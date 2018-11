Løgndetektorer innføres på flyplasser i Europa

20.11.18 16:16

Tre flyplasser i EU starter i disse dager å teste løgndetektorer på passasjerer som kommer fra land utenfor Schengen. Men metoden er omstridt og garanterer ikke å fange opp mennesker som lyver.

Flypassasjerer som kommer til Hellas, Ungarn og Latvia kan bli møtt av en løgndetektor basert på såkalt AI, artificial intelligence, på flyplassen.

Ifølge New Scientists skal løgndetektorene testes i seks måneder på til sammen fire flyplasser i disse tre landene.

Passasjerene må stå foran et webkamera mens en dataanimert grensekontrollør-avatar stiller spørsmål, og leser av passasjerens ansiktsuttrykk. Den spør blant annet om navn, fødselsdato, formål med reisen og hvem som finansierer den. Den virtuelle grensevakten vil analysere ansiktsuttrykket til passasjeren, og hvis den registrerer tegn på løgnaktige svar, vil en menneskelig kontrollør ta over, melder CNN.

– Dette ikke er noe som har vært vurdert hos oss, sier kommunikasjonnsjef i AVINOR, Kristian Løksa til VG.

Hensikten med den virtuelle grensekontrollen skal være raskere og grundigere grensekontroll for tredjelandsstatsborgere som krysser grensene til EU , ifølge CORDIS, Community Research and Development Information Service.

Det er EU som finansierer løgndetektorene, og prislappen er på rundt 4,5 euro.

Ifølge Digi.no passerer rundt 700 millioner mennesker grensene til Schengen hvert år. Mange av disse er selvfølgelig EU/EØS-borgere som stort sett kommer ganske raskt gjennom. Utfordringen er den store mengden tilreisende som ikke er statsborgere i EU/EØS. Dette krever store ressurser.

Målet med det hele er å kunne gjøre en trinnvis forhåndssortering av de reisende, slik at bare de som pekes ut som innreisende med «høyere risiko» vil måtte gjennomgå en mer detaljert kontroll, forklarer Digi.no

Systemet skal ifølge Gizmodo kunne kjenne igjen 38 mikroouttrykk i ansiktene til de tilreisende, og analysere disse i et forsøk på å avgjøre om personen lyver under intervjuet.

Tekniske problemer

Men systemet som går under navnet iBorderCtrl har også fått mye kritikk. Tidligere har lignende systemer hatt problemer med å skille mellom kvinner og menn, og å lese mørkhudedes ansikter, ifølge CNN

En annen svakhet mange har kritisert, er at den virtuelle grensekontrollen i sin nåværende form bare er testet skikkelig på 32 personer, og utviklerne anslår at de kan oppnå 85 prosents korrekt informasjon.

Kritikerne påpeker at når mer enn 700 millioner mennesker krysser grensen til EU hvert år, er det rom for at svært mange urettmessig blir identifisert som løgnere.

Organisasjonen Privacy International, som jobber imot at den virtuelle grensekontrollen skal innføres, kaller testingen en forferdelig idé.

Dataprogramleder Frederike Kaltheuner sier til CNN at her brukes mangelfull teknikk til å dømme, vurdere og klassifisere mennesker.

– Selv tilsynelatende små feilfrekvenser betyr at tusenvis av mennesker må bevise at de er ærlige bare fordi en programvare sier at de er løgnere, fortsetter hun.

I testperioden blir det frivillig å la seg intervjue av den virtuelle grensekontrolløren. Kun passasjerer som gir samtykke via et dokument på nettet vil komme i kontakt med den.