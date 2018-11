Knepene for å sove på flyet

02.11.18 15:29 | Oppdatert: 03.11.18 08:56

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

Setet er trangt, naboen bruker ditt armlene, små barn gråter og store barn spiller dataspill. Å sove på flyet kan virke umulig. Men ikke gi opp før du har prøvd disse knepene.

Noen kan tilsynelatende sove når som helst og hvor som helst, mens andre kan telle så mange sauer de vil uten å bli det minste trøtte.

Tilhører du sistnevnte, vet du nok at få steder er mer anstrengende å slappe av enn i et flysete. Men ikke gi opp jakten på flysøvnen ennå

Annonsørinnhold Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Vi har samlet noen råd fra folk som reiser mye, tidligere omtalt i blant annet Independent , Smartertravel , og VG

Få tak i en hel seterad

Benplassen – eller snarere mangelen på benplass – er et av de største hindrene for å få sove. Hvis du ikke reiser på businessklasse, er eneste mulighet til å få god plass til bena å sitte ved nødutgangene. Og det er ikke nødvendigvis en god plass, siden setene ofte ikke kan lenes bakover. Men det finnes knep for å få en hel seterad for deg selv.

Hvis flyet ikke er fullbooket kan du ganske enkelt holde utkikk etter en tom rad. Vent til dere kan ta av setebeltet, og spør personalet om det er ok at du flytter deg dit. Som regel er det ikke noe problem. For å øke sjansen til ledige seter rundt deg: Reserver plass i den bakre delen av flyet fremfor den fremre delen der de fleste ønsker å sitte.

Reiser du alene, kan du ta sjansen på å reservere sete midt på en ellers tom rad. Hverken barnefamilier eller par vil sette seg på hver sin side av deg. Men det er selvsagt en risiko for at du blir sittende midt mellom to fremmede hele veien

Book vindusplass

Hvis du ikke tør å ta sjansen på midtsetestrategien, er det tryggere å sikre seg en vindusplass. Da har du en vegg å lene deg mot, og de andre på raden slipper å klatre over deg når de skal på toalettet. Da har du også kontroll på gardinen.

Minimer håndbagasjen

Hvis du har mye håndbagasje, må du oppbevare noe av den under setet foran deg. Det går på bekostning av benplassen, noe som igjen gjør det vanskeligere å sove.

Pakk lettere, slik at du får plass til alt i én veske som kan legges i bagasjehyllen. Legg det aller nødvendigste for flyturen i setelommen.

Hold deg til dine rutiner

Mange av oss dropper å bytte til mer behagelige klær, pusse tennene og vaske ansiktet når vi flyr. Det er dumt. Lur heller kroppen til å tro at du er på vei til å krype ned i din egen seng gjennom å forsøke å gjennomføre din normale kveldsrutine før leggetid.

Frigjør føttene

OK, dette er kontroversielt. Noen kipper av seg skoene så snart de går inn på flyet, mens andre aldri ville drømme om å ta dem av seg.

Tar du av deg skoene, må du ha rene sokker. Føtter uten sko kan ikke plage noen, men det kan stinkende føtter. Det er også en fordel å reise med sko som er lette å ta av og på når du skal på toalettet.

Skaff deg en sovemaske

Selv om du synes det er tid for å sove, er det ikke sikkert at de som sitter rundt deg synes det samme. I stedet for å be alle slukke sine lamper, kan du legge en sovemaske over øynene. Velg gjerne en som har litt «kopp-form» ettersom de skjermer best for lys.

Finn riktige hodetelefoner

Den konstante motorduren og småpraten på et fly kan virke veldig forstyrrende. Steng omgivelsene ute med bekvemme hodetelefoner for ditt behov. Noen liker ørepropper, mens andre vil ha de som dekker ørene helt. Støyreduserende hodetelefoner passer utmerket på fly.

Ta med pute

De små, flate putene som ofte tilbys om bord gir lite støtte til hode og nakke. Ta med din egen, så får du det slik du vil ha det. En hesteskoformet nakkepute, to tynnere hodeputer, eller en luftig dunpute av dun.

Ta med teppe

Du sover best hvis du ikke fryser. Det er som regel ikke nok tepper til alle. Hvis du ikke tar med ditt eget sjal eller teppe til å ha over deg, bør du gå om bord tidlig og spørre etter det før flyet blir fullt av passasjerer

Unngå koffein

Spesielt på dagtid er det vanskelig å sove med koffein i kroppen. Stå over fristelsen til å ta en kaffe eller Cola før ombordstigning, og hold deg til vann eller juice når handlevognen kommer rundt.

Ikke bli full

Noen synes at et lite glass vin har beroligende effekt. Men hvis du drikker alkohol holder det med det ene lille glasset. Fyll er ingen god vei til en god natts søvn – tvert imot. Når kroppen begynner å forbrenne alkohol, virker det mot sin hensikt.

Logg ut

Det kreves viljestyrke for å stå imot alle spill og filmer som tilbys om bord på langdistanseflyginger. Men om du kjenner at du virkelig burde sove er det kanskje best å slukke skjermen foran deg, selv om du virkelig hadde lyst til å se den filmen.

Si at du ikke vil bli forstyrret

Varsler du de kabinansatte om at du helst vil sove, unngår de å forstyrre deg når matvognen eller handlevognen kommer rundt. Du kan vise det med en lapp hvis du ikke har sagt ifra på forhånd.

Sett duft på tilværelsen

Det finnes spesielle oljer og balsamer som er laget for å mane frem søvn når du smører dem på pulspunkter som tinning og håndledd. Men en vanlig håndkrem eller egen oljeblanding gir samme effekt.

Dufter som sies å fremkalle søvnighet er blant annet lavendel, kamille og ylang-ylang.

Ikke stress

Det er ikke lett å sovne når man er stresset. Stresser du over at du ikke får sove, gjør du ikke saken bedre. Unngå å kikke på klokken og telle hvor mange timer som er igjen til landing. Lukk heller øynene og hør på en lydbok eller tenn lampen og les en liten stund for å tenke på noe annet. Og minn deg selv på at verden ikke går under selv om du ikke sover.

Forbered deg på ny tidssone

Still klokken til ankomststedets tidssone så tidlig som mulig. Du kan lure kroppen til å tro den er trøtt, ved å stille klokken til et ugudelig tidspunkt.

Når det er tid for å våkne

Er det en lang flytur, kan det være smart å sette klokken på vekking i god tid før planlagt landing. Da har du tid til en kaffekopp, gå på toalettet, samle sakene dine, få på deg skoene og se på innflygingen, før du går ut av flyet uthvilt etter en fin tur.

Følg VG Reise på Instagram under navnet @vgreise for reiseinspirasjon. Hvis du tagger bildet ditt med #vgreise kan det bli repostet av oss.