermanni kvartalet og Torupilli.

I sistnevnte ligger spisestedet Vegan Italy, et italiensk konsept med plantebasert mat. I en liten kjeller står eier Polina Rubtsova (30) og tar imot gjester med et varmt smil.

Sammen med en italiensk partner åpnet Rubtsova restauranten for drøye tre måneder siden.

– Vi skulle egentlig bare leie et lokale for å selge hjemmelagde produkter, men så utviklet det hele seg til en restaurant, sier Rubtsova.

Den unge entreprenøren mente det manglet veganske restauranter i området.

– Det er utrolig mye sushirestauranter her, litt for mange mener jo jeg, legger hun til og ler.

Rubtsova er halvt estisk og halvt russisk. Siden 2017 har hun og familien spesialisert seg på hjemmelagde salamipølser – uten kjøtt.

– Disse pølsene er laget av plantekost, men ligner og smaker ganske likt som salami, sier hun og rekker frem en bit.

Den rødlilla pølsebiten ser ut som et stykke italiensk salami.

– Tallinn blir stadig mer preget av europeisk innflytelse. Derfor turte vi å satse på et så særegent konsept, forteller Rubtsova.

Siden åpningen har tilbakemeldingene vært svært gode.

– Men vi er fortsatt nyåpnet, så vi får se om interessen fortsetter. Heldigvis har vi mange faste kunder allerede, sier hun.

Gourmet i gamlebyen

Å vandre gjennom Nord-Europas best bevarte gamleby er en opplevelse i seg selv, med pastellfargede bygninger, brosteinsgater og middelaldertårn som skyter opp mot himmelen hvor enn du ser.

Den beste utsikten får du fra toppen av Patkuli Vaateplatvorm. Gå alle trappene opp til utsiktsposten og få oversikt over gamlebyen til høyre. Går du rundt parken kommer du også til den vakre Alexander Nevskij-katedralen som sto ferdig i 1900. Her er det mye turister, men synet er vel verdt det.

I utkanten av gamlebyen ligger Restaurant Ö, Mekk og Stenhus, som blir omtalt som de beste gourmetrestaurantene med nyvinnende konsepter og fine-dining opplevelse uten å være for dyrt.

Ta også en tur til markedet Balti Jaama Turg ved utkanten av gamlebyen. Markedet består av et åpent område med lokale boder som selger frukt, grønt, og andre spennende varer til en god pris. Det er en opplevelse i seg selv å følge med på hvordan de lokale pruter. Her finner du også søte små kafeer med et utvalg av bakervarer, kaffe og enkle lunsjretter.

Her kan du spise

F-Hoone: Sjekk ut de industrielle lokalene i Tellikiviski og ta lunsjen eller middagen på F-Hoone. Det kule lokalet er innbydende med store vinduer som slipper inn masse lys. Menyen inneholder alt fra svære burgere til veganske salater. En hovedrett koster mellom 50 og 100 kroner. Test også ut cocktailmenyen eller den lokale ølen. Adresse: Telliskivi 60, 10412

Mekk: Enkel og ujålete gourmetrestaurant som tilbyr estisk mat med innflytelse fra dansk, russisk og svensk matkultur. Mekk ligger på Savoy-hotellet, men det betyr ikke at du må ha på deg dress og slips for å spise her. Her kan du nyte en fantastisk fireretters meny med vin til rundt 700 kroner uten å ta på deg finstasen. Adresse: Suur-Karja 17, 10140

Vegan Restoran V: Midt i gamlebyen ligger gaten Rataskaevu med anbefalte restauranter som Vegan Restoran V, Rataskaevu 16, Von Krahli Aed og Vanaema Juures. Vegan Resoran V er anbefalt av både veganere og de som spiser alt. Her endres menyen ofte, men en fast klassiker er falafellburgeren eller jordbærsalaten. Spisestedet serverer også ekstremt gode desserter. Adresse: Rataskaevu 12, 10130

Andre restauranter du kan sjekke ut er Leib Restoran, Restaurant Ö og Stenhus.

Her kan du bo

Budsjett: Red Emperor Hostel & Bar. Et enkelt og sentralt hostell med tilhørende bar. Passer fint for deg som backpacker gjennom Øst-Europa eller vil bo billigst mulig. Ligger ved utkanten av gamlebyen og rett ved noen av Tallinns største kulturseverdigheter. Adresse: Aia 10, 10111. Pris: ca. 350 kroner for privatrom

Middels: Kreutzwald Hotel Tallinn. Sentralt og rimelig fire-stjernes hotell med spa-fasiliteter og bibliotek. Kreutzwald ligger nær det estiske nasjonalbiblioteket og rett ved gamlebyen. Adresse: Endla 23, 10122. Pris: ca. 600 kroner for en natt på standard rom

Luksus: Swissotel Tallinn: Ønsker du å unne deg litt ekstra, er anbefales Swissotel Tallinn. Det ligger en ti minutters spasertur fra gamlebyen og rett ved de største shoppingsentrene. Her har de treningsrom, basseng og spa. Rommene har også god utsikt over byen og gir deg skikkelig luksusfølelse. Adresse: Tornimäe 3, 10145. Pris: ca. 1400 kroner for en natt på standard rom

Slik kommer du deg dit

Både Norwegian, SAS, Wizz Air og Ryanair har direkteflyginger til Tallinn fra Oslo eller Torp. Turen tar halvannen time og billetter kan du finne til under 1000-lappen.