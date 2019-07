Morbide turistattraksjoner: Døde kropper på utstilling

17.07.19 22:27

Noen var fryktet, og noen var elsket mens de levde. Noen var statsledere og noen vanlige mennesker. Noen var gamle, og én var bare et barn. Men alle er på utstilling etter sin død.

Noen oppsøker de balsamerte likene for å vise respekt, andre for å vise avsky, og mange mest av nysgjerrighet.

Dette er noen av verdens mest kjente døde kropper på utstilling:

Inka-jenta Juanita (ca. 1438 – 1440), Peru

Hun kalles Juanita, Lady of Ampato eller Isjenta, etter at hun ble funnet innfrosset i isen i Peru i 1995. I dag er hun hovedattraksjonen på Museo Santuarios Andinos i byen Arequipa. Der ligger hun halvveis oppreist i en glassboks, slik hun døde for 500 år siden.

Juanita var sannsynligvis bare 12 år gammel da hun ble ofret til gudene på Mount Ampato. For inkaene var det vanlig å velge ut et barn ved fødselen, som skulle ofres til gudene senere i livet. For foreldrene var det den ultimate ære.

Den lave temperaturen i Andesfjellene har bevart både kroppen, håret og klærne hennes så godt at det nesten ser ut som hun akkurat har våknet. Museet er åpent syv dager i uken. Les mer her

Jeremy Bentham (1748 – 1832), England

Det sitter en død mann med hatt, frakk og stokk inni en kasse på University College i London. Det er ingen dukke. Klærne tilhørte den britiske filosofen Jeremy Bentham, og innenfor klærne er hans eget skjelett. I testamentet sitt hadde han gitt klare instruksjoner om hvordan hans såkalte «Auto-Icon» skulle skapes:

«Jeg gir herved min kropp til min kjære venn doctor Southwood Smith, slik at han kan behandle det etter mine instruksjoner etter min død. (…)Skjelettet skal monteres slik at det kan plasseres i en av de stolene jeg satt imens jeg levde. Han skal ikle skjelettet en av mine dresser, og i hånden skal jeg ha stokken jeg brukte de siste årene av mitt liv. Skjelettet skal deretter anbringes i en passende kasse. Skulle mine venner så ha lyst til å møtes en dag for å minnes grunnleggeren av etikk- og lovsystemet for den største lykke, kan min testamentfullbyrder sørge for at jeg er til stede ved å medbringe kassen til rommet hvor de skal samles.»

Opprinnelig ble Benthams eget hode satt oppå skjelettet. Men det ble for morbid for samtiden, så det ble etter hvert byttet ut med et hode av voks. Museet er åpent mandag til fredag. Les mer her.

Kim Il-sung (1912 – 1994) og Kim Jong-il (1941 – 2011), Nord-Korea

Både Nord-Koreas første leder, Kim Il-sung, og hans sønn og etterfølger Kim Jong-il, ligger balsamert i hver sin glasskiste i Kumsusan Memorial Palace, også kalt Solpalasset, i Pyongyang.

Dette er verdens største mausoleum, 10.700 kvadratmeter stort. Noen av de innvendige hallene er opp til en kilometer lange. Mausoleet har også egne rom med samlinger av medaljer og æresbevisninger de to mottok under sin tid som ledere av Nord-Korea.

Utenlandske turister kan se de avdøde lederne på offisielle guidende turer. Før du slipper inn må du imidlertid lese og godta reglene for hvordan du oppfører deg der inne. Det innebærer blant annet å være pent kledd. Menn må ha skjorte og slips, kvinner må ha skjørt som dekker knærne, og tildekkede skuldre. Jeans er forbudt, og du må ha nypussede sko. Og ikke minst: Du må bukke for lederne hver gang guiden ber deg om det, og det vil skje mange ganger. Når du bukker skal du holde armene langs siden av kroppen, ikke bak på ryggen. Har du problemer med dette, får du ikke bli med inn. Les mer om mausoleet og reglene her.

Vladimir Lenin (1870 – 1924), Russland

Det er noe fascinerende over å stirre inn i ansiktet til mannen som var en av verdens mektiskgte ledere, selv om han er død. Den tidligere russiske revolusjonære lederen har ligget utstilt i mausoleet på Moskvas røde plass siden han døde i 1924. Likevel har han fortsatt personlighet nok til å tiltrekke seg horder av publikum, skriver det australske nettstedet Traveller.com.

Etter at du er undersøkt av vakter – som gir streng beskjed om at fotografering er forbudt – blir du skjøvet videre for å vise din respekt for for mannen som i dag ser bemerkelsesverdig uskyldig og fredfull ut der han ligger.

Mausoleet er åpent tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag fra 10 til 13. Gratis inngang. Les mer her.

Mao Zedong (1893 – 1976), Kina

Til tross for at Folkerepublikken Kinas første leder foraktet organisert religion, og gjorde sitt beste for å utrydde den, er det en nærmest religiøs opplevelse å se formann Maos mumifiserte kropp, ifølge Traveller.com.

Formannen ligger i en krystallkiste, drapert i et rødt flagg i mausoleet på Den himmelske freds plass i Beijing. Mange av dem som har stått lenge i kø for å slippe inn, tenner lys og legger blomster ved Mao-statuen som står ved inngangen.

Men hovedpersonen i kisten ser ikke spesielt fornøyd ut. Han skal nemlig selv ha ønsket selv å bli kremert.

Dørene er åpne tirsdag til søndag fra 08,00 om morgenen. Det lønner seg å være tidlig ute, for det er alltid mange kinesere i kø.

Ho Chi Minh (1860 – 1969), Vietnam

Den første statsministeren og senere presidenten i Den demokratiske republikken Vietnam, ble nærmest gjenstand for en guddommelig dyrkelse mens han levde, og det ble ikke mindre etter hans død.

Han ble balsamert og utstilt i et granitt-mausoleum i Hanoi, bygget etter modell av Lenins mausoleum i Moskva. Dette var i stil med kommunistisk skikk på den tiden. Men i likhet med Mao, ønsket heller ikke Ho Chi Minh å legges på utstilling. Hans siste ønske skal ha vært å bli kremert.

Tut-ankh-Amon (1341 f.Kr – 1323 f.kr.), Egypt

Barnekongen i oldtidens Egypt var langt ifra den mest betydningsfulle faraoen, men han har blitt den mest kjente på grunn av den intakte graven som ble funnet i 1922.

Tut-ankh-Amon ble sannsynligvis konge i en alder av ni, og døde før han fylte 20.

Den ikoniske dødsmasken og sarkofagen hans kan sees på det egyptiske museet i Kairo, mens den balsamerte kroppen ligger i en klimaregulert glassmonter i gravkammeret i Kongenes dal i Luxor. Gravkammeret er nylig restaurert for å ta bedre vare på både mumien og veggmaleriene.

Lucy, Etiopia

I et glasskap på National Museum of Etiopia står en liten hårete figur som kalles Lucy. Hun tilhørte en art av førmennesker som levde for over tre millioner år siden.

Da 40 prosent av det komplette skjelettet hennes ble funnet i Awash-dalen i Etiopia i 1974, ble det også allment akseptert at menneskeheten nedstammer fra Afrika.

Skjelettet hennes har turnert verden rundt, men nå er bena trygt gjemt i et hvelv på museet. Figuren som er laget for å vise hvordan hun så ut, er stilt ut på museet.