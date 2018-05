TRENE PÅ TUR: Trenignsreiser er blitt en populær reisemåte for ferien. Her fra Ericeira i Portugal. Foto: Ole Spata / EyeEm / EyeEm

Her kan du dra på treningsreise

Publisert: 13.05.2018

Yoga, funksjonell trening, crossfit og martial arts – alternativene er mange, og de finnes over hele verden.

– Jeg synes å merke en generell trend som viser at det er stadig mer populært å være aktiv i ferietiden, sier Kristin Granum Rosebø til VG reise.

Hun er treningsekspert og driver treningsreiseselskapet «Treningsreise» sammen med reiseekspert Siv Anne Balslev. Rosebø forteller at Instagram og andre medier bugner over av privatpersoner som viser at de er aktive – også når de har fri.

VAKKERT OG SPREKT: Bali er et populært reisemål blant nordmenn og det er flere treningsreiser som arrangeres der. Foto: phruetthiphong pawarachan / Moment RF

– I tillegg ønsker mange trenere og instruktører å gi sine kunder ferietips. Mediene er også opptatt av å skrive artikler om å holde seg aktiv i ferien, sier Rosebø.

Variasjon er populært

Rosebø har inntrykk av at treningsreiser har blitt mer populært de senere årene, samtidig som det er flere aktører som leverer treningsreiser.

– Stadig flere treningssenter arrangerer sine egne reiser, og også mindre aktører skaper sine turer til utlandet for sin kundemasse, sier hun.

Treningseksperten mener det er vanskelig å si noe om hvilken type treningsreise som virker mest populært, da hun synes alle virker å ha en vekst.

– Folk vil nå ha både spesifikke løpecamper og triathloncamper, men dette er gjerne for såkalte «supermosjonister». Disse blir det imidlertid også stadig flere av. De generelle treningscampene som har en variert timeplan er nok fortsatt det som er mest populært blant den aktive befolkningen.

Disse campene har gjerne en timeplan som blant annet inneholder løpeteknikk, yoga i soloppgang, crossfit, bevegelighetstrening, bootcamp og coretrening, ifølge Rosebø.

– Å knytte inn noen morsomme og litt annerledes elementer som klatring, kajakk og gå-turer i ny natur, er noe jeg ser at folk har stor glede av på disse aktive campene. Det skal ikke bare være blodslit, men også opplevelser og følelsen av ferie selv om man er aktiv, avslutter treningseksperten.

TREND: Yoga er blitt svært populært og det er flust av aktører å velge i. Foto: Tiffany Rose Photography

Yoga i Vondelpark-kirken

Bertine Zetlitz har vært en av Norges mest kjente popartister, og nå jobber hun som yogainstruktør. Blant annet driver hun med workshops på Nøsen Mountain Retreat i Valdres, men det fineste stedet hun har gjort yoga er i Vondelkerk i Amsterdam.

– Det er en nydelig kirke i enden av Vondelpark. Jeg syklet gjennom parken klokken syv hver morgen og var lykkelig, sier hun.

Amsterdam har ifølge Zetlitz mange gode tilbud der du kan kombinere yoga med kulturelle opplevelser.

UTE: Elizabeth Killi er mest glad i treningsreiser hvor hun får være ute i naturen. Foto: Arsenio Marrero / Moment RF

Å trene i naturen

Elizabeth Killi jobber til daglig med surf-, kite- og treningsreiser for La Point Camps. Hun foretrekker treningsreiser som har trening i naturen, enten det er surfing, yoga, Kung Fu, funksjonell trening eller løping.

– Treningsturer gir en super boost til motivasjonen. Det er masse godt samhold mellom deltakere og ikke minst kontakter i treningsverden, sier Killi.

Hun har vært på flere treningsreiser, men trekker frem Shape Up sin treningstur til Portugal som sin favoritt.

– Det var en jentetur med surfing, yoga, ernæring, styrketrening, løping i natur og såklart; intervalltrening med shopping i Lisboa.

Killi anbefaler yoga retreats på Bali, og forteller at et nytt konsept med funksjonell trening og crossfit, sammen med surfing, skal åpne i Ericeira der hun bor.

– Det heter Saltwater Social Club, og det har jeg tro på, sier hun og fortsetter:

– Men vet du hva jeg hadde meldt meg på om jeg fikk velge? Et martial arts-program (journ.anm. kampkunst) over to til fire uker i Japan eller Kina. Det er så annerledes som man kan få det.

Her kan du dra på treningsreise:

NY ERFARING: Prøv noe annerledes, og lær deg Kung Fu i Kina. Foto: Book Artial Arts

14 dagers Kung Fu-trening i Kina

Maling Shaolin Kung Fu Academy i Kina har toukers-tur hvor du kan lære Kung Fu, Thai Chi, Wing Chun, Qigong og Wushu trening. Det finnes ulike nivåer, så her kan også nybegynneren reise. Lær deg mandarin, om buddhismen og spis næringsrik mat i vakre omgivelser.

NYT UTSIKTEN: Opplev den vakre Middelhavsøya Mallorca fra sykkelsetet. Foto: Anna Bengtsdotter

Sykkelferie på Mallorca

Ving arrangerer blant annet sykkelferier. Her kan du sykle rundt på Mallorca, enten du er godt vant med sykling eller om du er nybegynner på feltet. Guidene snakker norsk og det legges opp til ruter og tempo som tar hensyn til deltakernes nivå.

BLI STERKERE: Test ut diverse treningstimer med profesjonelle på Robinson treningshotellene. Her i Khao Lak. Foto: TUI

Robinson treningshotell

TUI tilbyr et treningskonsept med en egen hotellkjede som er beregnet for akkurat dette. På Robinson-hotellene er det treningssenter, diverse treningstimer med profesjonelle, diverse sporter og spa. Hotellene finnes på Maldivene, i Marokko, Portugal, Spania og Thailand.

I SOLNEDGANGEN: Surf i solnedgangen på surfecamp på Fuerteventura. Foto: Jesper Andersson

Surfereise på Fuerteventura

Hva med surfeskole på spanske Fuerteventura? Apollo har surfereiser til det som regnes som «Europas Hawaii». Der er det surfekurs på en, tre eller seks dager med instruktør, og du kan være både nybegynner og øvet.

VAKRE OMGIVELSER: På Begus Jati yoga retreat på Bali, kan du gjøre yoga omringet av den grønne regnskogen. Foto: Begus Jati

Yoga retreat på Bali

Begus Jati er et av mange yoga retreats på Bali. Her kan du lære om blant annet ernæring, detox, meditasjon, yoga og kokkelering i vakre omgivelser i regnskogen.