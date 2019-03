Spahotell: Åtte fjellspa du bør besøke i påsken

05.01.18 15:03 | Oppdatert: 08.03.19 15:39

En avslappende helg i basseng og på massasjebenken er akkurat det du trenger når vinteren er ekstra lang. Spahotellene på fjellet er perfekt for avslapning.

En helg på fjellet handler ikke lenger bare om alpin og langrenn, folk velger også Norges vakre fjellandskap for avslapning og velvære.

Her er åtte hoteller som gir deg det du trenger for en deilig helg med fjelluft og spa.

Vestlia Resort, Geilo: Kort vei til skiaktiviteter

Et av Norges fremste resorthoteller plassert midt i hjertet av Geilo . Her bor du 10 meter unna alpinbakken og langrennssporene, i tillegg tilbyr hotellet badeland, bowlingbane, lekeland og treningsstudio. Den prisbelønte spa- og velværeavdeling tilbyr alt fra massasje og ansiktsbehandling til aroma- og leireinnpakninger, og den er på hele 1000 kvadratmeter. I tillegg har du kaldkulp og to typer saunaer.

Pris: fra 2490 kroner per natt for to personer i dobbeltrom, inkludert frokost.

Norefjell Ski & Spa: Barnevennlig

Norefjell Ski & Spa har vunnet flere priser og utmerkelser og er et av landets fremste spa-hoteller. Her har du fantastisk utsikt mot Gaustatoppen på en skyfri dag og bor midt i bakken i Bøeseter. Hotellet tilbyr både innendørs og utendørsanlegg, treningsrom og en 16 meter høy klatrevegg. Her har de også en egen behandling for menn. Hotellet har også noen enheter hvor det er tillatt med dyr, samtidig som hotellet er barnevennlig. Perfekt for hele familien eller som par.

Pris: fra 2241 kroner per natt for to personer i dobbeltrom, inkludert frokost.

Storefjell Resort Hotel, Golsfjellet: For avslapning

På Golsfjellet kan du oppleve alt fra alpint, langrenn, aking og kanefart. Storefjell Resort Hotel ble bygget i 1930 med sengeplasser, i dag har hotellet 300 rom. Fra egen pianobar til nattklubb, her er det nok å bruke helgen på. Hotellet har eget minibadeland med boblebad, utendørs jacuzzi, romerbad, tyrkisk bad, finsk sauna, svømmebasseng med motstrøm, barnebasseng og 50 meter lang vannsklie. I tillegg tilbyr de forskjellige spabehandlinger i velværeavdelingen, massasje, aromamassasje og ansiktsbehandling.

Pris: fra 2560 kroner per natt for to personer i dobbeltrom. Minimum fire netter i påsken.

Radisson Blu Mountain Resort & Residences, Trysil: Passer for alle

802 meter over havet ligger Radisson Blu Mountain Resort & Residences. Her kan du spise sunn, deilig lokalmat i en av de to restaurantene Kulpen Spa tilbyr innendørsbasseng, badstuer, boblebad, treningsrom og 12 behandlingsrom. Her tilbyr de også at barn kan være med i spaet, helt topp om du er på familietur. I tillegg til vanlige ansikts- og kroppsbehandlinger tilbyr spaet mammabehandling og egenbehandlinger.

Pris: Fra 1990 for to voksne i dobbeltrom, inkludert frokost.

Dr. Holms Hotel, Geilo: Historisk og koselig

Det historiske høyfjellshotellet er et av de vakreste i Norge. Hotellet åpnet i 1909 samtidig med Bergensbanen. Den historiske delen av hotellet er innredet i engelsk romantisk stil, mens den moderne nordfløyen er kledd i lyse farger og er mer minimalistisk. Hotellet har vært en kilde til rekreasjon, trivsel og velvære siden hotellet åpnet og har en helt spesiell atmosfære. Spaet er innredet i japansk minimalistisk stil, har seks behandlingsrom og et hydroterapibad. Velværeavdelinger tilbyr svømmebasseng, barnebasseng, tyrkisk dampbad, badstuer og boblebad både ute og inne. Hotellet er også et populært afterski-sted.

Pris: fra 1650 kroner per natt for to voksne i dobbeltrom.

Radisson Blu Resort, Trysil: Med innendørs surfebølge

Plassert rett ved skibakken på Trysil Turistsenter er hotellet det ideelle utgangspunktet for naturopplevelser og velvære. På hotellet finner du flere restauranter og barer, opplevelsesbad med flere bassenger, klatrevegg i glass, innendørs FlowRider, bowlingbaner og spa. Du kan ta skiene rett fra alpinbakken til spaet, perfekt for en sliten kropp. Spaet strekker seg over to etasjer, med velværeavdeling med inngang fra bassengene og behandlingsrom i etasjen over.

Pris: fra 2390 per rom per natt, inkludert frokost.

Skogstad Hotell, Hemsedal: Sentrumshotell

I hjertet av Hemsedal sentrum finner du historiske Skogstad Hotell. Det første bygget, som er opphavet til dagens hotell, sto ferdig i 1904 og har blitt drevet av fem generasjoner siden åpningen. Hotellet tilbyr gratis adgang til treningsrom, tørr- og dampbadstue, kaldkulp og massasjebehandlinger.

Pris: fra 1290 kroner per natt for to personer i dobbeltrom, inkludert frokost.

GudbrandsGard Hotel, Kvitfjell: Hyttekos i hotellformat

GudbransGard Hotel minner litt om en gammel kongsgård fra folkeeventyrene og tilbyr hyttekos i hotellformat. Skiløypene er rett utenfor døren, og du velger selv om du tar deg en tur i alpinbakken eller en tur i Peer Gynt-løypa. Etter en lang dag i sporet er det ingenting som å slappe helt av. Hotellet tilbyr basseng, jacuzzi, badstue og spabehandlinger. Når landskapet er dekket i snø er dette som å tre rett i et norsk eventyr.

Pris: fra 1590 kroner per natt for to personer i dobbeltrom, inkludert frokost.

Prisene er innhentet på hotellenes egne nettsider. De gjelder for rimeligste ledige alternativ for to personer i dobbeltrom, fra onsdag 17. til torsdag 18. april. Prisene er innhentet fredag 8. mars 2019.