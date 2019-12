Reiseguide: Stedene du bør unngå i 2020

09.12.19 10:55 | Oppdatert: 09.12.19 12:44

Del saken på: Facebook

Twitter

Email

Antall turister i verden øker stadig, og det setter sine spor. Hvordan kan vi oppleve verden vi lever i på en forsvarlig måte?

Noen av dem som direkte eller indirekte jobber med reiseliv prøver å ta grep. Nylig lanserte de største aktørene i Norge veikart for bærekraftig reiseliv .

Det amerikanske reiseguideforlaget Fodor’s Travel setter hvert opp sin egen Nei-liste over steder man bør tenke seg om før man reiser til, enten av etiske, miljømessige eller politiske grunner. Ikke dermed sagt at du aldri skal reise dit. Men du bør vurdere om det er nødvendig å gjøre det akkurat nå. Noen steder har godt av en liten pause fra den massive turismen. Dette er stedene som står på deres Nei-liste for 2020:

Annonse Reise Fly

Hotell

Leiebil

Pakkereiser

Barcelona, Spania

Det er mange populære feriereisemål som er rammet av overturisme. Barcelona er et av dem. Allerede i 2014 skrev vi om dokumentaren «Bye Bye Barcelona» som hevder at turismen i byen er fullstendig ute av kontroll.

Og det har ikke blitt bedre. Det er bokstavelig talt ikke plass til alle turistene som bare fortsetter å strømme til, skrev Forbes i sommer. Hverken fortausutvidelser eller omlegging av bussruter kan løse byens største problem: Det store antallet turister. På mange populære steder, som Sagrada Familia og Parc Güell, er det ikke fysisk plass til å utvide fordi de ligger i boligområder. Airbnb gjør også saken verre for lokalbefolkningen ved å oversvømme markedet med boliger for korttidsleie, noe som har ført til skyhøye boutgifter for byens egne innbyggere.

Byens ordfører har en plan om å blant annet redusere biltrafikken til nær null i et stort antall gater, og i stedet gi plass til fotgjengere. Barcelona trenger tid og rom for å skape plass til alle skriver Fodor’s Travel på årets Nei-liste.

Big Sur, California

Kjøreturen på Highway 1 fra Los Angeles til naturskjønne Big Sur langs kysten av California regnes som den vakreste i USA . Den har vært svært populær lenge, og HBO-seriene Big Little Lies som er filmet i Monterey og Big Sur har trukket enda flere turister dit.

Lokalbefolkningen fortviler. I sommer ble veien tagget med «Overtourism is killing Big Sur». De klager også over mangel på offentlige toaletter og de motbydelige konsekvensene det får langs veikanten, for ikke å snakke om all den ulovlige villcampingen som skjer i en stat der de voldsomme og dødelige brannene blir verre for hvert år.

Lokale myndigheter og turistkontoret jobber med en plan for å utvikle bærekraftig turisme der, men ennå er det for tidlig å si noe om det vil ha en positiv utvikling på området, skriver Fodor’s Travel på årets Nei-liste.

Angkor Wat, Kambodsja

VG reise har hatt flere reportasjer om Siem Reap og Angkor Wat i Kambodsja. Det 900 år gamle tempelkomplekset som står på UNESCOS verdensarvliste, er Kambodsjas mest besøkte attraksjon, og det lider under sin egen popularitet. Steintrappene har blitt glatte av tusenvis av skritt og relieffene slitt av berøring. For å minimere ødeleggelsene er det nå innført en begrensning på 300 turister av gangen. En annen innvirkning på området er vannmangel, forårsaket av årets tørke og forsterket av forbruket til hotellene i Siem Reap-området. I 2019 mistet Angor Wats vollgrav mer enn 10 millioner liter vann.

Fodor’s Travel mener det er riktig å oppfordre landets myndigheter til ytterligere begrensning av turistbesøkene, både i antall og tilgang. Det vil blant annet si å beskytte relieffene med glass, bygge tretrapper og gangstier, samt oppmuntre til myndighetsregulert vannbruk og turismevekst i andre områder av landet.

Bali, Indonesia

Tripadvisors brukere har tidligere kåret Bali til verdens beste reisemål . Så mange er så fornøyd med Bali at øya nå lider sterkt av overturisme. Vannmangel, forårsaket av forbruket til luksusvillaer og golfbaner har påvirket fortjenesten til lokale bønder, skriver Fodor’s Travel på Nei-listen.

I 2017 ble det erklært søppelkrise på grunn av plastmengdene på strendene og i vannet. Balis miljømyndigheter registrerte at øya produserte 3800 tonn avfall hver dag, men bare 60 prosent havnet på søppelfyllinger, noe som er lett å se mange steder på øya. Et forbud mot engangsplast trådte i kraft i desember 2018, og i år har lovgiverne diskutert å innføre en turistskatt på 10 dollar per besøk. I tillegg jobber myndigheten for å vedta retningslinjer for respektfull atferd for turister for å unngå at flere går kledd i badetøy når de besøker hellige steder og generelt ikke respekterer lokal skikk og bruk. Hvis du vil til Bali kan du lese VG reises reportasje om øyhopping der, og vurdere en annen øy enn hovedøya.

Hanoi Train Street, Vietnam

Det er mange ting å gjøre i Hanoi. Les VG reises tips til ti ting du kan gjøre der. Du må ikke ta selfies på togskinnene som går rett igjennom et tett befolket nabolag i byen. Området som er døpt Hanoi Train Street har blitt er et yndet fotomotiv på Instagram. Men siden jernbanen fra 1902 fremdeles er i bruk, kan bildene der fort få en farlig høy pris. Men det stopper ikke instagrammere fra å strømme til i jakten på det beste motivet. Derfor har det også dukket opp mange kafeer tett på jernbaneskinnene. Nylig måtte et tog nødbremse for å unngå å treffe turister som tok selfies på skinnene skriver, Fodor i sin Nei-liste for 2020.

Som svar på dette har Hanois kommunestyre beordret at alle kafeene langs skinnene må stenge. Det er også satt opp skilt som advarer mot å ta bilder i nærheten av sporene. Forbudet er ment for å beskytte turistene – som allerede har begynt å klage. Det er også upassende å forstyrre driften av jernbanen.

Matterhorn, Sveits

Den bilfrie alpelandsbyen Zermatt like under Matterhorn lokker både ski- og matglade til fjells I vinterhalvåret. Landbyen er kjent både som et gourmetsted og for sine 360 kilometer med skiløyper. Og det lureste er nok å holde seg i kontrollerte skiområder, og ikke gi seg i kast med den ikoniske fjelltoppen like ved. Syv klatrere mistet livet på vei opp til Matterhorn i 2019, og i 2018 falt 18 klatrere i døden. «Fjellet har blitt for ustabilt og derfor for farlig til å være en turistattraksjon som klatres av mange mennesker hver dag,» har lokale fjellførere uttalt til Zürich-avisen Tages-Anzeiger.

Og det ser ikke ut til at det vil sikrere med det første. Høyere temperaturer, tining av permafrost i store høyder, begge deler på grunn av klimaendring, forårsaker både steinskred og snøskred ifølge Tages-Anzegier.

Men lokale myndigheter ingen har planer om å stenge Matterhorn for publikum. Da endres spørsmålet fra hvorvidt du kan klatre der, til hvorvidt du bør prøve deg på den slags eventyr, skriver Fodor’s Travel. Når lokale guider ber om at fjellet stenges, hvem er da de turistene som stiller spørsmål ved deres autoritet og ekspertise?

Revene langs Florida Keys, USA

Øyene som ligger på rad og rekke lengst sør i Florida, er et fantastisk sted å dra på roadtrip. Men skal du dit nå bør du ta noen forholdsregler hvis du skal snorkle eller dykke. (Se under Cozumel i Mexico) Syke korallrev ved Florida Keys trenger nemlig behandling for en mystisk sykdom som rammer flere arter. Den kalles Stony Coral Tissue Loss Disease . Årsaken er ukjent, men den ser ut til å ha 60 til 100 prosent dødelighet, og at den spres via berøring og vannsirkulasjon. Siden den ble oppdaget i 2014 har den spredd seg over 150 kvadratmiles, og nesten halvparten av steinkorallartene som er funnet Florida-revene er rammet. Universiteter, ideelle organisasjoner og offentlige etater jobber nå sammen for å redde de syke korallrevene langs Florida Keys.

Cozumel, Mexico

Sykdommen som har rammet korallene i Florida Keys har også spredd seg til Mexico. Av den grunn ble all vannaktivitet ved ferieområdet Parque Nacional Arrecifes de Cozumel innstilt fra 7. oktober og ut 2019.

Hvis du likevel reiser hit eller til Florida Keys må du gjøre tiltak for å beskytte korallene: Redusere forurensning fra bensindrevne båter, bruke fortøyningsbøyer for å unngå å ankre opp på koraller, og alltid bruke korallrev-sikker solkrem. Praktiser god rev-etikette når du snorkler eller dykker. Det innebærer blant annet å unngå all fysisk kontakt med revet, ikke stå eller hvil på det, ikke berør noe levende, ikke ta med suvenirer fra revet, og rengjør utstyret godt etterpå. Vurder heller å glede deg over stranden fra land i år.

Galápagosøyene, Ecuador

Allerede i 2007 skrev VG reise at verdens første verdensarvsted Galapagos var så truet av turisme og invaderende dyrearter at øygruppen ble plassert på UNESCOs risikoliste. Den gangen hadde antall turister økt med 150 prosent i løpet av de siste 15 årene, Og det har bare fortsatt å øke.

For å dempe trykket ble det innført en turistskatt på 100 dollar for dem som besøker Galapagos Nasjonalpark. Men den avgiften har ikke økt på 20 år. Og alt fra billige flyreiser til sterk økning av cruiseindustrien og Airbnb har gjort øyene lettere tilgjengelig enn noen gang, skriver Fodor’s Traveil i prets Nei-liste. På grunn av sterk økning i antall turister er det foreslått å øke besøksgebyrene. Det er snakk om en engangsavgift på 200 dollar for dem som samtidig tilbringer minst tre netter på fastlandet i Ecuador, og 400 dollar for dem som bare er en eller to netter på fastlandet. Selv om dette er betydelig mer enn dagens avgifter, er det marginalt i forhold til de godene de vil bidra til: Beskytte, bevare og styre øyenes økologi. Størrelsen på avgiften skal avgjøres den 31. desember 2019, skriver The New York Times.

Komodo, Indonesia:

Indonesiske myndigheter hadde planer om å stenge øya helt for turister fra og med januar 2020, men bestemte seg i stedet for å innføre en turistskatt som er så høy at antall turister vil begrense seg selv. Det er snakk om 1000 dollar, eller nærmere 9500 kroner for et medlemskap som gir anledning til å beske Komodo der verdens største øgler vilt. Komodovaranene kan bli opp til tre meter lange. Både disse, og andre dyrearter er truet av krypskyttere så vel som turister som mater dyrene og påvirker deres ville liv.

Med tanke på hvor unik denne øya er, er det fornuftig å utnytte turismepotensialet? Er det viktigere å krysse av på bucketlisten enn å bevare et enestående sted? spør Fodor på sin Nei-liste. Lonely Planet har anbefalt de andre øyene i området som et av reisemålene hvor du får mest for pengene i 2020.

Costa Rica

Å drikke alkohol kan være risikofylt hvor som helst i veden, men noen steder er det farligere enn andre. I Costa Rica har 25 mennesker omkommet og 59 blitt innlagt på sykehus etter metanolforgiftning i 2019, ifølge NBCNews. Helsemyndighetene konfiskerte 30.000 flasker med alkohol i en opprydningsaksjon i sommer, skriver blant andre The New York Times.

Det er ikke bare i Costa Rica du skal være forsiktig med hva du drikker. Amerikanske myndigheter har tidligere advart de som reiser til Mexico om å være forsiktig med alkohol, etter flere tilfeller der turister har blitt syke etter å ha drukket alkohol der, ifølge CNN . Et dødsfall er fremdeles under etterforskning to år etter, skriver CNN .

Elefant-safari i Thailand

Du bør droppe dyreopplevelser på reise hvis du er glad i dyr. Reis gjerne til Thailand, men unngå å ri på elefantene der. En av Fodor’s Travels forteller om turoperatøren Intrepis Travels , samarbeider med organisasjonen World Animal protection for å undersøke forholdene for elefanter i Thailand og andre steder der elefantriding er utbredt. På de 118 stedene som ble undersøkt fant de 1300 dyr som led. Elefantene ble tatt fra familiene sine ute i naturen da de var svært unge, skadet igjen og igjen med skarpe kroker og annet verktøy, lenket om natten og nektet god ernæring for å bli ridedyr for turister.

Etterspørselen etter elefantturer i Thailand har økt betraktelig i takt med økende turisme. Hvis turister avstår helt fra slike aktiviteter reduseres etterspørselen etter attraksjoner der elefanter blir utnyttet for å underholde mennesker.

Cape Town

Cape Town er en av de vakreste metropolene i verden, med sin glitrende havn, landemerker som Table Mountain og Cape Point og rik på historie og kultur. Men selv om byen sies å være trygg for turister, er den dødelig for innbyggerne. For dem har en bølge av kriminalitet i 2018 og 2019 gjort byen til en av verdens farligste. I 2019 var det flere enn 2800 drap, det vil si 66 drap per 100.000 mennesker. I august ble militæret sendt inn for å stanse gjengvolden, som blant annet handler om krig om narkotika, våpen og ulovlige varer.

Etter at Fodor’s Travel publiserte dette på sin Nei-liste har provinsminister for samfunnssikkerhet, Albert Fritz tatt kontakt. Han uttaler blant annet: Gjennom utplassering av SANHDF (hær) og gjennom økt politi og rettshåndhevelse-initiativer, har vi sett en dramatisk nedgang i voldelig kriminalitet. Dette har økt den generelle oppfatningen av sikkerhet i hele provinsen.