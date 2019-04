Byguide

Tbilisi – byen mellom øst og vest

09.11.18

Georgias hovedstad Tbilisi er et eksotisk og annerledes reisemål, en storby på terskelen til den moderne verden. Her er klubbkultur, vinproduksjon og mat i verdensklasse.

TBILISI (VG Reise) «Styggpen» beskriver Tbilisi forholdsvis presist, med store byggeprosjekter i kontrast til gammel, pittoresk bebyggelse.

Sulfurbadene midt i byen er konsentrert i et lite område ved elven Kura og er en av de store attraksjonene. Her kan du leie private rom av varierende størrelse med varme og kalde kar, og enkelte steder badstu og dampbad.

Sulfurbadene gir et deilig avbrekk i byen som om sommeren kan bli svært varm og om vinteren er forholdsvis sur og kald. Det er lett å finne badene som kjennetegnes av små kupler som stikker opp fra bakken og står i fin kontrast til de gamle husene i byen og åssiden bak.

Kvalitetsmat

På restaurantscenen har Tbilisi mye å skilte med, og det lokale kjøkkenet kjennetegnes av grønnsaker av høy kvalitet. Kombinasjonen av godt jordsmonn og klima gir smak med smell, særlig i tospann med urter og krydder som benyttes i stor utstrekning.

Å være vegetarianer i Tbilisi er ingen sak, og andre vil finne glede i mye velsmakende grillet kjøtt. Mange tradisjonsretter er ostebaserte, som khachapuri, et slags pitabrød med ostefyll som serveres i utallige varianter og er umulig å unngå. Du slipper heller ikke unna khinkali, en lokal dumpling fylt med kjøtt og en deilig varmende kraft, men som også kan ha oste- eller grønnsaksfyll. Vit også at Georgia er «vinens vugge», med produksjon som kan dateres 8000 år tilbake i tid!

Labyrint

Gamlebyen er en labyrint med vinbarer, restauranter og butikker, og ta gjerne taubanen opp til det gamle slottet for en fantastisk utsikt. Langs elven som deler byen i to, er et daglig gatemarked som heter «Dry Bridge Market» der du kan kjøpe alt av krimskrams, fra gamle gassmasker og Stalin-portretter til vinylplater, vakre serviser og kunstgjenstander.

I Marjanishvili ligger hipsterherberget Fabrika, med en stor bakgård med yrende uteliv med ungt publikum og kule butikker. På samme elvebredd, på motsatt side av gamlebyen, ligger også matmarkedet Dezerter Bazaar – et eventyr av lukter, smaker og farger.

Den moderne delen av Tbilisi starter der gamlebyen opphører, ved Freedom Square. Opp langs hovedgaten Shota Rustaveli Avenue er flotte museer, kjøpesentre, butikker, restauranter og mye mer. Videre oppover ligger Vera-distriktet, med småbutikker, lekre hoteller, trendy restauranter og barer.

Utelivsby

– Det er kontrastene som gjør Tbilisi så spesiell, mener Mariam Kiasashvili, markedssjef for turoperatøren Living Roots som skreddersyr opplegg for turister i hele Georgia og ikke minst i hovedstaden som får klart flest besøkende.

– Blandingen av historie, kultur og smaker er noe av det som kjennetegner byen. Vinen og den fantastiske maten og en puls som gjennomsyrer alt, eksplosjonen av kreative foretak og den spennende technoscenen, lokker hun. Mange betrakter Tbilisi som den mest spennende utelivsbyen i hele det gamle sovjetsamveldet med nattklubber i virkelig verdensklasse, som Bassiani og Mtkvarze.

Europa-orientert

Georgia føles, sin asiatiske beliggenhet til tross, som et gammeldags europeisk reisemål. Mye av årsaken kan tilskrives den georgisk-ortodokse, kristne religionen, som aldri var i nærheten av å forsvinne under den sovjetiske annekteringen av landet. Selv med eget alfabet som kun brukes her og i noen få andre kartvelske språk i Kaukasus, får du umiddelbart inntrykk av at georgierne vil tilhøre Europa og vesten. En liten del av hovedveien inn fra flyplassen til Tbilisi er sågar oppkalt etter den amerikanske presidenten George W. Bush.

Turistrekord

– I fjor så vi ny rekord i antallet turister med åtte millioner besøkende, og den positive trenden fortsetter, sier Kiasashvili.

Menneskene i Georgia er vennlige, imøtekommende, åpne og nysgjerrige, det lave prisnivået gjør at du får mye for langt mer for pengene enn i et hvilket som helst EU-land, og på generelt grunnlag er Tbilisi deilig annerledes.

Det eneste som trekker ned er taxisjåførene som gjør alt de kan for å snyte deg, de fleste angivelig arbeidsinnvandrere fra nabolandene. Last ned mobilappen Taxify før du ankommer flyplassen. Den fungerer på nøyaktig samme måte som Uber, og da er prisnivået mildt sagt annerledes – og lavt.

Med den på plass vil Tbilisi ganske sikkert være en eneste lang opptur.

Her kan du spise

Luksus: Xeme på toppen av The Biltmore Hotel, i 32. etasje med (nesten) 360 graders topputsikt til hele byen. 29 Shota Rustaveli Avenue

Middels: Barbarestan er en hyllest til Barbara Jorjadze som skrev kokeboken Sruli Samzareolo i 1885 med moderne versjoner av hennes retter. 132 Aghmashenebeli Avenue

Budsjett: Finn en hvilken som helst liten restaurant der du ser lokalbefolkningen henge.

Her kan du bo

Luksus: Stamba, nyåpnet og bygd i et gammelt boktrykkeri. 14 Merab Kostava Street

Middels: Rooms Hotel, søsterhotellet til Stamba, men langt rimeligere. 14 Merab Kostava Street (inngang fra Tamar Chovelidze Street)

Budsjett: Fabrika Tbilisi, herberge der du kan velge mellom å bo på eget rom eller fellesrom. 8 Egnate Ninoshvili Street

Slik reiser du dit

Fly med Aeroflot (via Moskva), LOT (via Warszawa), Air Baltic (via Riga) eller Turkish Airlines (via Istanbul).