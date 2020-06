Alpakkavandring i Sørum: Sjelefred og lykke

Lykken er å grave fingrene dypt ned i myk, varm alpakkapels, og la seg bedåre av eierens lange vipper.

Oppdatert for mindre enn 1 time siden

– Åh, jeg drukner i de øynene. Joey er så vakker, sukker Anne Kittelsen. Hun fikk alpakkavandring i gave av datteren Silje, og denne ettermiddagen har de begge tatt turen til Smedsrud gård i Sørum for å leie hvert sitt dyr rundt på jordene og i skogen ved gården.

– Jeg har alltid likt alpakkaer. De ser så snille ut, og er så rolige. De får ned blodtrykket, sier hun.

KOS: Anne Kittelsen og Joey Foto: Mona Langset / VG

Klokken 17 møter ni dyrekjære mennesker på tunet. Deltidsbonde Bjørn Brændshøi starter med å ta dem med til stallen der mødrene og barna – hoppene og criaene som det heter på alpakka-fagspråket – holder til, for å gi en innføring i alpakkaens liv og historie.

– Cria er spansk for avkom. Vi bruker spanske ord i denne bransjen fordi alpakkaer stammer fra Peru, forklarer Bjørn Brændshøi.

Populære dyr

80 prosent av verdens alpakkaer befinne seg i Peru. Australia og USA har også fått store bestander etter hvert. England er størst i Europa, og de siste årene har interessen for alpakkaer begynt å ta av i Norge. I dag er det 150 medlemmer av alpakkaforeningen. Det har til og med kommet et eget spinneri kun for alpakkagarn i Norge.











DIER: Hoppene får ett avkom hver sommer.

– Alpakkaer er fredelige dyr, sier han, mens Balthazar og Haakon er unntakene som bekrefter regelen. De to hvite ungguttene som ble født for to måneder siden leker og knuffer borti hverandre. Men ellers er det stille i stallen.

Mens Bjørn Brændshøi snakker til gjestene, snakker alpakkaene lavmælt med hverandre. De lager ikke mye lyd, men av og til kommer noe som minner om en mellomting av hes, ødelagt 17. mai-blåse og svak snorking.

Om et halvt års tid må guttene avvennes morsmelk og flyttes over i herreavdelingen. Det må skje før de blir kjønnsmodne, ellers vil de bare prøve å bedekke hoppene og skape unødvendig stress og mas.

– For noen går det greit, mens andre synes at det er veldig trist å skilles fra mødrene. Da gjør vi det gradvis, forteller han.









HERREAVDELINGEN: Her bor halvparten av gutta boys.

Ut på tur

Når det er tid for å legge ut på tur, går vi over til herreavdelingen i huset ved siden av. Det er hingstene og vallakene som får være med ut. Hoppene har nok med å ta seg av barna. De går drektige i elleve og en halv måned, og får et nytt avkom hver sommer.

Bjørn Brændshøi setter grimer og leiebånd på ni dyr, og gir et til hver av deltagerne. Når alpakkaen Martin går ut av døren, følger de firbente vennene Gunnar, Trygve og William etter. Alpakkaer er flokkdyr. Martin er en naturlig ledertype, og liker å gå først.

UT PÅ TUR: Martin er førstemann -eller alpakka - ut på jordet, sammen med Håkon Diset. Foto: Mona Langset / VG

Alpakkatrend

Det er snart 12 år siden Smedsrud gård kjøpte de første alpakkaene. I dag har flokken vokst til 45. I starten var det kun for å produsere myk og fin, kløfri alpakkaull. Men etter hvert som også alpakkavandringer begynte å bli populært i utlandet, dro de fra Smedsrud til England for å lære. I mai 2018 ble Smedsrud den første gården som også tilbød alpakkavandringer i Norge.







HEI SVEIS: Christiane Moskau og alpakkaen Andros.

Så alpakkaene her vet godt hva de har i vente når de får på grimen: Halvannen time med gressing på den andre siden av gjerdet. Halvannen time med tur i flokk over jordene og gjennom skogen, inkludert mye fotografering.

For mobiltelefonene blir flittig brukt ute på det nyslåtte jordet. Bjørn Brændshøi og Gro Anita Halstvedt som eier alpakkaene vet nøyaktig hvor de kan ta de mest instagramvennlige bildene. Vandringene blir flittig dokumentert i sosiale medier.







FOTOTID: Elisabeth Nordeng (t.v) og Christine Nordeng poserer med alpakkaene William og Trygve mens Bjørn Brændshøi fotograferer.

På turen får flokken som består av ni mennesker og ni dyr tid til å bli kjent med hverandre. Lille mørkebrune Trygve som plutselig tar en rygg-rulle på bakken, har de mest fluffye ørene. Store, hvite Blockbuster er far til de fleste på gården, og lysebrune Joey med de lengste øyevippene er en ettertraktet premiehingst.

Vi erfarer at de er flokkdyr. Når det blir litt mellomrom i rekkene, setter Trygve opp farten, så Christine Nordeng må løpe etter. Akkurat som en hund som trekker i båndet.

DRAR: Alpakkaen Trygve får opp farten når han har blitt liggende litt etter. Foto: Mona Langset / VG

Når vi kommer ut av skogen, ut på jordene igjen, er det tid for nok en gresspause. Blockbuster, som er en bedagelig anlagt type, legger seg ned og tar en hvil mens de andre gumler gress.

Snart er det slutt på turen, og flokken med mennesker og dyr tar den siste slake bakken opp til gården.

– Ha det, sier Christine Nordeng til sine nye venn Trygve med de buskete ørene.

– Dette var veldig koselig.







BEDAGELIG: Alpakkaen Blockbuster tar en pause på jordet.

Alpakka eller lama?

Både lama og alpakka hører til kamelslekten. De er ganske like av utseende, og begge spytter i selvforsvar. Men lamaen er mye større. Alpakkaen har en gjennomsnittsvekt på 50 til 70 kilo og en skulderhøyde på rundt en meter. Lamaen veier vanligvis 120 til 150 kilo, noen så mye som 200. Skulderhøyden er opp til 130 centimeter. Kilde: Wikipedia







SÅ MYK! Alpakkaen Stark lukter godt, fastslår Silje Kittelsen.

Alpakkavandring

På Smedsrud gård i Sørum er det alpakkavandring hele året, om ettermiddagen på hverdager, og på dagtid i helgene.

Aldersgrense for å leie et dyr selv er 12 år. Yngre barn kan leie sammen med en voksen.

Vandringen er rundt to kilometer. Det går i svært rolig tempo med mye tid til fotografering og prat. Pris: Deltaker med alpakka 395 kroner, uten alpakka 195.

Det er også mulig å delta på alpakkavandring med overnatting i hengekøye på leirplass i skogen ved Smedsrud. Pris: 990 kroner.

Også Østre Kjærnes gård i Våler i Østfold har alpakkavandring. Priser fra 395 for å leie en alpakka og 150 for å følge med uten dyr, barn under åtte år gratis. Her kan du også bli med inn i alpakkaflokken og bare kose, klappe og ta bilder av dem uten å gå tur. Pris 200 per person for ca en time, minimum fire personer. Også egne avtaler for grupper.













SKOGSTUR: Alpakkaene liker seg i ulendt terreng.

Publisert: 27.09.19 kl. 14:37 Oppdatert: 05.06.20 kl. 09:35

