Matfotografens tips til det ekte Barcelona

04.02.19 11:58 | Oppdatert: 04.02.19 12:10

Besøkende i Barcelona kan lett havne i en turistfelle på La Rambla der de tvinges til å betale 60 euro for noen trøtte tapas. Her er 15 mye bedre alternativer utenfor turisttråkket.

Restaurantrådene kommer fra den lokale matkjenneren Maria Astrand. Den finsksvenske 41-åringen har bodd 11 år i Barcelona , der hun jobber som matfotograf. Ved siden av jobben som matfotograf har hun sin egen blogg, Barcelona Food Experience der hun skriver om spisestedene i byen.

– Barcelona har noe helt spesielt ved seg, og de fleste som kommer hit finner noe de liker. Her finnes både by og strand og en spennende matkultur, sier hun.

Tre kategorier

Maria deler Barcelonas restaurantscene inn i tre kategorier; den tradisjonelle, den innovative og den internasjonale.

– Den tradisjonelle delen er kjempeinteressant. Mange restauranter har vært der i hundre år, og har fremdeles har samme konsept og av og til også samme oppskrift. Mange gjør en veldig god jobb med å beholde autentisiteten.

Den innovative retningen er en annen del av Barcelonas restaurantverden.

– Det er ofte den lokale og mer innovative nisjen som får Michelinstjerner. De spiller på ideer fra det tradisjonelle spanske kjøkkenet, men har i tillegg tilført noe nytt og spennende.

Internasjonalt

– Samtidig finnes det mange smaker fra andre deler av verden, sier Maria.

– Barcelona som by er veldig internasjonal. Mennesker fra ulike deler av verden har med seg sin egen matkultur og åpner egne restauranter. Det er kjempemorsomt, ingen steder i Spania er som Barcelona ut ifra den synsvinkelen.

Nedenfor får du tips om noen av Marias favorittrestauranter, pluss noen til.

– Jeg har veldig mange favoritter! Det kommer helt an på hva jeg er sugen på akkurat da. Det finnes mange gode Michelin-restauranter, men jeg har fokus på de mer budsjettvennlige. Det finnes mye god mat og ferske ingredienser her.

La Cova Fumada: Tapasrestauranten som har vært der i flere tiår

– En helt fantastisk tapasbar i bydelen Barceloneta, nær stranden. Den er veldig anonym. Den har ikke engang skilt ved inngangen, og ikke mye har endret seg de siste 50 årene.

Menyen henger på en tavle på veggen, det er enkle tapas men alt er veldig godt. Hit går lokalbefolkningen tidlig, rundt 11-12-tiden, for å spise og drikke caña - en liten øl servert i et glass.

Område: Barceloneta, Adresse: Carrer del Baluard, 56

Els tres proquets – Guddommelige tapas blant lokalbefolkningen

Dette er en skikkelig favoritt. Els tres porquettes («De tre små grisene» på katalansk) ligger litt avsides til et høyhusområde mest befolket av lokale, men er vel verdt en omvei. Førsteinntrykket av bydelen kan være litt loslitt, men beliggenheten bidrar bare til restaurantens genuinitet.

Her serveres katalansk tapas på en måte du aldri har prøvd tidligere. Blant høydepunktene på menyen finnes blant annet foie gras med andeegg og sopp. Høres spesielt ut, men er uforglemmelig i ordets mest positive betydning.

Forhåndsbestill gjerne bord, da det ofte blir fullt.

Område: Poblenou, Adresse: Rambla del Poblenou 165

Lluritu: Fantastisk fisk og skalldyr

– For fisk og skalldyr er Lluritu perfekt. Den ser ikke ut som all verden og har kanskje byens minste kjøkken, men alt som kommer ut fra det bitte lille kjøkkenet er godt. Spesielt den tørkede blekkspruten er fantastisk.

Område: Grácia, Adresse: Carrer del Torrent de les Flors, 71



Le Cucine Mandarosso – Muligens Barcelonas beste italienske

En liten restaurant i en bakgate i nærheten av konserthallen Palau de la Musica i det gotiske området.

Mandarossi er nær ved en tier på koselikhets-skalaen med sine mørkmalte vegger dekket med malerier, sine lave hengelamper og åpne kjøkken med deli-disk.

Det er den italienske kokken Pietro Leowetti som driver dette lille hullet i veggen med en meny som for en stor del bygger på hans gamle mormors oppskrifter.

Her får du fantastiske forretter, pastaretter og desserter. Det er til og med et utmerket sted for lunsj da de tilbyr treretters til den overkommelige prisen av 11 euro.

Område: Det gotiske distriktet, Adresse: Carrer de Verdaguer i Callís, 4



Gula Bar: Tapas med internasjonal påvirkning

– Dette stedet er relativt nytt og ukjent, men tapasen er helt fantastisk. De blander det lokale med påvirkning fra Asia og Midtøsten, og lykkes veldig bra med det. Like ved Gula Bar ligger også deres søsterrestaurant Santa Gula, som er en annen av mine favoritter: Lokal, sesongavhengig mat som er lett å dele.

Område: Grácia, Adresse: Carrer del Dr. Rizal, 20



Segons Mercat – Fersk fisk og skalldyr ved havet

Ved Barcelonas strand Barceloneta ligger populære Segons Mercat. De spesialiserer seg på fisk og skalldyr og baserer sin meny på sesongens råvarer som kjøpes daglig på markedet.

På menyen har de alt fra paella til tataki - en japanskinspirert rett som består av fisk, vanligvivis laks eller tunfisk, som tilberedes slik at det er rått tvers igjennom bortsett fra på yttersiden. Med sjenerøse åpningstider syv dager i uken og koselig, varm innredning, er det ikke merkelig at det ofte er fullt her.

Restauranten har også en søsterrestaurant med samme navn i bydelen Eixample.

Område: Barceloneta og Eixample, Adresser: Barceloneta: Calle Balboa 16, Eixample: Calle Aribau 3

The Green Spot : Trendy vegetar

– De siste to årene har det vært en helseboom i byen, og nå finnes det mange alternativer for god og sunn mat. En av mine favoritter er The Green Spot, et «classy» sted der alt er vegetarisk, ferskt og veldig godt.

Område: Barceloneta, Adresse: Carrer de la Reina Cristina, 12



Rilke – århundreskifte-følelse og kvalitet

Vil du spise et gedigent måltid i klassisk restaurantmiljø er det hit du skal gå. Her finnes ingen tapas. Det er treretters og hvite duker som gjelder.

Restauranten ligger i en vakker Art Nouvaeu-bygning hvor det er høyt inder taket, utsmykket med vakkert snekkerarbeid og storslåtte stukkaturer.

De er fantastiske både på fisk og kjøtt. Prøv for eksempel deres iberiske svinekjøtt med fiken, stekte epler og sennep.

Rilke har også en cocktailbar i verdensklasse der du enten kan ta en drink før middag eller starte en utekveld.

Område: Eixample, Adresse: Carrer de Mallorca, 275

Eat My Trip – En unik brunsj

– Eat My Trip er helt vilt! Det finnes mange brunsjrestauranter i Barcelona, men denne er helt unik. Det er et lite sted som eies av en kvinne som har reist mye og blitt inspirert av maten hun har sett og spist, og nå finner hun på ville kreasjoner med brunsjtema. De har også veganske og glutenfrie alternativer.

Område: Eixample, Adresse: Carrer del Consell de Cent, 378



Granja M Viader – 150 år gammelt frokoststed

– Vil man ha en riktig klassisk frokost går man hit. Dette stedet er nesten 150 år gammelt og svært populært blant lokalbefolkningen. Her spiser man blant annet «chocolate con churros,» en tykk varm sjokolade med et fritert bakverk som skal dyppes i sjokoladen.

Deres såkalte «bikini»: to ristede brød med ost og skinke mellom, er helt fantastisk.

Område: Det gotiske distriktet, Adresse: 6, Carrer d'en Xuclà, 4

Pepa Pla – Romantisk vinbar med god mat

– En av mine absolutte favoritter er Pepa Pla. Dette var lenge en bokhandel, men nå er det en vinbar hvor de har kjempegod mat, med fokus på retter som kan deles. Det er veldig romantisk, og perfekt om man liker vin. De har mange spennende viner her.

Område: Eixample, Adresse: Carrer d'Aribau, 41

La Pepita – Festlig, trendy og avslappet

En trendy men likevel hjemmekoselig restaurant som spesialiserer seg på moderne tapas. De tilbyr en lang meny og har alt fra gåselever til asiatisk fusion. Her sitter du i restauranten eller rundt den lange bardisken.

Det er nesten alltid fullt og stemningen pleier å være festlig og avslappet. Du kan ikke booke bord, så forsøk å komme før klokken 21. Etter 21 er det helt fullt.

Område: Grácia, Adresse: Carrer de Còrsega 343

Restaurant Marmalade – Brunsj, middag og cocktail

Marmalade ligger i Raval-området og her skal du kunne spise alle dine måltider i løpet av en dag i Barcelona.

Til brunsj serverer de frokostklassikere som egg’s benedict, pølser, og «huevos rancheros» - en mexikanskinspirert rett som består av tortilla, svarte bønner, avocado eller guacamole og egg. Om kvelden har de en populær cocktailbar og serverer retter som hamburgere og ceasarsalat.

Område: Raval, Adresse: Carrer de la Riera Alta, 4–6



Caravelle – Hjemmelaget og avslappet

Caravelle er ytterligere en restaurant i Raval-området som serverer både brunsj, lunsj og middag.

Alt fra pastaen til sausene og brødet er hjemmelaget og alle ølsortene kommer fra lokale bryggerier.

Til middag kan du for eksempel prøve deres taco. Ledeordet her er «enkelt,» men alt holder høy kvalitet.

Område: Raval, Adresse: Carrer del Pintor Fortuny, 31

Frankie Gallo Cha Cha Cha – Budsjett med en tvist

En ny, superpopulær budsjettrestaurant som også ligger i Raval. Her kan du få diverse småretter men Frankie Gallo er spesialist på steinovnsbakt pizza. De bruker mange trendy råvarer, for eksempel trøffel. Atmosfæren er avslappet og du spiser ved langbord.

Område : Raval, Adresse: Carrer del Marquès de Barberà, 15

Maria Astrands restaurantblogg er uavhengig, og ikke noe hun tjener penger på.