19.01.18 15:23 | Oppdatert: 28.12.18 10:22

Kunstverk av is og snø og jakten på nordlys. Har du ikke fått med deg disse vinterhotellene ennå bør de rett opp på reiselisten din.

Instagram har gjort fotogene reisemål mer populære , og har du fulgt med på bildedelingstjenesten har du helt sikkert sett en vakker iglo med glasstak i et eventyrlig vinterlandskap i løpet av vinteren. Isete innkvarteringer har nemlig blitt en trend for de eventyrlystne på jakt etter nordlys.

Det første ishotellet åpnet i Sverige i 1989 og i dag finner du flere liknende i blant annet Canada, Finland og Norge. Her er fem vakre vinterhoteller til bucketlisten.

Kirkenes Snow Hotel

Åtte kilometer fra Kirkenes ligger Kirkenes Snow Hotel i den nordnorske villmarken. Her kan du sove i snø, gå på snø og kjøre på snø, som de skriver på sine hjemmesider. De serverer til og med snø i restauranten. I tillegg bor det 180 huskyer her og reinsdyrdrift grenser til hotellet. Om du ikke vil bo på selve snøhotellet har de også noen hytter inspirert av jakt- og fiskehytter du kan bo i, disse kalles «gamme».

Vintersesongen 2018/2019 åpnet 20. desember.

Kakslauttanen Arctic Resort

Kakslauttanen Artic Resort må være den ultimate destinasjonen for deg som elsker vinter, eller for deg som trenger å overtale din bedre halvdel om at vinter er topp. Her bor du i en glassiglo som er det perfekte tilbehøret til nordlys, mener Country Living . I dag er Kakslauttanen en av Finlands mest kjente destinasjoner og tilbyr alt fra rideturer til reinsdyrsafari – det vil si sledetur med reinsdyr. Mer vinteridyll finner du ikke.

Hunderfossen Snøhotell

Skandinavias sydligste snøhotell ligger i hjertet av Hunderfossen Vinterpark. Alt interiør og eksteriør er laget av snø og is. Hvert år har hotellets iskunst motiver fra norsk eventyrverden. I vinter vil du blant annet kunne kjenne igjen Askeladden som kappåt med trollet. Ved hotellet finner du også en isbar og Norges største iskatedral, hvor det skal være flere bryllup i løpet av vinteren. Temperaturene i snøhotellet holder cirka minus fem grader og det er 13 sengeplasser. Bor du her får du også adgang til Hunderfossen Vinterpark i hotellprisen. Vinterparken og hotellet åpner 8. februar i 2019.

Tromso Ice Domes

Midt i det arktiske ingenmannsland – Tamokdalen, kan du bo omringet av fjell og rå natur mens du er omringet av kunst laget av is. Tromso Ice Domes åpnet for aller første gang denne sesongen og skal iscenesettes hver vinter. Her vil guider ta deg på en arktisk reise hvor du kan lære mer om snø og is og den samiske historien. Med avreise fra Scandic Ishavshotel i Tromsø sentrum tar turen 75 minutter før du setter beina i et arktisk vintereventyr.

Sorrisniva Igloo Hotel

Like utenfor Alta kan du bo på Sorrisniva Igloo Hotel ved Altaelva. Bygningen lages utelukkende av snø og is hvert år og det er utstilt isskulpturer på hele hotellet. Temperaturen innendørs ligger på mellom fire og syv minusgrader, så pakk med deg varme klær. Her sover du på reinsdyrskinn i en god og varm sovepose, og hotellet har badstue og utendørs boblebad. I isbaren serveres de drikkevarer i glass laget av is og på restaurantene serveres det lokale råvarer.

Hôtel de Glace

I Canada finner du vakre Hôtel de Glace. Et kunstverk av et hotell bygget i snø og is, skriver Vogue . Hver vinter er det unike hotellet fullstendig ombygd og er det eneste hotellet av sitt slag i Nord-Amerika, ifølge hjemmesiden. Hotellet ligger bare fire kilometer fra nordsiden av Québec, så er du i byen bør du i det minste ta en tur for å se. På grunn av is- og snøkonstruksjonen har hotellet kort levetid.

Hôtel de Glace åpner gjerne sesongen i desember og holder åpent til mars-april.